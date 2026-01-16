Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 16 ene (16.00 GMT)

Madrid, 16 ene (EFE).-

Tonekabon.- Las autoridades iraníes anunciaron este viernes que al menos 3.000 personas, a las que tildan de «terroristas», fueron detenidas en las protestas que se han producido en la República Islámica en las últimas semanas.

Kiev.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este viernes que un equipo de negociadores de Kiev se está desplazando a EE.UU. para avanzar en las conversaciones previas a cerrar con la administración estadounidense un acuerdo económico sobre la reconstrucción de Ucrania que podría firmarse en el Foro de Davos, la semana próxima en suiza.

Pekín.- El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció este viernes que Canadá y China han alcanzado un acuerdo comercial preliminar para reducir aranceles y retirar gravámenes sobre varios productos agrícolas canadienses, una medida que Ottawa espera que entre en vigor a partir del 1 de marzo, tras dos días de reuniones en Pekín.

Daca.- Un incendio en la segunda planta de un edificio residencial de siete pisos en Daca deja al menos 6 muertos y varios heridos, según el Servicio de Bomberos y Defensa Civil (FSCD) del país, que ya ha declarado que el fuego se encuentra bajo control.

Brasilia.- El expresidente Jair Bolsonaro fue trasladado este jueves de la Superintendencia de la Policía Federal en el Distrito Federal al 19.º Batallón de la Policía Militar, conocido como «Papudinha».

Caracas.- Seguimiento a las reacciones al discurso de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ante el Parlamento, en el que planteó una reforma a la Ley de Hidrocarburo, luego de que EE.UU. anunciara que controlará la venta de crudo por tiempo «indefinido» y que depositará los ingresos de estas transacciones en cuentas administradas por Washington.

Srinagar (Cachemira).- Musulmanes chiítas cachemires protestan en Srinagar contra Estados Unidos e Israel al terminar las oraciones del viernes para mostrar su apoyo a Irán.

Nuuk.- La alcaldesa de Nuuk, Avaaraq Olsen, expresó hoy su emoción y preocupación por el momento político y social que atraviesa Groenlandia, destacando una movilización simbólica sin precedentes en la capital: la exhibición masiva de la bandera groenlandesa en ventanas de edificios municipales y hogares.

Tel Aviv .- Decenas de personas protestan en Tel Aviv en apoyo a las movilizaciones masivas contra el Gobierno iraní, que desde finales de diciembre sacuden el país en medio de una grave crisis económica y una intensificación de la represión política.

Berlín.- Cientos de personas se manifestaron este viernes en Berlín en solidaridad con las protestas masivas contra el Gobierno iraní, que desde finales de diciembre sacuden el país en medio de una grave crisis económica y una intensificación de la represión política.

Nicosia.- Chipre arranca su presidencia del Consejo de la Unión Europea con la misión de influir la agenda comunitaria más allá de la perenne cuestión de la ocupación turca de parte de la isla desde 1974, que les sitúa en una posición única para seguir defendiendo el apoyo a Ucrania o ser un puente de la UE a Oriente Medio, entre otros objetivo.

Belgrado.– El ministro francés para Europa y Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, se reunió este viernes en Belgrado con su homólogo serbio, Marko Đurić, en el marco de una visita oficial destinada a reforzar la asociación estratégica entre Francia y Serbia y a respaldar el proceso de integración europea del país balcánico.

Johannesburgo (Sudáfrica).- Decenas de manifestantes se han concentrado este viernes frente a la embajada de Estados Unidos para mostrar su solidaridad con el pueblo de Venezuela, en Johannesburgo.

Bruselas.– Activistas se manifestaron este viernes frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas para exigir al Ejecutivo comunitario que no bloquee la pionera ley francesa contra la moda rápida, una iniciativa dirigida especialmente al modelo de “ultra fast fashion”.

Valladolid (España).- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este viernes el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur y ha asegurado que las cláusulas de protección introducidas salvaguardarán los intereses de los sectores productivos españoles, particularmente el sector agrario.

