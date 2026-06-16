Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 16 jun (15.00 GMT)

Compartir

8 minutos

Madrid, 16 jun (EFE).-

Tokio.-Un terremoto de magnitud 5,5 sacudió este martes el este de Japón, generando fuertes sacudidas en Tokio, aunque las autoridades no emitieron ninguna alerta por tsunami ni reportaron daños.

(foto)(vídeo)

Teherán.- El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó este martes que las negociaciones para alcanzar un acuerdo nuclear definitivo comenzarán el viernes en Suiza tras la firma del memorando de entendimiento que cerraron ayer para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

(vídeo)

Jerusalén.- La sociedad israelí aún trata de digerir la noticia de la inminente firma de un acuerdo preliminar de paz entre Estados Unidos e Irán -cuya negociación se ha prolongado durante tres meses sin la participación de Israel- que está prevista para el próximo viernes en Suiza.

(foto)(vídeo)

Viena.- La exvicepresidenta demócrata Kamala Harris calificó este martes en Viena al Gobierno de Donald Trump como el «más despiadado, corrupto e incompetente que Estados Unidos ha experimentado», y pronosticó una victoria de su partido en las elecciones legislativas del próximo noviembre.

(vídeo)

Évian (Francia).- Siete activistas con máscaras que recreaban a los siete líderes del G7 se sentaron este martes a orillas del lago Lemán y brindaron con agua contaminada cerca de donde se celebra la cumbre de Évian, un acto con el que la organización Oxfam Intermón protestó por la falta de acción de los más poderosos frente a las violaciones de derechos humanos en Gaza, incluida la escasez de agua potable.

(vídeo)

Pekín.- El líder golpista birmano, Min Aung Hlaing, se reunió este martes con el primer ministro chino, Li Qiang, en su segunda jornada de visita al gigante asiático.

(vídeo)

Dera Ismail Khan (Pakistán).- Pakistán ha reforzado este lunes la seguridad en todo el país, mientras los musulmanes chiítas celebran el mes sagrado de Muharram.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum.

(foto)(vídeo)

Lima.- La asociación de víctimas de la masacre de Juliaca, ocurrida en 2023 en la represión a las protestas contra la destitución y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo y la asunción al poder de su vicepresidenta Dina Boluarte, manifiestan su posición respecto a la probable elección de la derechista Keiko Fujimori como nueva presidenta.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- La inteligencia artificial tiene el potencial de generar nuevos empleos a largo plazo, pero los Estados deberán reforzar sus políticas públicas para afrontar una primera fase de destrucción, ha defendido este martes el economista francés Philippe Aghion, Premio Nobel de Economía en 2025.

(foto)(vídeo)

Quito.- Ecuador y Japón suscriben un memorando de entendimiento para el establecimiento del comité económica y comercial entre ambos países.

(foto)(vídeo)

Berlín.- El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, inauguró este martes en Berlín el Centro Conjunto para la Defensa frente a Amenazas Híbridas (GAZ Hybrid), para aunar capacidades en la tarea de detectar, analizar y combatir toda clase de acciones por parte de potencias extranjeras destinadas a desestabilizar el país.

(foto)(vídeo)

Lieja (Bélgica).- Agentes de aduanas inspeccionaron este martes paquetes de comercio electrónico en el aeropuerto de Lieja, en Bélgica, durante una presentación sobre la futura tasa que la Unión Europea prevé aplicar desde el 1 de julio de 2026 a los envíos de menos de 150 euros. La medida, que afectará especialmente a las plataformas chinas de venta en línea, contempla un gravamen temporal de tres euros por paquete durante dos años.

(foto)(vídeo)

Washington.- El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y la ex primera dama, Michelle Obama, recibieron este lunes un retrato realizado por la artista nigeriana Njideka Akunyili Crosby, que formará parte de la colección del Centro Presidencial Obama.

(vídeo)

Madrid.- El coordinador nacional adjunto de la visita de León XIV a España, Fernando Giménez Barriocanal, ha admitido que la agenda del pontífice durante su viaje ha sido «excesiva»: «Creo que le hemos metido un tute al papa excesivo, creo que ha sido una agenda excesiva, pero que el señor nos perdone».

(foto)(vídeo)

Asunción.- Un grupo de más de 20 personas armadas con explosivos asaltó en la madrugada de este martes tres bancos y una casa de cambios de divisas en el municipio de Santa Rita, en el departamento de Alto Paraná (este), fronterizo con Brasil, de donde se presume extrajeron un monto aún no determinado, informaron fuentes policiales y de la Fiscalía.

(vídeo)

Barcelona (España).- La fundación Mapfre expone desde el 18 de junio en el centro Kbr de Barcelona la mayor retrospectiva en Europa hasta la fecha sobre el trabajo del fotógrafo estadounidense Minor White, considerado uno de los nombres clave del siglo XX por su capacidad para expresar en secuencias de imágenes sus ansia poética.

(foto)(vídeo)

Miami (EE.UU.).- Los colombianos han afianzado su liderazgo como los principales compradores extranjeros de propiedades en el sur de Florida, donde triplicaron su inversión en vivienda en 2025, un fenómeno que vendedores de bienes raíces y compradores creen que se agudizaría ante la incertidumbre electoral.

(foto)(vídeo)

Alicante (España).- Un equipo formado por estudiantes de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche (Alicante) participará la próxima semana en la Shell Eco-Marathon Europe and Africa 2026, una de las competiciones internacionales de eficiencia energética más prestigiosas del mundo, con el Dátil 26 para subirse al podio.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Las autoridades madrileñas presentaron oficialmente este martes el Madring, el circuito de la capital que entre el 11 y el 13 de septiembre acogerá el Gran Premio de España de Fórmula Uno.

(foto)(vídeo)

Berlín.- Las estaciones de metro berlinesas, o al menos algunas de ellas, han encontrado una fórmula para «gritar» los goles durante el Mundial para lo que se ha recurrido a un cambio mínimo en el diseño de los letreros en los están sus nombres.

(foto)(vídeo)

Kansas (EE.UU).-Miles de aficionados argentinos se reunieron en la ciudad de Kansas para protagonizar un banderazo cargado de cánticos, banderas y entusiasmo, en la antesala del compromiso de la Albiceleste.

(foto)(vídeo)

Chattanooga (EE.UU.).- La selección española masculina de fútbol conmemoró este martes al centrocampista del Barcelona, Dani Olmo, por sus cincuenta partidos jugados con la ‘Roja’.

(foto)(vídeo)

Atlanta (EE. UU.).- Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), invitó al optimismo y a “animarse” a la afición tras el empate en el debut del Mundial contra Cabo Verde (0-0) ya que consideró en declaraciones a EFE que “lo bonito” y “lo bueno” están aún “por llegar” en el torneo.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- La ‘Asamblea Antimundialista’ presenta un informe sobre las acciones de represión registradas en el último año durante las protestas de vecinos y activistas en contra del Mundial en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México

(foto)(vídeo)

Guadalajara (México).- La selección mexicana llega a Guadalajara para afinar detalles antes de enfrentar a Corea del Sur.»

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- Conferencia de prensa y zona mixta de la Selección colombiana previas a enfrentar a Uzbekistán.

(foto)(vídeo)

Basking Ridge (EE.UU.).- Douglas Santos, guardaespaldas de Vinícius Júnior en el lateral izquierdo de la selección brasileña, aceptó este martes que el 7 tenga que asumir menos responsabilidades defensivas, pues su función es «marcar goles».

(foto)(vídeo)

alm/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.