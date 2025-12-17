Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 17 dic (16.00 GMT)

Madrid, 17 dic (EFE).-

Nablus.- Al menos dos jóvenes resultaron heridos este miércoles durante una incursión del Ejército de Israel en la ciudad palestina de Nablus, en Cisjordania ocupada. De acuerdo con la Media Luna Roja, uno de los heridos recibió un disparo en el pecho y el otro en la pierna.

(vídeo)

Zaporiyia (Ucrania).- Al menos 29 personas resultaron heridas, incluido un niño, después de que Rusia atacara este miércoles la ciudad ucraniana de Zaporiyia con bombas planeadoras, dañando una escuela, edificios residenciales y una instalación de infraestructura.

(foto)(vídeo)

Moscú.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció este miércoles que el nuevo misil balístico hipersónico ruso Oreshnik entrará en servicio en las Fuerzas Armadas antes de final de año.

(vídeo)

Leópolis (Ucrania).- El primer ataque con drones submarinos contra un submarino ruso en Novorosíisk marca un giro en la batalla asimétrica por el mar Negro, mientras que Ucrania y Rusia intentan perturbar mutuamente sus operaciones económicas y militares en la zona.

(vídeo)

Londres.- El primer ministro británico, Keir Starmer, amenazó este miércoles al oligarca ruso Roman Abramovich con llevarlo a los tribunales si no cumple su palabra de entregar los 2.500 millones de libras (2.850 millones de euros) de la venta del Chelsea a los ucranianos.

(vídeo)

La Haya.- La jueza peruana de la Corte Penal Internacional (CPI) Luz del Carmen Ibáñez Carranza, sancionada por Estados Unidos y condenada a prisión por Rusia, denuncia que Washington la ha metido en la misma lista que «Osama bin Laden y el Chapo Guzmán», lo que le impide usar tarjetas de crédito, reservar hoteles o pedir un Uber.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado «un error histórico de Europa» la propuesta de la Comisión Europea (CE) de este martes de relajar el veto previsto para 2035 a la venta de coches nuevos que emitan CO2.

(vídeo)

Roma.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó este martes que su país continuará apoyando la inmovilización de los activos rusos aunque cuestione el método y dijo que Rusia debe pagar la reconstrucción de Ucrania, pero advirtió que el posible uso de esos fondos «debe hacerse con una base legal sólida».

(foto)(vídeo)

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV denunció este miércoles que «las grandes inversiones financieras» están «hoy más que nunca enloquecidas e injustamente concentradas, idolatradas al precio sangriento de millones de vidas humanas y de la devastación de la creación de Dios».

(vídeo)

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, urgió este miércoles a Naciones Unidas (ONU) a “asumir su papel” para evitar un “derramamiento de sangre” ante la escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela.

(vídeo)

Múnich (Alemania).- La reina Silvia de Suecia ha participado este miércoles en un almuerzo en la Residencia de Múnich con motivo de la recepción de la Medalla del Estado de Baviera por Servicios Sociales.

(foto)(vídeo)

Brasilia.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recordó este miércoles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que el «poder de la palabra» vale más la pena que hablar de «guerra», en medio del cerco militar y económico de EE.UU. sobre Venezuela.

(foto)(vídeo)

Caracas.- La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) aseguró este miércoles que las exportaciones de crudo y sus derivados «se desarrollan con normalidad», después de que Estados Unidos ordenara «el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan» del país suramericano.

(vídeo)

París.- El Tribunal de Apelación de París decidió este martes fijar para el 25 de febrero la audiencia para estudiar la nueva orden europea de detención emitida por la Audiencia Nacional española contra José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera.

(foto)(vídeo)

Berlín.- El presidente de la Liga Alemana para la Conservación de la Naturaleza y la Protección del Medio Ambiente (DNR), Florian Schoene, participó este miércoles en Berlín en una rueda de prensa conjunta junto al presidente de NABU, Joerg-Andreas Krueger, y la copresidenta de BUND, Verena Graichen, para abordar la Ley de Futuro de las Infraestructuras, destinada a acelerar proyectos clave y reducir la burocracia ambiental.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado la ganadería extensiva, el regadío y la retribución a la pesca por su papel en la sostenibilidad entre las líneas de actuación para cumplir los objetivos del pacto de Estado frente a la emergencia climática.

(foto)(vídeo)

Madrid.- La Bolsa española cerrará el año con una revalorización que alcanza actualmente el 46 %, y que la sitúa por tercer ejercicio consecutivo entre los mejores índices de los mercados mundiales, mientras que ha registrado crecimientos récord en volumen negociado, ampliaciones de capital, y dividendos.

(foto)(vídeo)

Londres.- Los médicos residentes en Inglaterra iniciaron este miércoles una huelga de cinco días en su prolongada disputa con el Gobierno británico en demanda de mejora salarial, una medida que amenaza con causar una alteración en los servicios de la sanidad pública por la actual ola de gripe.

(foto)(vídeo)

Quito.- La búsqueda de prosperidad económica y seguridad son los ejes de la política exterior ecuatoriana, que hoy se abre a nuevas naciones con potencial de generar mayores oportunidades económicas para el país andino, aseveró la canciller Gabriela Sommerfeld, en entrevista con EFE.