Bruselas.– Agricultores bloquearon este viernes con tractores el acceso a la zona de carga y logística Brucargo del aeropuerto de Bruselas en protesta contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, aprobado por una mayoría cualificada de los Estados miembros pese a la fuerte oposición del sector agrario.

Ciudad de México.- Organizaciones vecinales por el derecho a la vivienda y personas desalojadas en la Ciudad de México realizan una conferencia de prensa para advertir que un proyecto de la Corte podría legalizar los desalojos arbitrarios.

Yakarta.- El hundimiento medio del terreno en el norte de Yakarta es de unos 3,5 centímetros al año, lo que contribuye a aumentar el riesgo de inundaciones en más de un 40 %, según la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (BRIN).

Roma.- El Gobierno de Italia presentó este viernes un documento que actualiza su política en el Ártico, en el que expresa su voluntad de contribuir a la disuasión e insiste en la defensa colectiva y coordinada en el contexto de la OTAN y la UE, en un territorio de «creciente competencia» que debe ser considerado «prioritario».

Barcelona (España).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha encabezado esta mañana una visita institucional al ‘BesArt. The River Museum’, el museo al aire libre más grande del mundo, en un acto de apoyo a la consolidación de esta iniciativa de arte urbano en el Parque Fluvial del Besòs.

Madrid.- El presidente de Globalia y Air Europa, Juan José Hildalgo, preguntado sobre las denuncias que enfrenta su amigo Julio Iglesias por supuestos abusos ha dicho que «tengo una gran amistad con él y no puedo opinar sobre lo que está ocurriendo, para eso está la justicia, pero por Julio doy la vida”, ha subrayado.

Daca.- Fotógrafos nacionales e internacionales se han dado cita este viernes en Daca para participar en la marcha inaugural de la undécima edición del festival Chobi Mela, el certamen fotográfico de referencia en Asia, que arranca en la capital de Bangladés coorganizado por la biblioteca Drik y el instituto Pathshala.

Barcelona (España).- El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, se ha limitado a decir a la prensa que «todo ha ido bien», a su salida de los juzgados donde ha declarado como investigado por una presunta estafa de 91.500 euros a una mujer que invirtió en sus sociedades, en 2016.

Madrid.- El brasileño Rodrygo Goes, que arrastra un golpe desde las semifinales de la Supercopa de España, se ausentó nuevamente del entrenamiento del Real Madrid en la ciudad deportiva de Valdebebas y seguirá siendo baja ante el Levante, encuentro al que intenta llegar Kylian Mbappé, que por segundo día consecutivo se probó en la dinámica de grupo.

Madrid.- Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, confirmó la baja por lesión del brasileño Rodrygo Goes ante el Levante, y el regreso del francés Kylian Mbappé, mejorado de las molestias que arrastra por un esguince de rodilla.

Barcelona (España).- El primer equipo del FC Barcelona, dirigido por Hansi Flick, ha regresado a los entrenamientos el día después de la victoria en Copa del Rey ante el Racing de Santander por 0 goles a 2 y con los ojos puestos ya en el partido de liga que enfrentará a los culés contra la Real Sociedad el próximo domingo a las 21:00h.

Roma.- La organización de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 presentó este viernes el recorrido de la llama paralímpica, que viajará por toda Italia y culminará el 6 de marzo en la Arena de Verona (norte), sede de la ceremonia inaugural y primer recinto Patrimonio de la Humanidad en acogerla.

San Sebastián (España).- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, ha reconocido que su equipo tendrá que hacer un «gran partido» para ganar al Barcelona y ha remarcado que el domingo «será un día muy especial» y reinará «un ambiente increíble» en Anoeta.

Santander (España).- El entrenador del Real Racing Club, José Alberto López, ha asegurado que el encuentro que tiene este domingo frente a la UD Las Palmas «no es una final» porque queda mucha liga, aunque «sí muy importante».

