Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 15 dic (16.00 GMT)

8 minutos

Madrid, 15 dic (EFE).-

Santiago de Chile.- El presidente chileno, Gabriel Boric, y el presidente electo, José Antonio Kast, se reunieron este lunes en el palacio de Gobierno para empezar su transición que culminará el 11 de marzo, cuando el ultraderechista asumirá el poder.

(foto)(vídeo)

Los Ángeles.- La muerte del actor y activista político Rob Reiner y su esposa, quienes aparentemente fueron asesinados, ha conmocionado al mundo del espectáculo, que pierde al también productor y director detrás de filmes como ‘Stand By Me’, ‘The Princess Bride’, ‘When Harry Met Sally…’ o «A Few Good Men’.

(foto)(vídeo)

Washington.- El Consejo Permanente de la OEA celebra una reunión extraordinaria para recibir información sobre las elecciones de Honduras del pasado 30 de noviembre por parte del Jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, Eladio Loizaga.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) prolongaron este lunes un año, hasta el 10 de enero de 2027, las sanciones del club comunitario por la crisis en Venezuela, en la reunión que celebran en Bruselas.

(foto)(vídeo)

Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para analizar el tema «Liderazgo para la paz», encuentro que estará centrado en la elección del futuro secretario general de la organización multilateral, puesto al que aspira el argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

(vídeo)

Nueva York .- El líder de la iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, comparece en su segunda audiencia ante un tribunal federal de Nueva York donde en septiembre ya se declaró inocente de los cargos de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil, entre otros, que se le imputan.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- Personas desalojadas de sus hogares en distintas zonas de la Ciudad de México se manifiestan para denunciar que en la capital del país “se vive una fuerte crisis por el derecho a la vivienda”, en medio del auge de la gentrificación de cara al Mundial 2026.

(vídeo)

Brasilia- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, habla en un acto conmemorativo de la apertura de 500 nuevos mercados para la exportación de productos agrícolas y ganaderos.

(foto)(vídeo)

Tel Aviv.- El presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay, Raúl Luis Latorre Martínez, asistió este lunes en Tel Aviv al juicio por corrupción del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, según recogen medios israelíes.

(foto)(vídeo)

Caracas.- La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) denunció este lunes un «ataque cibernético dirigido a detener su operatividad» lo que, advirtió, se suma a la «estrategia» de Estados Unidos de «hacerse» con el crudo venezolano «por vía de la fuerza».

(vídeo)

Bruselas.- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, aseguró este lunes que el uso de los activos rusos inmovilizados para dar un préstamo a Ucrania es la forma «más creíble» de financiar a Kiev, pero admitió que sin el apoyo de Bélgica, país con la mayoría de dichos activos en Europa, no será «muy fácil» alcanzar un acuerdo al respecto.

(foto)(vídeo)

Montevideo.- El director uruguayo Gabriel Calderón recibe la Cruz de la Orden de Isabel la Católica, una de las más altas y prestigiosas distinciones españolas otorgadas actualmente. Esta premia comportamientos extraordinarios que fortalezcan la amistad y cooperación internacionales así como aportaciones relevantes a la cultura y a la sociedad.

(foto)(vídeo)

Vendargues (Francia).- Agricultores franceses protestaron este lunes contra la decisión gubernamental de sacrificar rebaños enteros al detectarse dermatosis nodular contagiosa, una medida que consideran excesiva y perjudicial.

(foto)(vídeo)

Praga.- El presidente de la República Checa, Petr Pavel, nombró este lunes en Praga el nuevo Ejecutivo del país -una coalición de populistas y eurocríticos encabezada por el magnate agroindustrial Andrej Babis-, y le pidió que actúe como un socio «constructivo» de la Unión Europea (UE) y la OTAN.

