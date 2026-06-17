Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 17 jun (10.00 GMT)

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Madrid, 17 jun (EFE).-

Évian (Francia).- El presidente francés, Emmanuel Macron, destacó este lunes desde la cumbre del G7 el respaldo de las principales economías occidentales al acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán, al tiempo que anunció nuevas medidas para reforzar el apoyo militar y energético a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia para limitar su capacidad de financiar la guerra.

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Jerusalén.- Varios colonos israelíes incendiaron la madrugada de este miércoles una mezquita en la aldea palestina de Jiljilya, localizada a unos 13 kilómetros al norte de Ramala, según denunciaron activistas locales.

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Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV expresó este miércoles su dolor por la guerra en Ucrania «que se extiende» y sigue causando «tantas víctimas inocentes, rescatistas asesinados e iglesias y lugares del patrimonio cultural devastados por las llamas» y pidió vías de diálogo.

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Tokio.- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió este miércoles un 0,72 %, impulsado por la bajada en los precios del petróleo gracias al acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

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Fráncfort (Alemania).- La ministra alemana de Economía, Katherina Reiche, y la presidenta del estado federado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Manuela Schwesig, participaron hoy en Berlín en la presentación de la adjudicación de contratos para plataformas convertidoras marinas destinadas a proyectos de energía eólica offshore.

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Bali (Indonesia).- Fieles hindúes balineses participaron este miércoles en un servicio religioso durante la festividad de Galungan.

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Madrid.- Más de 66.000 de camisetas de fútbol falsificadas -con un peso de 16 toneladas- que iban a venderse durante el Mundial de fútbol que se celebra este año en México, Canadá y Estados Unidos han sido incautadas por la Policía en un golpe al tráfico ilegal de estos productos, que se ha saldado con 95 detenidos.

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Madrid.- Michel Franco tenía en mente desde hace años ‘Dreams’ (‘Sueños)’, que se estrena este viernes en España. Una película en la que las redadas migratorias de la Administración de Donald Trump saltan al primer plano y en la que el cineasta mexicano denuncia la «doble moral» con la que EE.UU. trata a sus inmigrantes.

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Rangún (Birmania).- Rangún acoge del 14 al 18 de junio el Foro de Turismo Mekong 2026, bajo el lema ‘Turismo para las personas, viajes con propósito’.

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alm/EFE

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