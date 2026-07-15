Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 15 jul (10.00 GMT)

Compartir

2 minutos

Madrid, 15 jul (EFE).-

Seúl.- El Acuario Mundial Lotte en Seúl inaugurará el 16 de julio la nueva exposición «Aqua Gallery: El jardín iluminado por el agua».

(foto)(vídeo)

La Línea de La Concepción (España).- Trabajadores de La Línea de la Concepción comenzaron este miércoles a cruzar la verja que durante décadas separó La Línea de la Concepción de Gibraltar. Desde la medianoche del miércoles, el paso fronterizo funciona sin la barrera física, permitiendo así a los trabajadores evitar largas colas de espera para entrar al lado británico y viceversa.

(foto)(vídeo)

Hanói.- De acuerdo con recientes datos revelados por el Ministerio de Salud de Vietnam el número de vietnamitas en edad laboral, que va de los 15 a los 64 años, es de 70 millones de personas, lo que sitúa al país en un periodo de «población dorada», según publican medios oficiales.

(foto)(vídeo)

Múnich (Alemania).- XPENG ha presentado este miércoles en Múnich su nuevo vehículo, el SUV coupé XPENG L03.

(foto)(vídeo)

París.- Francia encajó este martes con decepción el final del sueño de los ‘Bleus’ de ganar la Copa del Mundo de fútbol al ser dominados y eliminados por ‘La Roja’ en la semifinal (0-2), con lo que disputará la final el próximo domingo frente a Argentina o Inglaterra.

(vídeo)

alm/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.