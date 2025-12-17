Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 17 dic (11.00 GMT)

Bruselas.- El presidente de VOX y de Patriotas por Europa, Santiago Abascal, participa en la cumbre de esa formación en Bruselas.

Ein Yabrud.- Colonos israelíes prendieron fuego a dos coches y escribieron proclamas contra el comandante del Ejército de Israel a cargo de Cisjordania, Avi Bluth, en la madrugada del miércoles en la aldea palestina de Ein Yabrud, en el centro de Cisjordania, informaron a EFE testigos del ataque.

Estrasburgo (Francia).- La presidenta de la Comisión Europea (UE), Ursula Von der Leyen, respondió este miércoles a la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que ve a la Unión Europea (UE) como una adversario, asegurando que «lo que no dice» es que su economía también pierde peso global.

Castel Gandolfo (Italia).- El papa León XIV asistió al concierto de Navidad de los alumnos del colegio Pablo VI en Castel Gandolfo, la localidad donde suele acudir a descansar los martes. Escuchó en el gimnasio los villancicos que le habían preparado los niños.

Moscú.- El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, se reúne con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en Moscú.

Londres.- El Gobierno británico confirmó este miércoles que «ha acordado con éxito» las condiciones para volver a unirse en 2027 al programa europeo de intercambio de estudiantes Erasmus, del que había salido como parte del acuerdo del Brexit pero que ahora regresa para impulsar la relación con la Unión Europea (UE).

Narbona (Francia).- Ganaderos franceses protestaron este miércoles en una autopista a la altura de la ciudad francesa de Narbona, contra la decisión de las autoridades de sacrificar rebaños completos cuando se detecta un solo caso de la enfermedad de la dermatosis nodular, una medida que consideran desproporcionada y que agrava las pérdidas económicas que ya sufren por las restricciones a la exportación.

Pekín.- Residentes de la capital china resienten las bajas temperaturas del invierno, las cuales se mantendrán en solo un dígito por lo que resta de la semana.

Barcelona (España).- Los Mossos d’Esquadra han empezado a desalojar pasadas las 8:00 horas el antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona), donde residen decenas de personas, la mayoría de origen inmigrante.

Srinagar (India).- La introducción de máquinas tejedoras en la región de Srinagar, Cachemira india, está desplazando la producción artesanal de productos textiles con gran tradición y arraigo en la región, como los wagov, debido a los altos costes de producción y la baja demanda.

Tokio.- La llegada de turistas chinos a Japón se ralentizó en noviembre, en medio de la tensión diplomática entre Tokio y Pekín, a pesar de que el archipiélago registró una cifra récord de 3.518.000 visitantes internacionales, un 10,4 % más que en el mismo mes de 2024, detalló este miércoles una fuente oficial.

Madrid.- Terminadas las celebraciones de sus 25 años en la música, Malú encara 2026 con muchas novedades, como un nuevo álbum y una serie inédita de conciertos en formato íntimo, pero, sobre todo, con «ganas de saltarse las reglas» y más honesta que nunca en lo emocional tras despojarse de las «capas» que sobraban.

San Francisco (EE.UU.).- El Jardín Botánico de San Francisco se transforma en un brillante paraíso invernal al anochecer con ‘Paisaje de luces’.

Madrid.- La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), ha otorgado en 2025 el título de palabra del año a «arancel».

