Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 15 ene (16.00 GMT)

13 minutos

Madrid, 15 ene (EFE).-

Redacción Internacional.- La agencia progubernamental iraní Iran Press ha difundido este jueves imágenes que muestran supuestamente cómo algunos de los participantes en las manifestaciones de los últimos días llevaban armas.

(vídeo)

Washington.- La Guardia Costera de Estados Unidos incautó este jueves al petrolero Veronica en aguas del Caribe, acusado de violar el bloqueo impuesto por Washington al crudo venezolano, informó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

(vídeo)

París.- El presidente francés, Emmanuel Macron, indicó este jueves que «en los próximos días» su país va a enviar a Groenlandia «medios terrestres, aéreos y marítimos» que se sumarán a la quincena de militares que llegaron hoy para participar en la misión europea ante las amenazas lanzadas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

(vídeo)

Redacción Internacional.- La agencia de noticias HRANA compartió este miércoles un vídeo de las protestas en Irán en el que verificó que se trataba de las manifestaciones en la localidad de Bandar Abbas en la noche del viernes 9 de enero.

(vídeo)

Redacción Internacional.- Reza Pahlaví, heredero del último sha de Persia, dibujó este jueves, a través de un mensaje en redes sociales, un futuro de Irán sin programa nuclear, en el que se dejará de apoyar a «grupos terroristas» o que restaurará relaciones con Estados Unidos, además de reconocer al Estado de Israel, actuales enemigos de la República Islámica de Irán.

(vídeo)

Tokio/Pekín/Nueva Delhi.- Las visitas a Asia esta semana de la primera ministra italiana, Georgia Meloni; su par canadiense, Mark Carney; y el canciller alemán, Friedrich Merz, inauguran una temporada de viajes al continente de líderes occidentales, en plena búsqueda de socios ante el nuevo orden mundial derivado de las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump.

(vídeo)

Ciudad de Gaza.- La Franja de Gaza amaneció este jueves a la espera de la transición a la segunda fase del acuerdo de alto el fuego, si bien sus ciudadanos exponen a EFE, en conversaciones entre los escombros de la ciudad de Gaza (norte), su desconfianza respecto a la tregua.

(vídeo)

Madrid.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha garantizado a los españoles que estaban en cárceles de Venezuela y ya repatriados que el Gobierno les va a ayudar, en la medida de sus posibilidades, a recobrar la normalidad de sus vidas.

(foto)(vídeo)

Pekín.- El primer ministro chino, Li Qiang, y su homólogo canadiense, Mark Carney, defendieron este jueves en Pekín la ampliación de la cooperación bilateral en ámbitos como el comercio y la energía, durante una reunión celebrada en el marco de la visita oficial del jefe del Gobierno de Canadá a China, en un contexto de intentos por reconducir unas relaciones marcadas en los últimos años por tensiones comerciales y políticas.

(vídeo)

Copenhague.- La diputada groenlandesa Aki Matilda Høegh-Dam lamentó este jueves a Dinamarca de no tomarse en serio este territorio autónomo danés hasta las amenazas vertidas en el último año por el presidente estadounidense, Donald Trump, de hacerse con la isla.

(vídeo)

Santiago de Chile.- El presidente chileno, Gabriel Boric, y el presidente electo, José Antonio Kast, se reunieron este jueves por segunda vez en el palacio de Gobierno para avanzar en la transición que culminará el 11 de marzo, cuando el ultraderechista asumirá el poder.La cita, que se produce justo un mes después del primer encuentro entre ambos en La Moneda tras el triunfo de Kast, se da en medio de tensiones entre ambos y mientras el futuro mandatario diseña su gabinete.»

(vídeo)

Berlín.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se reunió este jueves en el Palacio de Bellevue, en Berlín, con la activista opositora bielorrusa Maria Kalesnikava, en un encuentro centrado en la situación política en Bielorrusia y el apoyo a la oposición democrática del país.

(foto)(vídeo)

París.- El presidente francés, Emmanuel Macron, justificó este jueves el incremento del gasto militar, que se multiplicará por dos en sus diez años en el Elíseo, por la «aceleración de la amenaza» y la necesidad «de ser temidos» en una situación internacional «difícil».