(foto)(vídeo)

Roumieh (Líbano).- En Roumieh, al noreste de Beirut, han inaugurado este lunes un árbol hecho con dos toneladas de jabón, delicadamente tallado por uno de los fabricantes de jabón más famosos del Líbano, es el primero de su tipo en el Líbano, según afirman sus promotores.

(foto)(vídeo)

Jerusalén.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió este lunes en Jerusalén con el embajador de Estados Unidos en Turquía y enviado especial a Siria, Tom Barrack, según un comunicado oficial de su oficina.

(vídeo)

Minsk.- El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, se reunió este lunes con el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, en Minsk, donde acordó estrechar la cooperación económica antes de viajar el próximo miércoles a Moscú.

(vídeo)

Barcelona (España).- La Generalitat de Cataluña flexibiliza desde este lunes las restricciones en el segundo perímetro del foco de peste porcina africana, de 6 a 20 kilómetros alrededor de la zona de alto riesgo, donde se levantará la prohibición de acceso a la naturaleza, mientras se mantendrá dentro del radio de 6 kilómetros desde el epicentro situado en Cerdanyola (Barcelona).

(foto)(vídeo)

Daca.- Miembros del Movimiento Estudiantil Central de la Universidad de Daca (DUCSU) se manifestaron este lunes para exigir la detención de los sospechosos del reciente intento de asesinato del dirigente político Sharif Osman Hadi.

(foto)(vídeo)

Peshawar (Pakistán).- Pakistán ha puesto en marcha su última campaña nacional de vacunación contra la polio de 2025 que se espera se extienda hasta el 21 de diciembre.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Crudivorismo, loguearse, microteatro, milenial o turismofobia son algunos de los términos que se acaban de incorporar al Diccionario de la Lengua Española (DLE), cuya última actualización, la 23.8.1, se ha presentado este lunes en la sede de la Real Academia Española (RAE).

(foto)(vídeo)

Nueva York.- La casa de subastas Sotheby’s alberga en Nueva York hasta el 21 de diciembre la exposición «Iconos», un recorrido por algunas de las piezas más caras jamás vendidas por la entidad.

(foto)(vídeo)

Londres.- Las novelas de Jane Austen, centradas en el amor, la familia, la riqueza y las expectativas sociales de la Inglaterra de los siglos XVIII y XIX, siguen resonando 250 años después del nacimiento de esta icónica escritora inglesa, cuyas obras han sido llevadas con gran éxito al cine y la televisión.

(foto)(vídeo)

Yakarta.- Las decoraciones navideñas han llegado a centros comerciales de Yakarta, la capital indonesia, para el disfrute de miles de residentes que no dejan pasar la oportunidad de tomarse algunas fotografías.

(foto)(vídeo)

Sant Joan Despí (España).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha confirmado este lunes que Joan García «descansará» en el debut copero del equipo en Guadalajara, pero no ha confirmado quién sera su revelo en la portería: «Aún no está decidido».

(foto)(vídeo)

Sant Joan Despí (España).- El Barcelona, vigente campeón de la Copa del Rey, se ha entrenado esta lunes bajo las órdenes del técnico Hansi Flick en el campo Tito Vilanova de la Ciudad Deportiva, con la mente puesta en el partido copero de mañana contra el Guadalajara en el Spotify Camp Nou.

(foto)(vídeo)

Palma (España).- El entrenador del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, ha declarado que ante el Deportivo de La Coruña, su rival de este martes en la eliminatoria de la Copa del Rey, «toca elevar el nivel» en comparación con la anterior ronda de la competición, en la que los isleños eliminaron al Numancia.

(foto)(vídeo)

Guadalajara (España).- La plantilla del Club Deportivo Guadalajara, más conocido como Depor, ultima las horas para enfrentarse este martes en el partido de Copa del Rey contra el Barcelona con ilusión, buena forma física y el apoyo de una afición que prácticamente llenará el Pedro Escartín, pese al aumento del aforo con gradas supletorias que ronda los 8.500 asientos.

(foto)(vídeo)

abm/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.