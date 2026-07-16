Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 16 jul (10.00 GMT)

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Madrid, 16 jul (EFE).-

Washington.- El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que completó una nueva oleada de ataques contra instalaciones militares iraníes, incluidas posiciones de defensa aérea, centros de mando y capacidades de misiles y drones, en una operación dirigida a debilitar la capacidad de Teherán para amenazar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

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Teherán.- Irán advirtió este jueves de que destruirá «todas las infraestructuras de la región» de Oriente Medio si Estados Unidos ataca las infraestructuras del país persa, después de que Washington amenazara con destruir la próxima semana todas las centrales eléctricas y puentes iraníes si Teherán no acepta sentarse a negociar.

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Luxemburgo.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló este jueves la ley española de amnistía que afecta al proceso independentista catalán porque «esta tiene por objeto reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación».

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Barcelona (España).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha reclamado este jueves la aplicación «diligente e integral» de la ley de amnistía por parte de los tribunales españoles y ha resuelto que «es hora de mirar hacia adelante».

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Madrid.- El expresidente del Gobierno español José María Aznar ha afirmado este jueves, tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJE) a la ley de amnistía, que la agresión sediciosa al derecho «no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse».

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Bolzano (Italia).- Una parte del Tribunal de Bolzano, en el norte de Italia, construido entre 1939 y 1945 y donde se estaban realizando obras de reestructuración, se derrumbó este jueves por la mañana y una de las personas de la limpieza que estaba trabajando en su interior resultó levemente herida.

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Tokio.- El gigante tecnológico estadounidense Nvidia destacó este jueves sus vínculos con empresas japonesas en los campos de la inteligencia artificial (IA) y la robótica, coincidiendo con la visita al archipiélago de su presidente, Jensen Huang, durante la que se espera un anuncio de colaboración con el Gobierno nipón.

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Seúl.- Seúl acoge hasta el 19 de julio el Festival de Belleza de Corea 2026, una feria dedicada al cuidado físico, la moda y el bienestar, y que es organizada por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, en colaboración con la Organización de Turismo de Corea (KTO).

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Pekín.- Muros decorados con la bandera de la selección de fútbol de Argentina y muñecos del jugador Lionel Messi se exponen en una tienda de la FIFA en Pekín, previo a la final del Mundial 2026, que se disputará este domingo 19 de julio entre las selecciones de España y Argentina.

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alm/EFE

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