(foto)(vídeo)

Madrid.- La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha acusado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de defender la «soberanía» de Venezuela tras la intervención de Estados Unidos y no hacerlo cuando «blanqueaban la dictadura» de Nicolás Maduro.

(foto)(vídeo)

Madrid.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha calificado de «excepcional» la imagen ‘Todos a una’ por la que el reportero gráfico de la Agencia EFE José Manuel Moya ha recibido este jueves el Premio Defensa 2025 en la categoría de fotografía, un trabajo que refleja los valores militares durante la dana.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- Un avión de Turkish Airlines ha aterrizado este jueves en Barcelona tras una «amenaza» de seguridad a bordo que ha activado la actuación de la Guardia Civil, según ha informado Aena, que detalla que el aeropuerto continúa operando con normalidad.

(foto)(vídeo)

Jerusalén.- La histórica exención del servicio militar para jóvenes judíos ultraortodoxos se convirtió después del 7 de octubre de 2023, con los ataques terroristas de Hamás, en uno de los temas que más divide a la sociedad israelí, debido a la urgencia de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para seguir engrosando sus filas.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha defendido este jueves que los esfuerzos para simplificar la regulación bancaria deberían mantener la resiliencia del sector, y ha subrayado que esta fortaleza constituye una de las «pocas ventajas competitivas» de la Unión Europea.

(foto)(vídeo)

Viena.- El presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, se reunió este jueves con el presidente austríaco, Alexander van Bellen, en Viena, y ofrecieron una rueda de prensa a los medios.

(foto)(vídeo)

EE.UU..- La misión Crew-11 de la NASA amerizó con éxito este jueves en el océano frente a la costa de San Diego (California, EE.UU.), tras un regreso anticipado desde la Estación Espacial Internacional (EEI) debido a una emergencia médica que afectó a uno de sus cuatro tripulantes.

(vídeo)

Beirut.- Activistas y familiares de detenidos en prisiones israelíes protestan en solidaridad con los detenidos libaneses y palestinos en prisiones israelíes, en una manifestación organizada por el Centro Khiam para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura, frente a la sede de la Cruz Roja en Beirut.

(foto)(vídeo)

Namur (Bélgica).- Decenas de agricultores protestaron este jueves frente al Ministerio de Salud de Valonia en Namur asegurando que se encuentran bajo presión y reclaman un uso más fácil de los pesticidas y medidas para aumentar sus ingresos, tras el anuncio de firma del acuerdo entre la UE y Mercosur que tendrá lugar el 17 de enero en Paraguay.

(foto)(vídeo)

París.- Decenas de agricultores protestaron este jueves en Châtenay-Malabry, al sur de París, en denuncia de la firma del acuerdo entre la UE y Mercosur que tendrá lugar el 17 de enero en Paraguay.

(foto)(vídeo)

San Sebastián (España).- Una tractorada en la que han participado 60 de estos vehículos repartidos en varias columnas con origen en distintos puntos de Gipuzkoa ha recorrido este jueves el territorio, en protesta por el acuerdo Mercosur, sin generar grandes afecciones al tráfico hasta Irun, en la frontera con Francia, donde ha tenido lugar un acto de rechazo a este tratado comercial.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Las organizaciones profesionales agrarias (Asaja, COAG y UPA) han convocado un conjunto de movilizaciones por todo el país para la última semana de enero en defensa del campo ante la amenaza que les supone los acuerdos comerciales como el de Mercosur y los recortes de fondos de la PAC.

(foto)(vídeo)

Buenos Aires.- Argentina, uno de los mayores productores y exportadores mundiales de carne de res, espera que el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, que será firmado el próximo sábado, potencie a su sector ganadero a través de un acceso preferencial al mercado europeo.

(foto)(vídeo)

Moscú.- El presidente ruso, Vladímir Putin, abogó hoy por lograr «cuanto antes» un arreglo pacífico en Ucrania, para lo que llamó a reabrir el debate para la creación de una nueva arquitectura de seguridad a nivel global que salvaguarde los intereses de todo el mundo.

