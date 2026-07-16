Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 16 jul (15.00 GMT)

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Madrid, 16 jul (EFE).-

Argel.- Once niños fallecieron y 19 personas -entre ellos varios menores- resultaron heridas en Argelia durante un incendio declarado la madrugada de este jueves en una fundación que atiende problemas médicos de familias de bajos recursos, informó la Dirección Nacional de Protección Civil.

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Gaza.- El Ejército israelí mató este jueves a otros dos palestinos en nuevos ataques contra la Franja de Gaza, uno de ellos tras bombardear una tienda de campaña en un campamento para personas desplazadas en el puerto de la ciudad de Gaza, según confirmó una fuente del Hospital Shifa.

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Yakarta.- Una persona ha muerto y 24 permanecen desaparecidas tras el naufragio este jueves de un barco de pasajeros cerca de la isla de Célebes, en la región central de Indonesia.

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Peshawar (Pakistán).- Seis miembros de una misma familia perdieron la vida este jueves a consecuencia de la inhalación de humo después de que un incendio se desatara en un área de su casa donde almacenaban muebles y materiales de espuma, reportan medios locales.

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Kiev/Leópolis.- Miles de personas salieron este jueves a la calle en Kiev y otras ciudades de Ucrania para exigir al presidente Volodímir Zelenski que reconsidere su decisión de cesar al hasta ahora ministro de Defensa, Mijailo Fédorov, a quien reivindican como principal artífice de los buenos resultados conseguidos en la guerra este año.

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Kiev (Ucrania).- Miles de personas salieron este jueves a la calle en Kiev y otras ciudades de Ucrania para exigir al presidente Volodímir Zelenski que reconsidere su decisión de cesar al hasta ahora ministro de Defensa, Mijailo Fédorov, a quien reivindican como principal artífice de los buenos resultados conseguidos en la guerra este año.

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Pekín.- El presidente chino, Xi Jinping, se reunió este jueves en la ciudad de Shanghái (este) con su homólogo de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, con quien reafirmó la asociación estratégica que une a los dos países y su deseo de ampliar la cooperación en ámbitos como la energía o el transporte.

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Madrid.- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha presentado este jueves una Estrategia de Diplomacia Pública que pretende proyectar al exterior la imagen de España y los valores que representa y no sólo desde el punto de vista de relación entre los gobiernos.

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Moscú.- El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y su homóloga de la República de Guinea-Bisáu, Fatumata Jau, comparecieron este jueves en una rueda de prensa conjunta al término de su reunión bilateral en Moscú.

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Ciudad de México.- Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum.

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Roma.- La Cámara de los Diputados ha dado este jueves el primer paso para aprobar la polémica reforma de la ley electoral propuesta por el Gobierno de Giorgia Meloni, después de una agitada tramitación que desveló algunas desavenencias entre los socios de la coalición derechista.

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Cracovia (Polonia).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, salió este jueves al paso de las críticas sobre el estado de la red ferroviaria española, defendió la robustez del sistema y denunció lo que considera una estrategia política basada en el «relato» con intención de desgastar al Gobierno y socavar la imagen de seguridad del transporte público en España.

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Bucarest.- La Universidad Politécnica de Bucarest presenta el Laboratorio de Ingeniería de Drones “Blue Space”, se trata de un centro creado por la empresa rumana de defensa y tecnología Blue Space Technology para los estudiantes de la Facultad de Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, como parte de su ecosistema educativo en Rumanía.

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Katmandú.- Devotos hindúes participaron este jueves en el festival anual Jagannath Rath Yatra, dedicado al Señor Jagannath (una forma del Señor Krishna).

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Bombay/Calcuta (India).- Con carrozas adornadas con flores, cantos y oraciones, devotos hindúes participaron este jueves en el festival anual Jagannath Rath Yatra, dedicado al Señor Jagannath (una forma del Señor Krishna) en Bombay.

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Lezama (España).- Alrededor de medio millar de aficionados han acudido a las instalaciones de Lezama para presenciar la primera sesión a puerta abierta de la pretemporada del Athletic Club.

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Barcelona (España).- Los jugadores disponibles del primer equipo junto a los del Barça Atlétic y el Juvenil siguen preparando la pretemporada en la Ciudad Deportiva a las órdenes del técnico Hansi Flick en plena ola de calor.

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alm/EFE

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