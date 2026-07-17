Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 17 jul (15.00 GMT)

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Madrid, 17 jul (EFE).-

Pekín.- El Gobierno chino rechazó este viernes las acusaciones de interferencia electoral en Estados Unidos formuladas la víspera por el presidente Donald Trump, calificándolas de «completa falsedad».

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Londres.- El exalcalde de Mánchester, Andy Burnham, de 56 años, fue proclamado este viernes oficialmente nuevo líder del Partido Laborista británico, en sustitución de Keir Starmer, a quien también sucederá el lunes como primer ministro del Reino Unido. La secretaria general del Comité Nacional Ejecutivo, órgano rector de la formación, Shabana Mahmood, anunció el resultado de las elecciones internas para reemplazar a Starmer, en las que Burnham fue el único candidato, por lo que hoy fue ‘coronado’ sin rival.

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Bruselas.- La Comisión Europea (CE) dijo este viernes que «toma buena nota» de la sentencia dictada el jueves por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la que avala gran parte de la ley de amnistía española, y añadió que seguirá «muy de cerca la evolución de los acontecimientos».

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Bruselas.- El Gobierno español ha celebrado este viernes la valoración que la Comisión Europea realiza en su informe anual sobre el Estado de Derecho de la reforma de la Justicia impulsada por el Ejecutivo y recuerda que la ley que desvincula los mandatos del Fiscal General del Estado y del Gobierno ya está en el Congreso.

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Dolgoprudny (Rusia).- La Justicia rusa inhabilitó este viernes como candidato a diputado al opositor y exaspirante presidencial, Borís Nadezhdin, quien no podrá participar en las elecciones legislativas de septiembre.

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Bruselas.- La Comisión Europea (CE) presentó este viernes una revisión del sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea (ETS, en inglés), la principal herramienta de política climática del bloque, en la que propone permitir a la industria comunitaria emitir más CO2 de lo previsto hasta ahora a cambio de mayores inversiones en descarbonización.

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Chongqing (China).- Un deslizamiento de tierra afectó este viernes al municipio central chino de Chongqing, donde dejó más de diez edificios sepultados y obligó a evacuar a por lo menos 1.100 personas, mientras un número sin identificar de residentes permanecen atrapados.

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Kuala Lumpur.- El movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) se manifestó este viernes en Kuala Lumpur en contra de la compañía Caterpillar por el uso de su excavadora por parte del ejército israelí para demoler viviendas palestinas.

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Washington.- La capa de humo procedente de los incendios forestales en Canadá redujo este viernes la calidad del aire en Washington y las autoridades recomendaron limitar las actividades al aire libre y utilizar mascarilla, especialmente entre personas con enfermedades respiratorias, niños y adultos mayores.

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Murshidabad (India).- Al menos cinco personas, entre ellas cuatro estudiantes, murieron este viernes después de que un tren arrollara un vehículo escolar en el distrito de Murshidabad, en el estado indio de Bengala Occidental.

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Jind (India).- La India inauguró este viernes su primer tren de pasajeros propulsado por hidrógeno, un proyecto piloto con el que busca avanzar en la descarbonización de una de las redes ferroviarias más extensas del mundo.

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Shenzhen (China).- Un torneo inaugural de lucha libre entre robots humanoides, bautizado como Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL), debutó este jueves en la ciudad meridional china de Shenzhen con combates que incluyeron puñetazos y patadas altas y hasta un contendiente que siguió peleando tras perder la cabeza de un golpe.

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Moià (España).- Arqueólogos de la Universitat Rovira i Virgili (URV) y del Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES-CERCA) han descubierto los esqueletos completos de dos rinocerontes de hace 200.000 años en la Cova de les Teixoneres, en Moià (Barcelona), según han anunciado este viernes en una atención a los medios de comunicación.

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Madrid.- Tres películas de cineastas mexicanos -Diego Luna, Fernando Eimbcke, Fernanda Tovar (hispano mexicana)-, una chilena -Manuela Martelli- y un paraguayo -Marcelo Martinessi- competirán en la sección Horizontes Latinos del 74 Festival de San Sebastián, anunciaron este viernes los organizadores.

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Bangkok.- El Museo del Cuerpo Humano de la Universidad de Chulalongkorn en Bangkok es uno de los once museos de este tipo en el mundo y el primero en el sudeste asiático que exhibe 131 especímenes donados, conservados mediante plastinación e importados de Japón, de anatomía humana, órganos, estructuras cardiovasculares, anatomía muscular y cuerpos fetales para brindar una experiencia educativa sobre la anatomía humana.

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Daca.- La Academia de Danza Arthy Ahmed y la Universidad de Daca llevaron a cabo este viernes un festival de danza del monzón para celebra el regreso de las lluvias con una celebración que busca romper las barreras convencionales que rodean a las artes escénicas en Bangladés.

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Haro (La Rioja).- La ciudad riojana de Haro, donde nació el seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, está volcada estos días en «empujar» hacia la gloria a uno de sus paisanos más ilustres para que, al frente de España, gane la final del Mundial ante Argentina, por lo que el grito unánime es «¡Aúpa Luis!».

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Sant Joan Despí (España).- El Barça ha completado este viernes el entrenamiento matinal todavía sin Karim Adeyemi, cuya incorporación al conjunto azulgrana sigue pendiente de oficializarse, aunque si el club anuncia el fichaje en las próximas horas, el delantero alemán podría incorporarse ya a la sesión vespertina junto al resto de la plantilla.

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San Marcial (España).- San Marcial, el pequeño pueblo zamorano del que desciende el portero de la selección española Unai Simón, está ya volcado con el combinado nacional de cara a la final del domingo y sus vecinos no tienen dudas de que se va a conseguir la segunda estrella, aunque sus abuelos paternos están «muy nerviosos» con el partido

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Nueva York (EE.UU.).- De cinco a más de 120 patrocinadores en los últimos nueve años. Seis nuevos contratos de patrocinio solo en esta Copa del Mundo. Google, Kalshi, Pirelli, Spotify… La Asociación de Fútbol Argentino hace caja. De la mano de Leo Messi está en su segunda final mundialista consecutiva. Leandro Petersen, director de márketing de AFA, explica para EFE la receta del éxito de la Albiceleste.

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EFE

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