Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 15 sep (10.00 GMT)

Madrid, 15 sep (EFE).-

Jerusalén.- El primer ministro Benjamin Netanyahu ha recibido este lunes en su oficina de Jerusalén al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, que se encuentra de visita oficial en Israel.

(vídeo)

Seúl.- Manifestantes surcoreanos piden el fin de las maniobras militares entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón.

(foto)(vídeo)

Lahore (Pakistán).- El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, partió este lunes hacia Doha para participar en la cumbre de emergencia de la Liga Árabe y de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) convocada para coordinar una respuesta al reciente ataque israelí contra el grupo islamista palestino Hamás en la capital catarí.

(vídeo)

Mar de Barents.- Bombarderos estratégicos rusos Tu-22m3 patrullaron el mar de Barents en el marco de las maniobras militares estratégicas Západ-2025, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

(vídeo)

Madrid.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado la «imagen» que dio este domingo la sociedad española de compromiso con la paz en las protestas en contra del genocidio de Israel en Gaza por las calles de Madrid en el final de la Vuelta Ciclista, al tiempo que ha felicitado a los cuerpos policiales por su actuación proporcionada en un día «complicado».

(foto)(vídeo)

Madrid.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, cree que es un insulto contra el pueblo español y una «absoluta irresponsabilidad» que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hable de kale borroka respecto a las protestas en el cierre de la Vuelta Ciclista.

(foto)(vídeo)

Madrid.- La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha dicho sentirse “muy orgullosa” de la sociedad española que salió a las calles de Madrid “a parar el fascismo y contra el genocidio en Gaza” en el final de la Vuelta Ciclista, ha dicho en declaraciones a los periodistas antes de asistir a un desayuno informativo del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

(foto)(vídeo)

Bombay (India).- El Departamento Meteorológico de la India (IMD) emitió una alerta naranja por lluvias intensas para las regiones indias de Bombay, Thane, Raigad y Ratnagiri.

(foto)(vídeo)

Kandal (Camboya).- Devotos se han reunido este lunes en la provincia de Kandal, Camboya, para celebrar la festividad de Pchum Ben, un festival budista de 15 días en la que los asistentes visitan pagodas, ofrecen comidas a monjes y honran con ofrendas a sus antepasados.

(foto)(vídeo)

alm/EFE

