Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 15 ene (11.00 GMT)

Madrid, 15 ene (EFE).-

Nuuk (Groenlandia).- El Gobierno groenlandés llamó este miércoles a sus ciudadanos a mantenerse unidos frente a la amenaza de Estados Unidos por hacerse con ese territorio autónomo de Dinamarca, después de una reunión diplomática de alto nivel entre las partes en Washington.

(vídeo)

Teherán.- Muchos iraníes se preguntan con incertidumbre qué decidirá Trump.

(Informa desde Teherán el corresponsal de la Agencia EFE Jaime León)

Pekín.- El primer ministro canadiense, Mark Carney, aterrizó este miércoles por la noche en Pekín para una visita de tres días en la que buscará sentar las bases de una «nueva asociación» con China, tras años de tensiones bilaterales y en un contexto marcado por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

(vídeo)

Yakarta, 15 ene (EFE/EPA).- Cientos de manifestantes indonesios se congregaron este jueves frente al Palacio Presidencial de Merdeka en Yakarta en la manifestación semanal ‘Kamisan’, un movimiento que se celebra regularmente desde enero de 2007 para denunciar presuntas violaciones de los derechos humanos y exigir justicia para las víctimas.

(foto)(vídeo)

Estambul (Turquía).- Decenas de simpatizantes del exalcalde de la ciudad turca de Estambul, Ekrem Imamoglu, se manifestaron este jueves en las puertas del complejo penitenciario de Mármara, donde permanece el edil turco desde que fuera destituido de su cargo el 19 de marzo del año pasado.

(foto)(vídeo)

Moscú).- El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia y viceministro de Defensa, Valeri Guerásimov, efectuó hoy una inspección de la comandancia de la agrupación militar Centro en Ucrania, que combate en el sector de Dnipropetrovsk.

(vídeo)

Patan (Nepal).- Devotos budistas nepalíes celebraron este jueves el Samyak Mahadan, un festival de dos días de duración en el que se ofrecen limosnas y se rinde culto a la imagen pintada del Buda por la paz mundial y el bienestar humano.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Posado del equipo de la película ‘Ídolos’ que se estrenará el próximo 23 de enero. El director de la cinta Mat White Cross posaba con todo el elenco, entre ellos Óscar Casas, Claudio Santamaría, Ana Mena o Enrique Arce entre otros.

(foto)(vídeo)

