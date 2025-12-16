Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 16 dic (16.00 GMT)

Madrid.- Los fotoperiodistas de la Agencia EFE siempre están. Así se muestra en este resumen de solo un minuto y 105 imágenes. Un recorrido por los grandes escenarios de la actualidad internacional, desde el alto el fuego fallido en Gaza y la posterior continuidad de la crisis humanitaria, hasta la cumbre internacional por la paz en la que coincidieron líderes como Donald Trump y Pedro Sánchez, o la flotilla humanitaria en la que participaron figuras como Ada Colau o Greta Thunberg.

La Haya.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió este martes ante el Parlamento de Países Bajos de que Rusia exige a Kiev que “ceda” territorio ucraniano que “ni siquiera ha logrado conquistar” militarmente y alertó de que “ni un solo detalle” de las negociaciones de paz debe convertirse en una “recompensa por la agresión”.

Providence (EE.UU).- Las autoridades mantienen acordonada la zona y continúan las investigaciones en torno al tiroteo ocurrido el pasado 13 de diciembre en un edificio académico del campus de la Universidad Brown, en la ciudad de Providence.

Jerusalén.- India e Israel expresaron este martes su rechazo al terrorismo, tras una reunión entre el canciller Gideon Saar y su par Indio, Subrahmanyam Jaishankar, en Jerusalén.

Buenos Aires.- El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, viaja el martes a Buenos Aires para reunirse con el mandatario argentino, Javier Milei, en su primer viaje internacional tras su contundente triunfo en las elecciones, una muestra de las buenas sintonía entre ambos líderes ultraderechistas.

Pekín- El presidente chino, Xi Jinping, trasladó este martes su «pleno respaldo» al jefe del Ejecutivo hongkonés, John Lee, que se reunió con Xi en Pekín para relatarle su informe anual de la situación en Hong Kong, marcada últimamente por el devastador incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court y por el juicio al magnate de los medios Jimmy Lai.

Londres.- El ministro de Defensa ucraniano, Denys Shmyhal, pidió este martes a sus aliados destinar al menos un 0,25 % de sus PIB (producto interior bruto) a las necesidades de defensa de Ucrania en 2026, durante una reunión virtual del Grupo de Contacto de Defensa para Ucrania (UDCG, en inglés).

Bruselas.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, abogó este martes por mantener el veto a los coches que emitan CO2 a partir de 2035 y se posicionó a favor de incluir objetivos de vehículos verdes en las flotas de empresa y desarrollar eléctricos europeos pequeños y asequibles.

Bruselas.- El secretario de Estado español para la Unión Europea, Fernando Sampedro, afirmó este martes que es «vital» para el club comunitario cerrar su acuerdo con Mercosur dado el contexto internacional.

Estrasburgo (Francia).- El Parlamento Europeo dio este martes luz verde a las cláusulas de salvaguarda del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, ideadas para proteger a los agricultores comunitarios de flujos repentinos de productos sensibles, y está listo para negociar su diseño final con los países de la Unión Europea en una semana clave para este pacto.

Estrasburgo .-Los representantes de los periodistas Andrzej Poczobut y Mzia Amaglobeli, encarcelados en Bielorrusia y Georgia respectivamente por su labor como reporteros, recibieron este martes el premio Sájarov a la libertad de conciencia que otorga anualmente el Parlamento Europeo a contribuciones excepcionales a la lucha por los derechos humanos.

Cali (Colombia). – Dos policías colombianos murieron este martes tras ser atacados con explosivos cuando circulaban por una avenida de Cali, la principal ciudad del suroeste del país, informaron fuentes oficiales.

Calcuta (India).- Cientos de mujeres activistas se manifestaron este martes en Calcuta para exigir a las autoridades detener la violencia contra las mujeres y pedir justicia.

Beziers (Francia).- Los agricultores franceses movilizados desde hace varios días en contra de la gestión gubernamental de la lucha contra la dermatosis nodular contagiosa, en especial por el sacrificio de los rebaños cuando se detecta un caso positivo, cortaron este martes la vía férrea entre Toulouse y Narbona mientras mantienen los bloqueos en varias autopistas de la región.

Moscú.- Bombarderos estratégicos Tu-22M3 (Backfire, según los estándares de la OTAN) de la Fuerza Aeroespacial rusa efectuaron este martes vuelos de patrulla en aguas neutrales del mar Negro.

Daca.- Elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de Bangladés participaron este martes en un espectáculo acrobático militar para conmemorar el Día de la Victoria del país.

Berlín.- El ministro de Defensa, Boris Pistorius, presidió este martes en Berlín la ceremonia de entrega del primer helicóptero NH90 MRFH Sea Tiger a la Armada alemana. El acto tuvo lugar en la sede del Ministerio de Defensa.

Mogadiscio.- El Ministerio de Salud y Bienestar Social de Somalia ha confirmado un brote de difteria que ha causado la muerte de al menos 50 menores y ha infectado a unos 1.000 en todo el país.

Madrid.- El Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid ha realizado con éxito el primer trasplante parcial de corazón en España a una bebé de siete meses y el primero en Europa a una menor de un año.

Moscú.- Al menos un niño de 10 años murió y un adulto resultó herido este martes en un ataque con arma blanca perpetrado por un adolescente en una escuela en el oeste de Moscú, según medios rusos, algunos de los cuales informan sobre un mayor número de víctimas.

Tegucigalpa.- Los hondureños siguen sin conocer los resultados de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre, con el agravante de que se ha demorado un escrutinio especial con al menos 2.792 actas con inconsistencias, que debió comenzar el pasado día 13.