(vídeo)

Salamanca (España).- Colas para asegurar el disputado sitio en la biblioteca, pactos entre compañeros de piso y exámenes orales para evitar trampas con la inteligencia artificial, ahora también mediante el bolígrafo digital, marcan estos días el periodo de mayor ansiedad de los universitarios, la época de exámenes.

(foto)(vídeo)

Santiago de Compostela (España).- España verá el 12 de agosto su primer eclipse total de sol en más de un siglo, un fenómeno único en la vida para muchos que ya se hace notar en la venta de gafas protectoras y las reservas turísticas de las comunidades donde se podrá ver, como Galicia, primer territorio en el que será visible.

(foto)(vídeo)

Madrid.- La directora ejecutiva adjunta de UNICEF, Kitty Van Der Heijden, afirmó que «el peligro no es solo la presencia de violencia, sino la ausencia de amor», y que cuando falta el vínculo con un cuidador «el daño que se crea es muy profundo», en el primer Foro Mundial del Cuidado inaugurado en Madrid este jueves.

(foto)(vídeo)

Abu Dabi.- Abu Dabi cerró este jueves su Semana de la Sostenibilidad (ADSW), el primer evento energético de 2026 y el más importante de energías renovables para el país del golfo Pérsico, que ha tenido a Donald Trump y a China como protagonistas y a una España cada vez más presente.

(foto)(vídeo)

Hula Lake (Israel).- Cientos de grullas grises migratorias se congregan en el lago de conservación Agamon Hula, en el norte de Israel, cerca de la frontera con Líbano, uno de los principales puntos de descanso de aves a lo largo del corredor migratorio del Rift sirio-africano, por el que cada año transitan cientos de miles de ejemplares en su ruta entre Europa y África.

(foto)(vídeo)

Málaga.- La polémica en torno a la instalación de dos esculturas gigantes de dioses romanos de bronce a la entrada del puerto de Málaga ha llegado al diario británico ‘The Times’, que explica la controversia generada en la ciudad y enfoca la noticia con el parecido de las estatuas con «superhéroes de cómic».

(foto)(vídeo)

Peshawar (Pakistán).- El jaggery, un azúcar de caña tradicional no centrifugado, es uno de los alimentos más populares y consumidos en Pakistán durante la temporada invernal para calentar el cuerpo y proporcionar energía.

(foto)(vídeo)

Berlín.- La Berlinale presentó este jueves a la prensa la producción de trofeos de bronce con forma de oso para la 76.ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín en las instalaciones de la fundición de arte Hermann Noack en Berlín.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- El Barcelona ha viajado a Santander, donde este jueves se enfrenta al Racing en los octavos de final de la Copa del Rey, con la novedad del lateral Joao Cancelo, cuyo fichaje por el club azulgrana se oficializó el martes, y la ausencia del centrocampista Frenkie de Jong, sancionado.

(vídeo)

Madrid.- Tras caer eliminado en octavos de final de la Copa del Rey ante el Albacete (3-2) en su primer partido como entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa lideró este jueves un entrenamiento en el que pudo contar de nuevo con los franceses Kylian Mbappé y Aurelien Tchouaméni además del inglés Jude Bellingham.

(vídeo)

Santander (España).- El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, junto al vicepresidente Rafael Yuste y los directivos Josep Ignasi Macià y Joan Soler, han mantenido este jueves un encuentro con representantes de peñas barcelonistas de Cantabria, Asturias y el País Vasco en el hotel de concentración del primer equipo en Santander, horas antes del partido de octavos de final de la Copa del Rey frente al Racing.

(vídeo)

Madrid.- Sergio Scariolo, técnico del Real Madrid, habló este jueves en la previa del clásico de la Euroliga ante el Barça e indicó, cuestionado por la posible salida del club de la competición europea y su hipotética anexión al proyecto abanderado por al NBA, que ahora mismo se piensa «a largo plazo» y que siempre es bueno «añadir opciones y no restar».

(vídeo)

Arabia Saudí.- El piloto español Nani Roma, décimo en la etapa de este jueves del Dakar 2025, se afianza en la segunda posición de la clasificación general de coches, a 8:49 del líder, el catarí Nasser Al-Attiyah, tras mostrar un ritmo sólido y constante durante la jornada, que le permitió recortar tiempo al favorito.

(vídeo)

alm/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.