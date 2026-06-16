Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 16 jun (10.00 GMT)

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Madrid, 16 jun (EFE).-

Melilla (España).- La Guardia Civil ha detenido al patrón de una patera que pretendía introducir a seis migrantes de forma irregular en Melilla vía marítima y que fue detectada cuando se dirigía a gran velocidad desde Marruecos hacia la costa española mientras era perseguida por agentes del país vecino.

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Tokio.- El Banco de Japón (BoJ) decidió este martes subir hasta el 1 % los tipos de interés de referencia a corto plazo, al término de su reunión mensual sobre política monetaria, el nivel más alto en el país asiático desde 1995.

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alm/EFE

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