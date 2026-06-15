Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 15 jun (11.00 GMT)

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Madrid, 15 jun (EFE).-

Kiev.- Cuatro civiles han muerto en Kiev y cinco trabajadores de los servicios de emergencias han perdido la vida en la ciudad de Járkov, en el noreste de Ucrania, como consecuencia del ataque masivo ruso de la pasada noche, en el que resultaron dañadas varias cúpulas de una de las catedrales históricas más importantes de la capital ucraniana, según dijo el presidente Volodímir Zelenski y pudo constatar EFE.

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Yakarta.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se ha reunido este lunes en Yakarta el presidente indonesio, Prabowo Subianto, durante su visita al país asiático para estrechar los lazos bilaterales entre ambos países.

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Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se disparó un 5,2 % este lunes, después del anuncio de un acuerdo entre EEUU e Irán para poner fin a la guerra, que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz, vía clave para el transporte internacional de crudo.

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Tokio.- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se disparó un 4,99 % este lunes y marcó un nuevo récord al cierre por encima de los 69.000 puntos, gracias al entusiasmo de los inversores tras el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

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Taipéi.- El principal índice de la Bolsa de Taipéi, el Taiex, cerró este lunes son una subida del 2,78 % hasta situarse en lo 45.396,99 enteros, gracias al entusiasmo de los inversores tras el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

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Logroño (España).- La Guardia Civil ha liberado a ocho personas, de entre 40 y 74 años, en Rincón de Olivedo (La Rioja), quienes eran explotadas laboralmente mediante un sistema basado en el miedo y la anulación de la voluntad por parte de un clan familiar, cuyos cinco miembros han sido detenidos y cuatro de ellos han ingresado en prisión.

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Londres.- La Hayward Gallery ha inaugurado este lunes la exposición del artista británico de origen indio Anish Kapoor, la exposición ocupa todo el edificio y cuenta con una serie de obras inmersivas.

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Katmandú.- Katmandú se prepara este lunes para la celebración del Saga Dawa, una festividad que conmemora los tres acontecimientos más importantes de la vida de Buda: su nacimiento, su iluminación y su parinirvana (fallecimiento).

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Luxemburgo.- El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, envió este lunes un mensaje de apoyo a la selección nacional de fútbol para su debut mundialista ante Cabo Verde y auguró que la Roja tiene un gran equipo que llegará «muy lejos» en la competición.

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Washington.- El luchador español Ilia Topuria, de origen georgiano, cayó la madrugada de este lunes derrotado frente al estadounidense Justin Gaethje en el combate estelar de artes marciales mixtas de la UFC celebrado en la Casa Blanca con motivo del 80 cumpleaños del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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Tijuana (México).- A pocas horas de su estreno mundialista ante Nueva Zelanda en Los Ángeles, la selección de Irán completó el 14 de junio su última sesión de entrenamiento en su centro de concentración de Tijuana, en medio de un contexto sin precedentes para el fútbol internacional.

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Calcuta (India).- Aficionados al fútbol animaron este lunes a Brasil, Argentina y Portugal ante un mural de futbolistas en Calcuta.

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alm/EFE

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