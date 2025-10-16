Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 16 oct (10.00 GMT)

5 minutos

Madrid, 16 oct (EFE).-

París.- La Asamblea Nacional francesa inició este jueves el debate de dos mociones de censura presentadas por la izquierda radical de la Francia Insumisa (LFI) y la extrema derecha de Marine Le Pen, las primeras que se presentan contra el segundo gobierno del macronista Sébastien Lecornu, y que serán votadas al final de la mañana.

(vídeo)(foto)

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, reiteró este jueves su esperanza de una paz real y duradera tras el «histórico» lunes en el que los veinte rehenes todavía en manos del grupo islamista Hamás fueron liberados en el marco del acuerdo impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

(vídeo)(foto)

Roma.- La reina Letizia de España y el papa León XIV, entre otras autoridades, han llegado en la mañana de este jueves a la sede romana de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para celebrar el Día Mundial de la Alimentación.

(vídeo)(foto)

Harstad (Alemania).- Ejercicio de lanzamiento de misiles de la Armada alemana en Noruega.

(vídeo)(foto)

Lima.- La Policía Nacional del Perú dispersó este miércoles a los manifestantes que llegaron a los exteriores del Congreso en una marcha de protesta en Lima, que se repitió en otras ciudades del país contra el gobierno y el Parlamento, después de que intentaron tumbar las rejas de seguridad y encendieron fuego cerca a los agentes policiales.

(vídeo)(foto)

Madrid.- La Policía Nacional ha desarticulado una organización itinerante dedicada a robar a personas mayores con el método del «abrazo cariñoso» en una operación en la que han sido detenidas doce personas, para las que un Juzgado de Madrid ha decretado su ingreso en prisión provisional. A los arrestados se les atribuye la comisión de 41 hurtos y cuatro robos con violencia para apoderarse de joyas y relojes que después enviaban a Rumanía, informa la Dirección General de la Policía.

(vídeo)

Arrecife,Lanzarote (España).- Salvamento Marítimo ha rescatado y desembarcado esta madrugada en la capital de Lanzarote a 55 personas de origen subsahariano y magrebí, entre ellas dos menores de edad, que navegaban en una barcaza.

(vídeo)(foto)

Rafah (Egipto).- El jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, visitará este jueves el paso de Rafah, en la península del Sinaí egipcio, donde pedirá que todos los cruces hacia Gaza abran para que entren miles de camiones cada semana.

(vídeo)

Gante (Bélgica).- Un paciente del Hospital HM Sanchinarro, en Madrid, ha sido operado de un tumor en la próstata a través de la primera telecirugía robótica internacional entre España y un centro de la Unión Europea, en concreto la Orsi Academy de Gante (Bélgica), donde se encontraba el cirujano principal que ha manipulado la máquina para extirpar esta glándula.

(vídeo)(foto)(audio)

Madrid.- Durante los dos años de ofensiva en Gaza, a Dalia bordar le daba cierta paz y le permitía abstraerse. Ahora que ha conseguido salir, en Madrid enseña a mujeres españolas los bordados típicos palestinos (‘tatreez’) como una forma de resistencia.

(vídeo)(foto)

Bangkok.- Ciudadanos tailandeses se manifestaron este jueves en contra del Gobierno de Camboya por el uso de minas terrestres en la frontera compartida con Tailandia y la «invasión camboyana en territorio tailandés» por parte de aldeanos.

(vídeo)(foto)

Banda Aceh (Indonesia).- Autoridades en materia de salud de Banda Aceh han comenzado una campaña gratuita de vacunación para mascotas contra la rabia, organizada por el Laboratorio del Centro de Cuarentena de Aceh.

(vídeo)(foto)

Shanghái (China).-El diseñador Xu Zhi presentó este jueves su nueva colección en la Semana de la Moda de Shanghái.

(vídeo)(foto)

Houston (EE.UU.)..- El piloto español Fernando Alonso participa junto al equipo de Fórmula Uno de Aston Martin Aramco, de la presentación del primer diseño a medida en la historia del equipo: una decoración única e especial inspirada en la ciencia que se lucirá en el AMR25 durante el GP de EE. UU. en Austin este fin de semana.

(vídeo)(foto)(audio)

rmg/EFE

