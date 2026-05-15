Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 15 may (10.00 GMT)

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Madrid, 15 may (EFE).-

Pekín.- Un vídeo del consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, comiendo «noodles» en una turística calle del centro de Pekín fue recibido con entusiasmo en las redes sociales chinas como una de las estampas amables que ha dejado la visita de Estado del presidente de EE.UU., Donald Trump, que concluyó este viernes.

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Pekín.- El Air Force One despegó este viernes de Pekín con el presidente estadounidense, Donald Trump, a bordo, poniendo fin así a una visita de Estado de menos de 48 horas a China, la segunda que realiza al país asiático desde 2017.

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Pekín.- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes que su visita de Estado a China ha sido «muy exitosa» e «inolvidable», durante una reunión en formato reducido con su homólogo chino, Xi Jinping, en Zhongnanhai, residencia de la cúpula dirigente del Partido Comunista Chino (PCCh, gobernante).

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Tokio.- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, bajó un 1,99 % este viernes, lastrado por la recogida de beneficios de los inversores en el sector tecnológico y el aumento en el rendimiento de los bonos de deuda japonesa, en medio de la preocupación por la salud fiscal del archipiélago.

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Medellín (Colombia).- Miles de personas asistieron este jueves al concierto gratuito con el que Maluma presentó en Medellín su nuevo álbum, ‘Loco x volver’, en una Plaza Botero marcada por la lluvia, el reguetón y el orgullo paisa que caracteriza a los habitantes de esa región del noroeste de Colombia.

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Kiev.- Rusia y Ucrania informaron este viernes de un nuevo canje de 205 prisioneros de guerra por cada bando.

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Odradne.- Ucrania ha recuperado el control de la localidad de Odradne, situada en la zona colindante a la frontera rusa de la región nororiental de Járkov, según informó en sus redes sociales la 129ª Brigada Separada Mecanizada del Ejército ucraniano.

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Pekín.- Periódicos de circulación nacional publicaron este viernes en primera plana la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, y su encuentro con el líder chino, Xi Jinping, llevado a cabo el jueves.

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Lima.- El candidato ultraderechista Rafael López Aliaga responsabilizó este jueves a su rival Keiko Fujimori si pierde las elecciones presidenciales ante el izquierdista Roberto Sánchez y Perú «se va al carajo», tras lo cual amenazó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, y le dio un plazo de 48 horas para convocar a nuevas elecciones.

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Texcoco (México).- A falta de un mes para que la Copa del Mundo comience en México, el país ya vive la fiebre mundialista con la celebración este jueves de la final del ‘Mundial de la Calle’, un torneo internacional entre niños en riesgo de exclusión que defiende el valor integrador del deporte y su dimensión social.

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Chisináu.- Moldavia acoge la reunión anual de ministros de Exteriores del Consejo de Europa.

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Katmandú.- El Banco Central de Nepal (NRB) ha registrado un aumento del 4,47% en la inflación en términos interanuales, aumentando por ejemplo los precios del aceite de cocina en un 12,87%, los de las frutas en un 11,67% o los de las verduras en un 9,18%. (vídeo)(foto)

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Madrid.- El escritor hispanonicaragüense Sergio Ramírez (Masatepe, Nicaragua, 1942), candidato a ocupar la silla L de la Real Academia Española (RAE), vacante desde el fallecimiento de Mario Vargas Llosa, ha defendido «la vitalidad» de la lengua española y su expansión en los Estados Unidos de Donald Trump.

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Srinagar (India).- Activistas del Partido Bharatiya Janata (BNP) se han manifestado en Srinagar exigiendo la prohibición de las tiendas de licores en las regiones de Jammu y Cachemira, una movilización que forma parte de la campaña antidrogas en curso, conocida como «Nasha Mukht J&K Abhiyan».

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Los Ángeles (EE.UU.).- El universo de Star Wars se tomó Teatro Chino TCL de Hollywood con la alfombra roja de la premiere de ‘The Mandalorian and Grogu’ que se estrenará en latinoamérica el próximo 21 de mayo y un día después es Estados Unidos.

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Madrid.- El cantante y compositor panameño Sech devuelve todo el apoyo que le han dado sus seguidores más fieles en forma de un álbum, ‘SECHO GANG’, que abre una nueva etapa para el artista a partir de su lanzamiento este viernes. «Se siente distinto, se siente familiar» cuenta a EFE a su paso por Madrid.

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Tokio.- En el corazón del distrito de lujo de Ginza, más de 200 personas hacían fila este viernes para hacerse con la próxima colaboración de Swatch y la prestigiosa marca Audemars Piguet: un reloj de bolsillo que sale a la venta este fin de semana y que en las páginas de reventa ya aparece por miles de dólares.

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Bogor (Indonesia).- El parque Taman Safari Indonesia, en Bogor, brinda atención médica de manera rutinaria a una cría de panda gigante llamada Satrio wiratama, apodada «Rio».

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aca/EFE

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