Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 15 de septiembre (15.00 GMT)

15 de septiembre

Madrid, 15 sep (EFE).-

Caracas.- Venezuela entra en la segunda semana de su más reciente plan de defensa, tras advertir a los Gobiernos vecinos de Trinidad y Tobago y Guyana con una «respuesta» en «legítima defensa» si Estados Unidos usa a estos aliados para atacar el territorio venezolano.

Caracas.- La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos inicia su segunda ‘Ruta global por la justicia’ con una concentración en la Embajada de España en Caracas para solicitar «acciones diplomáticas concretas» por la libertad de todos los presos políticos y los excarcelados con medidas restrictivas.

La Habana.- La ONG Prisoners Defenders, referente del registro de presos por motivos políticos en Cuba, presenta de forma virtual un informe sobre «el negocio penitenciario» en la isla.

Jerusalén.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este lunes en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que Hamás puede «rendirse esta noche» si quisiera acabar la guerra y dar paso a un «futuro mejor para la gente de Gaza».

Ciudad de Gaza.- Al menos 52 gazatíes murieron el domingo por los bombardeos y ataques del Ejército israelí, la mayoría en la ciudad de Gaza, según un recuento de fallecidos recopilado en las morgues de los hospitales por informadores del enclave y compartido en una plataforma conjunta.

Gaza.- Escombros y ferralla ocupan este lunes el lugar en el que se erigía la torre gazatí Al Jundi, destruida el domingo por las fuerzas israelíes. Sus residentes fueron avisados con minutos de antelación y se enfrentan ahora al vacío: «¿Dónde vamos a ir?», afirman a EFE algunos de ellos.

Waterloo (Bélgica).- El presidente de Junts, Carles Puigdemont, se reúne este lunes en Waterloo con el grupo parlamentario del partido en unas jornadas de trabajo en las que se fijará el rumbo de la agrupación política en este periodo de sesiones.

Waterloo (Bélgica).- La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, apoyó este lunes desde Waterloo (Bélgica) el derecho a manifestarse de los activistas propalestinos que salieron a las calles el domingo en la última etapa de la Vuelta Ciclista, pero criticó la «doble vara de medida» de quienes alimentan las protestas.

Viena.- El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, advirtió este lunes del peligro que supone la proliferación nuclear en un contexto mundial marcado por las tensiones y los conflictos armados.

Beirut.- Líbano anunció este lunes que ha desmantelado una «red internacional» de narcotraficantes e incautado 6,5 millones de pastillas de Captagon (un tipo de anfetamina) y 700 kilogramos de hachis antes de exportarlos de contrabando hacia Arabia Saudí.

Londres.- La faceta más performativa y dramática del genio malagueño de la pintura Pablo Picasso (1881-1973), protagoniza la nueva exposición con tintes teatrales que la Tate Modern de Londres inaugura este miércoles en torno a su colección de piezas del artista.

Mar de Barents.- Bombarderos estratégicos rusos Tu-22m3 patrullaron el mar de Barents en el marco de las maniobras militares estratégicas Západ-2025, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Túnez.- El curso escolar 2025-2026 comenzó este lunes en Túnez con la reincorporación de 2.325.443 estudiantes de todos los niveles educativos, según datos del Ministerio de Educación. La cifra incluye 61.000 menores en preescolar, 1.161.638 en primaria, 570.655 en secundaria técnica y general, y 532.150 en bachillerato.

Moscú.- La corporación rusa Rostec, especializada en la producción de armas y equipamiento bélico, anunció hoy la entrega de una nueva partida de cazabombarderos Su-34 a las Fuerzas Armadas de Rusia, sin precisar la cantidad de aviones suministrados.

Bali (Indonesia).- Un centro de conservación de tortugas y turistas liberaron unas 400 tortugas marinas recién nacidas en una playa de Kuta, en Bali, este lunes.

Bucarest.- Al menos 2000 representantes de federaciones sindicales de la administración pública local rumana, procedentes de todo el país, se reunieron este lunes en Bucarest para participar en una protesta contra las medidas de reducción de personal, que forman parte del segundo paquete de medidas de austeridad en este ámbito anunciado por el Gobierno.

Idlib (Siria).- La fuerte sequía derivada de la falta de lluvias afecta a las áreas rurales de Siria, especialmente a la zona agrícola de Idlib, ciudad del noroeste del país.

Jerusalén.- El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, acusó este lunes al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de normalizar la «violencia política» por animar a «sabotear» la Vuelta Ciclista a España en Madrid, cuya última etapa se suspendió ayer domingo por las protestas de activistas propalestinos.

Bucarest.- El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann se reunió este lunes con el primer ministro rumano, Ilie Bolojan, en la sede del Gobierno en Bucarest.