San José.- El Congreso de Costa Rica vota si retira el fuero o no del presidente del país Rodrigo Chaves para que afronte una investigación del Tribunal Supremo de Elecciones por supuesta beligerancia política, que es la intervención indebida en asuntos electorales y políticos.

Buenos Aires.- El peruano Pedro Salinas, quien denunció los abusos del Sodalicio ante el Vaticano, y el argentino Sebastián Sal, abogado de 43 mujeres que han acusado al Opus Dei de trabajo esclavo, participan en Buenos Aires en la primera cumbre de ECA Global, organización internacional que lucha contra los abusos de la Iglesia y cuyos representantes fueron recibidos en octubre por el papa León XIV.

Madrid.- Patrimonio Nacional presenta la exposición «Juguetes Reales», que reúne objetos relacionados con la infancia y el ocio de la monarquía española entre mediados del siglo XIX y XX. Entre ellos destacan juegos de mesa, casas de muñecas, carruajes infantiles o maquetas de aviones.

Barcelona (España).- El Moco Museum presenta este martes la exposición ‘Banksy. Disrupted Power’, que reúne 25 obras, algunas de ellas recientes, y que explora uno de los temas recurrentes del artista: cómo el poder intenta controlar nuestras vidas y las formas en que la resistencia toma forma.

Viena.- La radiotelevisión pública austríaca ORF, organizadora del festival de Eurovisión 2026 en Viena, afirmó este martes que «echará de menos» a los cinco países que no participarán -en respuesta a la presencia de Israel- y señaló que la puerta está abierta para que regresen en 2027.

Brasil.- Una réplica de la Estatua de la Libertad, de 24 metros de altura y símbolo de los grandes almacenes Havan, se derrumbó este lunes en la Región Metropolitana de Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul.

Los Ángeles (EE.UU.).- Nuevo destino y un tablero completamente reconfigurado: la exitosa adaptación televisiva de ‘Fallout’ regresa en la tarde de este martes (miércoles en Europa) con una segunda temporada que promete revelar los secretos sepultados bajo el yermo y avivar la tensión de una guerra inminente.

Viena.- El aroma del vino caliente, el chocolate y las castañas asadas que desprenden los 14 grandes mercadillos de Navidad de Viena atraerán hasta finales de diciembre a más de cuatro millones de visitantes, un 25 % de ellos extranjeros, en una fiesta al aire libre en la que se mezcla la tradición con el impacto económico.

Medellín (Colombia).- Ocho millones de bombillas iluminan las noches de la ciudad colombiana de Medellín con el alumbrado navideño, un espectáculo de fantasía y tradición tejido a mano por artesanos que atrae cada diciembre a miles de turistas con su enorme decoración y oferta cultural.

Madrid.- El Museo Reina Sofía acoge el universo creativo de Oliver Laxe con la instalación ‘Hu. Baila como si nadie nos viera’, un proyecto personal e inmersivo que combina material del rodaje de su película ‘Sirat’ con música electrónica y vídeos de un viaje por Irán.

Tarragona (España).- El Circo del Sol ha llegado por primera vez a Tarragona con cerca de cien personas de 25 nacionalidades y 21 tráileres con toneladas de material para el montaje del renovado espectáculo ‘OVO’, que este jueves, 18 de diciembre, iniciará su gira europea en el recinto Tarraco Arena con seis funciones hasta el domingo.

Calcuta (India).- Vendedores en la ciudad india de Calcuta han comenzado la venta de productos navideños de cara a las próximas fiestas.

París. El Tribunal de lo Laboral de París condenó este martes al París Saint-Germain a pagar los atrasos salariales a Kylian Mbappé, aunque no el resto de las peticiones que había hecho el futbolista, que reclamaba más de 260 millones de euros. Además del salario y las primas reclamadas por el delantero, valoradas en unos 55 millones, el tribunal agregó las vacaciones, lo que eleva la cifra final a 66 millones, según el cálculo efectuado por los letrados del jugador.

Madrid.- Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, compartió el discurso del presidente del club, Florentino Pérez, en el que pidió «justicia» en el ‘caso Negreira’ en su discurso en el encuentro navideño con los medios de comunicación, y el técnico abogó que, “por el bien del fútbol, se sepa la verdad”.

Madrid- Xabi Alonso lideró este martes el primer y único entrenamiento de cara a la eliminatoria de dieciseisavos de final de Copa del Rey contra el Talavera de la Reina este miércoles (21:00 horas CET, -1 GMT) en una sesión en la que Dani Ceballos, por gastroenteritis, se unió a una extensa lista de ausentes a la que se sumaron también Mbappé, Valverde y Rüdiger.

Majadahonda (España).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, advirtió este martes de la complejidad de la Copa del Rey desde las primeras eliminatorias en campo rival y a único encuentro, como jugará su equipo este miércoles contra el Atlético Baleares, de Segunda RFEF, y remarcó que el conjunto “que se equivoca queda fuera”.

Madrid.- El presidente de la Real Federación Española Deportes de Hielo (FEDHielo), Frank González, reclamó este martes la creación de un Centro de Alto Rendimiento (CAR) y nuevas instalaciones para que los atletas «no se tengan que ir fuera de su propio país».

Santander.- El Real Racing Club de Santander se ha ejercitado esta mañana antes de recibir al Villarreal en el partido que enfrentará a ambos equipos en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

Guadalajara (España).- La plantilla del FC Barcelona ya está en Guadalajara, donde ha recibido un caluroso recibimiento por parte de los aficionados de la ciudad, que ya han puesto en marcha la cuenta atrás para un partido histórico para el Club Deportivo Guadalajara.

