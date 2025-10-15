Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 15 de octubre (15.00 GMT)

Bruselas.- La ministra española de Defensa, Margarita Robles, pidió este miércoles no «sacar de contexto» las declaraciones en las que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el nivel del gasto militar de España y aseguró que su país está comprometido con la OTAN.

Bruselas.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, destacó este miércoles que en la cumbre de La Haya del pasado junio, en la que los aliados acordaron elevar el gasto en defensa al 5 % del PIB en diez años, hubo «unanimidad total» y dijo que España estuvo «totalmente de acuerdo» con los objetivos de capacidades asignados.

Nairobi.- El ex primer ministro y líder de la oposición de Kenia, Raila Odinga, murió este miércoles a los 80 años mientras recibía tratamiento en un hospital de la India, según confirmaron fuentes cercanas al político citadas por medios locales.

Pekín.- El consejero delegado de Apple, Tim Cook, aseguró al ministro chino de Industria y Tecnología de la Información, Li Lecheng, que la compañía aumentará su inversión en China y elevará el nivel de cooperación bilateral con el objetivo de lograr un desarrollo «mutuamente beneficioso», informó este miércoles el Ministerio.

Tokio.- Japón recibió 3.266.800 turistas internacionales en septiembre, un nuevo récord mensual, y ya supera los 30 millones de visitantes desde enero, la primera vez que se alcanza esta cifra durante los primeros nueve meses del año, informó este miércoles una fuente oficial.

Hiroshima (Japón).- Los artistas mexicanos Adry del Rocío y Carlos Alberto GH han elaborado un mural dedicado a las víctimas de ataques nucleares y a los Nobel de la Paz de Japón y México, Alfonso García Robles y la organización Nihon Hidankyo, por su contribución a su abolición, inaugurado en el 80 aniversario de los bombardeos contra las urbes japonesas.

Bruselas.- La Comisión Europea (CE) aseguró este miércoles que responderá «apropiadamente a cualquier medida» comercial contra un Estado miembro de la Unión Europea (UE), tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a España por no elevar su gasto militar al 5 % del PIB.

Depok (Indonesia).- La ciudad de Depok, en Java Occidental, ha celebrado este miércoles una crarera de palomas, un tipo de torneo muy común en el país, especialmente en la isla de Java.

Lahore (Pakistán).- El gobierno de Punjab ha instalado cañones anti-smog en Lahore para combatir la grave contaminación invernal que afecta a la ciudad, informó este martes la administración regional.

Peshawar (Pakistán).- En vísperas del Día Mundial de la Alimentación, un chef paquistaní prepara pan tradicional en una calle de Peshawar, destacando la importancia de la seguridad alimentaria global.

Berlín.- La portavoz de Los Verdes en el grupo de trabajo de peticiones, Corinna Rueffer; el portavoz de la CDU/CSU en el grupo de trabajo de peticiones, Andreas Mattfeldt; el portavoz de la AfD en el grupo de trabajo de peticiones, Manfred Schiller; la portavoz del SPD en el grupo de trabajo de peticiones, Daniela Rump; la presidenta de la Comisión de Peticiones, Huelya Dueber (CDU/CSU) y el copresidente del grupo parlamentario del partido Die Linke y portavoz del grupo de trabajo sobre peticiones, Soeren Pellmann, comparecen en rueda de prensa para hablar del Informe Anual 2024 de la Comisión de Peticiones en la Conferencia de Prensa Federal en Berlín, Alemania.

Berlín.- Con numerosas bolsas mortuorias de vinilo, un grupo de manifestantes bloqueó temporalmente la calle frente al Ministerio de Investigación de Alemania, situado a orillas del río Spree en Berlín, para pedir más recursos financieros y científicos con los que ayudar a las personas que sufren covid-19 persistente.

Moscú.- El presidente ruso, Vladímir Putin, ha abordado hoy en su primera reunión con su homólogo sirio, Ahmed al Sharaa, el futuro de las bases rusas en Siria, adelantó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Daca.- Al menos 16 personas murieron y una resultó herida en un incendio que afectó el martes a una fabrica textil de Bangladés, informó este miércoles a EFE el Servicio de Bomberos y el Departamento de Defensa Civil.

Londres.- El primer ministro británico, Keir Starmer, celebró este miércoles la condena a cinco años de cárcel de un inmigrante afgano que amenazó de muerte en un vídeo de TikTok al líder del partido populista de derechas Reform UK, Nigel Farage.

Katmandú.- Jóvenes nepalíes participan en una vigilia con velas en memoria de Bipin Joshi, un chico que se encontraba entre las docenas de trabajadores extranjeros secuestrados junto con israelíes durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, y entre los rehenes muertos entregados a Israel por Hamás.

Washington.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó este miércoles a los gobiernos a tomar medidas para reforzar un gasto público que impulse el crecimiento sin necesidad de aumentar la deuda, ya que la mayoría de ellos no hace el uso más eficiente de su presupuestos.

Roma.- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se ha reunido este miércoles en Roma con su homólogo italiano, Sergio Mattarella, en el último día de una visita oficial con la que pretende «estrechar los vínculos» bilaterales con el país europeo.

Kabul.- El Ejército de Pakistán bombardeó este miércoles presuntos escondites de los talibanes afganos y de la insurgencia cercana a los fundamentalistas en Kabul y en Kandahar, según fuentes de seguridad paquistaníes.

Moscú.- El viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, declaró este miércoles que Rusia aún está presente en el 19 % de las importaciones totales de gas de la Unión Europea.

Berlín.- Los miembros del gabinete del Gobierno alemán responden a las preguntas de los diputados durante una sesión de preguntas en el Parlamento alemán, el Bundestag, en Berlín.

