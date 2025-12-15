Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 15 dic (11.00 GMT)

Sídney (Australia).- La icónica y turística playa de Bondi, en Sídney, presentaba este lunes la imagen opuesta a su frenesí habitual: casi vacía y en silencio, con flores, velas y mensajes de duelo tras el atentado contra un acto festivo de la comunidad judía que dejó al menos 16 muertos, incluido un presunto atacante, el tiroteo más grave del país en las últimas tres décadas.

Pekín.- El Gobierno chino felicitó este lunes al ultraderechista José Antonio Kast por su triunfo en las elecciones presidenciales de Chile, ante la izquierdista Jeannette Jara.

París.- Los trabajadores del parisiense Museo del Louvre votaron este lunes «por unanimidad» mantener la huelga de personal por las condiciones laborales y de mantenimiento de las instalaciones, que ha obligado a cerrar sus puertas.

Nueva Delhi.- La persistente niebla tóxica provocada por la grave contaminación del aire en Nueva Delhi obligó este lunes al Tribunal Supremo de la India a recomendar la celebración de audiencias en formato híbrido, mientras el deterioro de la visibilidad interrumpió el tráfico aéreo y ferroviario en la capital.

Pekín.- Los precios de la vivienda nueva en China cayeron por trigésimo mes consecutivo en noviembre en el marco de una prolongada crisis inmobiliaria que parece haber vuelto a agravarse en las últimas semanas pese a los múltiples paquetes de medidas anunciadas estos años por las autoridades.

Granada (España).- La Universidad de Granada, referente en inteligencia artificial, ha aprovechado esta tecnología para ‘resucitar’ a alumnos y otros personajes emblemáticos de su historia como García Lorca o Manuel de Falla, que forman parte de la felicitación navideña con la que la institución empieza a celebrar el quinto centenario de su fundación.