(foto)(vídeo)

San Salvador.- El joven abogado Alejandro Henríquez y el líder comunitario José Ángel Pérez -detenidos en El Salvador desde mayo pasado tras participar en una concentración pacífica- enfrentan este miércoles la audiencia preliminar de su proceso penal por desórdenes públicos y resistencia.

(foto)(vídeo)

Berlín.- El Gobierno alemán ha dado este miércoles un paso más en sus planes de reforma profunda de las pensiones, con modificaciones en el apoyo a los planes de ahorro privado de cara a la jubilación y con la creación de una comisión que deberá hacer propuestas para hacer frente al reto que supone el cambio demográfico y la salida del mercado laboral de los llamados «baby boomers».

(foto)(vídeo)

Túnez.- Los partidarios del presidente tunecino Kaïs Saied salen a las calles de Túnez durante las celebraciones del Día de la Revolución.

(foto)(vídeo)

Madrid.- La reina Letizia ha presidido el acto conmemorativo del vigésimo aniversario de la Fundación del Español Urgente ‘FundéuRAE’, promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española para fomentar el buen uso del español en los medios de comunicación.

(foto)(vídeo)

Madrid.- La reina Letizia se ha unido a «la tribu» de los que aman el rigor en el lenguaje y ha reconocido tener «la pedrada» de la corrección lingüística en su intervención en el acto de conmemoración del vigésimo aniversario de la Fundación de Español Urgente (FundéuRAE) celebrado este miércoles en la sede de la Real Academia Española (RAE).

(foto)(vídeo)

Londres.- El Gobierno británico confirmó este miércoles que «ha acordado con éxito» las condiciones para volver a unirse en 2027 al programa europeo de intercambio de estudiantes Erasmus, del que había salido como parte del acuerdo del Brexit pero que ahora regresa para impulsar la relación con la Unión Europea (UE).

(vídeo)

París.- El Museo del Louvre de París, el más visitado del mundo con casi 9 millones de visitantes al año, se mantuvo este miércoles cerrado al público tras la extensión de la huelga de sus trabajadores, que se había iniciado el lunes, anunciaron los sindicatos.

(foto)(vídeo)

Kabul.- Con la llegada del invierno, los precios de la leña y el carbón se disparan en Kabul debido a la escasez local, lo que deja a muchos residentes con dificultades para comprar combustible en medio del aumento de precios, el desempleo y los frecuentes cortes de electricidad.

(foto)(vídeo)

Washington.- El documental sobre Melania Trump, que se estrenará el 30 de enero en cines, ofrecerá un vistazo tras bambalinas a la vida de la esquiva primera dama estadounidense, a juzgar por el primer tráiler del filme, compartido este miércoles en sus redes sociales.

(vídeo)

Madrid.- El grupo tecnológico noruego Kongsberg ha abierto una oficina en Madrid con el propósito de seguir dando apoyo a las necesidades crecientes del Ministerio de Defensa y de los tres ejércitos, pero también de intensificar la colaboración con las empresas españolas del sector.

(foto)(vídeo)

Berlín.- La Conferencia Conjunta Iglesia y Desarrollo (GKKE) presentó este miércoles su Informe 2025 sobre exportación de armas en una rueda de prensa en Berlín, en la que cuestionó la política armamentística del Gobierno alemán.

(foto)(vídeo)

Dortmund (Alemania).- La obra del enigmático artista británico Banksy llega a Dortmund con una exposición no autorizada que reúne algunas de sus piezas más icónicas, presentada este miércoles a la prensa y que invita al público a reflexionar sobre política, sociedad y cultura contemporánea.

(foto)(vídeo)

Ginebra.- Jon Kabat-Zinn (Nueva York, 1944), considerado el padre de la meditación de atención plena, popularizada como «mindfulness», sostiene en una entrevista con EFE que los algoritmos son comparables a un «veneno» para la consciencia humana y recomienda que los padres presten atención a lo que están causando en sus hijos.

(foto)(vídeo)

Yakarta.- Visitantes de parques en Yakarta disfrutan de las decoraciones navideñas, fecha que es recibida con ánimo a pesar de que buena parte de los residentes del país profesan el islam.

(foto)(vídeo)

Kabul.- La imagen de los funcionarios internacionales en Afganistán compartiendo tribuna con los talibanes para observar la brutalidad del Buzkashi, la competencia por arrastrar un cadáver decapitado de una cabra, ha desvelado esta semana una nueva imagen de la normalización de régimen fundamentalista afgano.

(foto)(vídeo)

Puerto Príncipe.- En los clubes nocturnos en Puerto Príncipe, santuarios del compas, el ambiente es tenso pero vibrante. Desafiando la inseguridad en la capital de Haití, la gente sigue saliendo con cautela a bailar, socializar y disfrutar de un estilo musical haitiano inscrito este mes por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El número uno del mundo Carlos Alcaraz y su entrenador Juan Carlos Ferrero han anunciado el final de su relación deportiva después de más de siete años y será Samuel López, que ya trabajaba con el murciano y compartía labores técnicas con Ferrero, el que se mantenga como responsable en solitario de la carrera del tenista.

(vídeo)

Londres.- La Hexagon Cup se ha aliado con la agencia de deportes 54, desarrolladora entre otros eventos del LIV Golf, y con la Federación Internacional de Pádel (FIP) para la creación de unas World Series que se complementarán con el circuito profesional Premier Padel y con el Cupra FIP Tour.

(vídeo)

