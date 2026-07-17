Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 17 jul (10.00 GMT)

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Madrid, 17 jul (EFE).-

Washington.- La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, lamentó no haber tenido una respuesta ante el interrogante de si el presidente estadounidense Donald Trump apoyará a Argentina en la gran final de la Copa del Mundo, luego de que en la reciente cumbre de la OTAN criticara a España por su nivel de gasto en defensa.

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Nueva York.- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confesó este jueves que pensaba que la popular fotografía en la que Leo Messi baña a Lamine Yamal cuando este era bebé se trataba de inteligencia artificial (IA).

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Teherán/Washington. – Irán lanzó nuevos ataques contra objetivos estadounidenses en Catar, Kuwait y Baréin, mientras Estados Unidos mantuvo sus bombardeos sobre territorio iraní, en una escalada que agrava la tensión en el Golfo Pérsico y dificulta la reanudación de los contactos para renovar el alto el fuego.

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Odesa (Ucrania).- Dos personas han muerto en el puerto ucraniano de Odesa, en el mar Negro, en un ataque ruso con un misil, según informó en su canal de Telegram el gobernador de Odesa, Oleg Kiper.

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Golfo de Omán.- Infantes de marina estadounidenses llevaron a cabo labores de verificación en un petrolero en el Golfo de Omán este jueves, según imágenes difundidas por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en su cuenta en X.

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Murshidabad (India).- Al menos tres personas, entre ellas dos estudiantes, murieron y otras cuatro resultaron heridas este viernes al chocar un tren contra un vehículo escolar en el distrito de Murshidabad, en el estado indio de Bengala Occidental.

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Fasayil (Cisjordania).- «Cuando veas un aparcamiento de tierra y banderas israelíes a la izquierda, sabrás que has llegado», escribe en TikTok un bloguero israelí junto a un vídeo, que suma más de 62.000 visualizaciones, en el que aparece una especie de poza con agua verde y familias bañándose.

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París.- Al menos dos personas fallecieron y 53.000 hogares permanecen sin luz a consecuencia del temporal de tormentas que vivió Francia este jueves tras la tercera gran ola de calor del año.

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Shanghái (China).- China lanzó este viernes una organización internacional de cooperación sobre inteligencia artificial (IA) con la participación inicial de una treintena de países, a medida que Pekín busca consolidar un papel de liderazgo sobre la gobernanza global de esta incipiente tecnología.

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Tokio.- Mientras las generaciones más jóvenes crecen con un teléfono inteligente en las manos, recurren simultáneamente a lo analógico: desde vinilos hasta diarios. Con este interés nostálgico por experiencias pausadas en un mundo cada vez más tecnológico, Fujifilm relanza este verano dos históricas cámaras analógicas desechables.

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Shanghái (China).- La megalópolis oriental china de Shanghái acoge desde este viernes la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC), la principal feria dedicada a este incipiente y pujante sector en el país asiático, que busca reafirmar su capacidad de competir contra Estados Unidos.

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Beirut.- Las autoridades culturales del Líbano alertan de que la ofensiva israelí en el sur del país no solo está destruyendo pueblos e infraestructuras, sino también parte de un patrimonio arqueológico e histórico que consideran esencial para la identidad nacional, un mensaje que exhiben ante miles de visitantes en los principales museos libaneses.

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Sevilla (España).- Jamiroquai, la banda británica que lleva desde 1992 liderando todas las listas con su sonido de funk, acid jazz, música disco y electrónica, ha pasado este jueves por el Icónica Santalucía Sevilla Fest, en el único concierto de su gira mundial en España, con una especial dedicatoria a las víctimas del incendio de Los Gallardos, en Almería.

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Madrid.- El universo literario de Alice Kellen da el salto nuevamente a la ficción audiovisual con ‘El mapa de los anhelos’, la adaptación en formato de serie de una de sus populares novelas que profundiza en el duelo y la resiliencia tras la muerte de una hermana por una enfermedad, con un mensaje de esperanza.

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Nueva York.- Un grupo de atletas aficionados españoles, luciendo con la camiseta de la selección nacional de fútbol, llevó a cabo una carrera recreativa por Central Park, en Nueva York, como una manera de apoyar al equipo de Luis de la Fuente, que este domingo disputará la gran final de la Copa del Mundo 2026 ante Argentina.

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Haro,La Rioja (España).- La ciudad riojana de Haro, donde nació el seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, está volcada estos días en «empujar» hacia la gloria a uno de sus paisanos más ilustres para que, al frente de España, gane la final del Mundial ante Argentina, por lo que el grito unánime es «¡Aúpa Luis!».

rmg/EFE

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