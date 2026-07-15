Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 15 jul (15.00 GMT)

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Madrid, 15 jul (EFE).-

Redacción Internacional.- Irán reivindicó este miércoles nuevos ataques sobre Baréin, Kuwait y Jordania -aliados de Washington en Oriente Medio-, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenase reanudar el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, en medio de la nueva escalada bélica con Teherán.

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La Habana.- Cuba restableció este miércoles el Sistema Electroenergético Nacional (SEN), tras el apagón general que sufrió la víspera, la tercera en apenas una semana y la quinta en lo que va de año, informó la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE).

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este miércoles que no es aceptable que países como China, que compiten económicamente con Europa, usen subvenciones para sus productos y disfruten de las ventajas que ofrece un valor de su moneda infravalorado.

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Londres.- El primer ministro británico, Keir Starmer, rechazó este miércoles dar consejos a su sucesor durante su última comparecencia en la sesión semanal de control al Gobierno en el Parlamento, antes de ceder el testigo a su correligionario Andy Burnham. El presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, le agradeció en la despedida su liderazgo y, en particular, «su firme apoyo a Ucrania». En tono jocoso, le pidió además que traiga a casa una victoria de Inglaterra en el Mundial de fútbol.

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La Línea de la Concepción (Cádiz, España).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles que el fin de la Verja entre la Línea de la Concepción y Gibraltar abre una nueva era, un nuevo tiempo lleno de oportunidades y cierra «una herida abierta».

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Canadá.- Un impactante video muestra el momento en que un tren de carga queda rodeado por las llamas de un intenso incendio forestal en Canadá. Las imágenes, captadas desde el interior de la locomotora, evidencian cómo el fuego y una densa nube de humo envuelven por completo la vía férrea, mientras el tren avanza en medio de la emergencia.

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Madrid.- Representantes del espectro político del centro-derecha de Europa e Iberoamérica se citaron este miércoles en Madrid para fortalecer su relación estratégica en medio de la incertidumbre geopolítica por el giro proteccionista de Estados Unidos, la inestabilidad en Oriente Medio, la guerra en Ucrania y la coerción económica de China.

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Donbás (Ucrania).- Los Ángeles Blancos, pertenecientes a la policía ucraniana del Donbás, ha evacuado a ciudadanos ucranianos tras la orden del Gobierno de Ucrania.

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Bombay (India).- El Departamento Meteorológico de la India (IMD) ha emitido una alerta por marea alta en el mar Arábigo.

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Montevideo.- Autoridades de Uruguay y de la empresa Meta presentan la Alerta Amber, un sistema para la búsqueda temprana de niños, niñas y adolescentes que comenzará a utilizarse en el país sudamericano.

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Praga.- La cadena británica de supermercados Tesco estudia la posible venta de sus operaciones en Europa Central, que incluyen sus negocios en la República Checa, Hungría y Eslovaquia, según informó el Financial Times.

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Barcelona (España).- El técnico Hansi Flick ha dirigido esta mañana el primero de los dos entrenamientos previstos para hoy en el que han participado los nueve jugadores disponibles del primer equipo y dieciséis del Barça Atlètic y del Juvenil.

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Buenos Aires.- Seguimiento de la semifinal del Mundial 2026 que enfrenta a la selección argentina con la selección inglesa en Atlanta (EE.UU.).

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Sevilla (España).- José Ignacio Navarro, director deportivo del Sevilla, ha manifestado este miércoles en rueda de prensa que el centrocampista ecuatoriano Patrik Mercado «no ha cumplido todavía los condicionantes» para fichar por el club sevillista a pesar de que «se llegó un acuerdo para la posible contratación».

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Londres.- El primer ministro británico, Keir Starmer, hizo este miércoles constantes referencias al papel de la selección inglesa en la Copa del Mundo en la que fue su última comparecencia en la sesión semanal de control al Gobierno en el Parlamento antes de ceder el testigo a su correligionario Andy Burnham. Tanto Starmer como muchos diputados declararon su deseo de que el trofeo vuelva a casa.

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alm/EFE

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