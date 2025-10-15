Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 15 oct (10.00 GMT)

Madrid, 15 oct (EFE).-

Bruselas.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, señaló este miércoles que los países miembros de esta alianza únicamente derribarían aviones rusos sobre su espacio aéreo en caso de estar seguros de que representan una amenaza, tras la reciente sucesión de incursiones de cazas y drones rusos.

Bruselas.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, instó este miércoles a los países de la OTAN a incrementar la compra de armas de fabricación estadounidense para enviar a Ucrania a través de la llamada iniciativa PURL, impulsada por la OTAN y Washington este verano.

Seúl.- La princesa heredera Victoria de Suecia, acompañada de su esposo el príncipe Daniel, ha comenzado este miércoles su viaje por Corea del Sur, una visita que durará hasta el 17 de octubre.

Bali (Indonesia).- Las autoridades de Bali han trasladado este miércoles al ciudadano australiano Darcy Francesco Jenson, uno de los tres sospechosos del tiroteo contra otros dos australianos, a la fiscalía en Badung, Bali, Indonesia.

Nom Pen.- Camboya conmemora el 13º aniversario del fallecimiento del rey Norodom Sihanouk con una ceremonia ante una estatua del difunto.

Beirut.- El Gobierno libanés, en coordinación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), lleva a cabo la quinta fase de la salida organizada de refugiados sirios de vuelta a su país de origen.

Afganistán.- Las fuerzas de seguridad de Afganistán han logrado hacerse con parte del armamento y algunos vehículos de las fuerzas armadas de Pakistán tras los enfrentamientos armados en la frontera.

Las Pinas (Filipinas).- Cerca de cien familias quedaron sin hogar después de que estallara un incendio en una zona residencial de la ciudad de Las Pinas, Filipinas.

Guayaquil (Ecuador).- La Fiscalía de Ecuador anunció este martes que inició una investigación tras la explosión de un coche bomba que se registró en los exteriores de un centro comercial y de un edificio de oficinas de la familia del presidente Daniel Noboa, ubicados en el centro financiero de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, que hasta el momento deja un muerto y dos heridos.

Innsbruck (Austria).- El magnate inmobiliario René Benko, fundador del colapsado grupo Signa y hasta 2023 una de las personas más ricas de Austria, afrontan este martes el último día de su primer juicio por fraude en el Tribunal Regional de Innsbruck, en el oeste del país, con cargos que pueden acarrearle hasta diez años de cárcel.

Yakarta.- Indonesios se han manifestado este miércoles en Yakarta para exigir el fin del programa de comidas gratuitas del Ejecutivo, que ha provocado cientos de intoxicaciones alimentarias en escuelas de todo el país.

Pekín.- El índice de precios al consumidor (IPC), principal indicador de la inflación en China, cayó un 0,3 % interanual en septiembre, lo que supone un segundo mes consecutivo de descensos, aunque en este caso a un ritmo 0,1 puntos menos pronunciado al marcado en agosto.

Madrid.- Este viernes llega a los cines ‘Maldita suerte’, una historia de ludopatía y desenfreno en la estridente Macao dirigida por Edward Berger (‘Cónclave’) en la que, según ha explicado a EFE su protagonista, Colin Farrell queda patente que «todos estamos conectados por nuestras culpas y vergüenzas».

Marsella (Francia).- El Museo de las civilizaciones de Europa y del Mediterráneo de Marsella inaugura la exposición ‘Don Quijote: Histoire de fou, histoire d’en rire’, un recorrido a través del humor, la imaginación y la herencia popular de la obra de Cervantes.

