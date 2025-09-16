Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 16 sep (10.00 GMT)

Ginebra.- Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza», ha declarado este martes una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, dirigida por una de las personalidades más respetadas del mundo en este ámbito y que presidió el Tribunal Penal Internacional creado a raíz del genocidio en Ruanda, Navi Pillay.

Copenhague.- La ministra española de Sanidad, Mónica García, destacó este martes el liderazgo de España a la hora de abordar las crisis sanitarias y defendió impulsar la coordinación a nivel continental a su llegada a la reunión informal con sus homólogos de la Unión Europea (UE).

Bruselas.- El secretario de Estado español de la Unión Europea, Fernando Sampedro, dijo este martes que «España no va a cesar» en sus esfuerzos por lograr la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en el bloque comunitario, pese a que los Veintisiete no debatirán hoy el asunto en una reunión en Bruselas.

Mar de Barents.- Los ejércitos ruso y bielorruso cierran este martes las maniobras estratégicas Západ-2025 en territorio ruso, desde un polígono militar a las aguas del Báltico y el mar de Barents.

Madrid.- En plenos preparativos del X Congreso Internacional de la Lengua Española, que se celebrará en Arequipa (Perú) del 14 al 17 de octubre, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha defendido en una entrevista con EFE la pujanza del mundo hispano en Estados Unidos y ha alertado del peligro de los bulos y los discursos de odio.

Sabah (Malasia).- Al menos 12 personas han perdido la vida y miles se ven afectadas por inundaciones en varias zonas de Malasia desde el pasado viernes, principalmente en la isla de Borneo pero también en Selangor, el estado al que pertenece la capital, Kuala Lumpur.

Bangkok.- La comunidad mexicana en Bangkok celebró este 15 de septiembre el 215 aniversario de la independencia de México con el tradicional Grito de Independencia.

Liubliana.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, realiza hoy una visita a Eslovenia, donde se reunirá con la cúpula del Gobierno esloveno.

Seúl.- El principal índice de la bolsa de Seúl, el Kospi, se incrementó este martes un 1,24 % llegando a otro máximo histórico por quinta sesión consecutiva en medio del buen desempeño del sector de semiconductores.

Lisboa.- Tres estudiantes internacionales departen de forma animada en la sala común que hay a la entrada del Forward College de Lisboa, un centro que ha experimentado un aumento de las solicitudes de ingreso por la presencia de la infanta Sofía, que aquí «es tratada como una alumna más».

Madrid.- Tras diseccionar los sentimientos masculinos en ‘Krampack’ o ‘Truman’, el cineasta Cesc Gay se estrena como explorador del carácter femenino en ‘Mi amiga Eva’, una comedia con Nora Navas que, a punto de cumplir 50 años, decide separarse y perseguir una «segunda adolescencia», dice a EFE la actriz.

Redacción Deportes (EE.UU.).- Tras hacer historia durante quince años con el Real Madrid, José María Guti arrancará este martes una etapa como comentarista de la Liga de Campeones, un reto que le motiva y que considera «más difícil» que ser futbolista, aunque en su cabeza, asegura en una entrevista con EFE, sigue soñando con entrenar: «Ojalá tenga la oportunidad, como ha tenido Xabi Alonso, de coger a un ‘grande'».

