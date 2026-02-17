Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 17 feb (11.00 GMT)

Madrid, 17 feb (EFE).-

Redacción Internacional.- El reverendo Jesse Jackson, veterano activista por los derechos civiles, ministro bautista y dos veces candidato presidencial, falleció este martes a los 84 años, según informó su familia.

Bruselas.- El Gobierno pedirá «en los próximos días» el siguiente pago del fondo europeo de recuperación y no renuncia a conseguir los aproximadamente 1.100 millones vinculados a la reforma del diésel y para reducir la temporalidad del sector público, aunque ya hayan pasado los seis meses de plazo desde su suspensión.

Ciudad Quezón (Filipinas).- Abogados, defensores de derechos humanos y familiares de víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales dieron una rueda de prensa este martes para abordar asuntos relacionados con el juicio que se sigue en La Haya contra el expresidente Rodrigo Duterte.

Roma.- Doce personas, entre ellas cuatro españoles, fueron detenidas en Sicilia (Italia) y Barcelona y se incautaron bienes por valor de un millón de euros en una operación conjunta entre las fuerzas del orden de ambos países contra una red de tráfico de drogas.

Londres.- La tasa del desempleo en el Reino Unido subió al 5,2 % entre octubre y diciembre de 2025, el nivel más alto en cinco años, según informó este martes la Oficina nacional de estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés).

París.- Las últimas lluvias provocan una crecida del río Sena a su paso por París que este martes alcanza el pico máximo de este episodio, llegando a un caudal de 3,5 metros de altura en la zona del puente de Austerlitz. Como consecuencia de ello se cerraron varios accesos a las orillas del río.

Madrid.- La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un fugitivo reclamado en Perú, miembro de la banda ‘Los terribles del 17’ y que es conocido en su país como «el hombre de los mil nombres», debido a que se borró intencionadamente sus huellas dactilares para usurpar otras identidades.

Viena.- Al margen de la creciente crisis de vivienda que golpea Europa, Viena garantiza desde hace un siglo el derecho a un techo digno, hasta el punto de que el 60 % de los dos millones de habitantes de la capital austríaca viven hoy en propiedades subvencionadas por el sector público.

Bali (Indonesia).- Ciudadanos de Bali celebran este martes en el templo Satya Dharma el Año Nuevo lunar chino, también conocido como Festival de Primavera, que marca el comienzo del Año del Caballo de Fuego en el zodiaco chino.

Taipéi.- Ciudadanos de Taipéi rezan y hacen ofrendas en un templo este martes para dar la bienvenida al Año Nuevo lunar chino, que marca el comienzo del Año del Caballo de Fuego en el zodiaco chino.

Seúl.- Turistas vestidos con el traje tradicional coreano visitaron este martes el palacio Gyeongbokgung de Seúl durante las vacaciones del Año Nuevo lunar, una de las celebraciones tradicionales más importantes de Corea del Sur, en la que muchas personas viajan por todo el país para reunirse con sus familias y honrar a sus antepasados.

Manila.- Artistas interpretaron la danza del león y el dragón en el barrio chino de Manila este martes, mientras Filipinas celebraba el Año Nuevo Lunar chino, dando la bienvenida al Año del Caballo de Fuego en el zodíaco chino.

Rangún.- Rangún celebra este martes el Año Nuevo lunar, también conocido como Festival de Primavera, que marca el comienzo del Año del Caballo de Fuego en el zodíaco chino.

Port Said (Egipto).- «En el primer día de Ramadán es obligatorio comer pato», declaran orgullosos los vecinos de la ciudad nororiental egipcia de Port Said, fundada bajo dominio colonial en Egipto hace unos 170 años para construir el canal de Suez, cuya obra dejó tradiciones adaptadas de Europa que perduran hasta hoy.

Río de Janeiro.- La cantante Rita Lee y la escritora Carolina Maria de Jesus, dos mujeres brasileñas que desafiaron su tiempo y se convirtieron en símbolos de resistencia, fueron homenajeadas este lunes en la segunda noche de desfiles de las escuelas de samba del Grupo Especial del carnaval de Río de Janeiro.

Madrid.- A sus 43 años, la cineasta china Chloé Zhao es ganadora de varios Óscar de Hollywood por ‘Nomadland’ y ahora está nominada en ocho categorías por ‘Hamnet’, una situación que define como «compleja»: «Puede ser un poco desagradable que a tu trabajo le pongan una etiqueta» en la que solo eres «ganador o no», dice.

Livigno (Italia).- Se dio a conocer a principios de los 90, en el mítico Clas-Cajastur, equipo en el que puso a punto las piernas del suizo Toni Rominger -triple ganador de la Vuelta a España- y siempre ha estado vinculado a la selección española de ciclismo.

Pekín.- La estrella de cine Jackie Chan y el cantante estadounidense Lionel Richie unieron sus voces, junto a las de otros artistas internacionales, para interpretar la canción «We are the World» durante la gala televisiva del Año Nuevo lunar de China, emitida este lunes por la noche en la cadena estatal CCTV.

