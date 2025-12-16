Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 16 dic (11.00 GMT)

Bruselas.- La COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), la principal organización profesional agraria de España, organiza una protesta en Bruselas contra los recortes en la política agraria europea y coincidiendo con la celebración de una cumbre de líderes de la UE.

NUEVAS COBERTURAS

Estrasburgo (Francia).- El presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, celebró hoy, por anticipado, que la Comisión Europea de Ursula von der Leyen vaya a proponer este mismo martes que se elimine el veto a la venta en la UE de coches nuevos que emitan CO2 a partir de 2035.

(vídeo)

Bangkok.- Tailandia celebrará elecciones generales anticipadas el próximo domingo 8 de febrero, después de que el rey Vajiralongkorn aceptara el viernes la petición del primer ministro, Anutin Charnvirakul, de disolver el Parlamento y convocar comicios.

(foto)(vídeo)

Banda Aceh (Indonesia).- El suministro de gas licuado de petróleo (GLP) escasea en Indonesia por la interrupción de suministro a causa de las inundaciones que han asolado parte del país.

(foto)(vídeo)

Londres.- La BBC anunció este martes que se «defenderá» de la demanda por difamación presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la edición engañosa del discurso que pronunció el 6 de enero de 2021, que daba la impresión de que él incitaba a la violencia en los disturbios del Capitolio.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Las Policías de España y Colombia, junto con la asociación Amar Dragoste, han puesto en marcha una campaña para prevenir la trata y explotación sexual de mujeres colombianas, país del que proceden la mayoría de las víctimas identificadas en España, el 44,45 % del total.

(foto)(vídeo)

San Francisco (EE.UU.).- Luego de la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos, un éxodo de empresas abandonó el centro de la ciudad, afectando especialmente al distrito comercial de Union Square. Los grandes minoristas están regresando al otrora prestigioso distrito comercial, mostrando signos de una fuerte recuperación.

(foto)(vídeo)

Manila.- Manifestantes se congregaron a las afueras del consulado de China en Manila para criticar las acciones de los buques chinos dentro de las aguas del mar de China Meridional.

(foto)(vídeo)

Ciudad Quezón (Filipinas).- Decenas de personas acudieron este martes a una misa en Ciudad Quezón, Filipinas, como parte de la tradición de acudir a las misas de medianoche durante nueves días consecutivos antes de la llegada de Navidad.

(foto)(vídeo)

San Sebastián (España).- El ordenador IBM Quantum System Two, instalado hace dos meses en San Sebastián y considerado el más potente de Europa, se prevé que alcance el 50 % de su capacidad en enero de 2026, año en el que se intensificará el despliegue de esta infraestructura que acoge ya unos diez proyectos de investigación.

(foto)(vídeo)

