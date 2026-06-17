Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 17 jun (15.00 GMT)

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Madrid, 17 jun (EFE).-

Cisjordania.- Palestinos desplazados transportaron este miércoles sus pertenencias por el campo de refugiados de Tulkarem, mientras el ejército israelí mantiene su despliegue prolongado en esta ciudad cisjordana.

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Venecia (Italia).- El presidente de Italia, Sergio Mattarella, se reunió hoy con el rey de España, Felipe VI, y el presidente de la República Portuguesa, Antonio José Seguro, en el marco de la XIX Cumbre Internacional de los COTEC que se celebra en Venecia.

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Évian (Francia).- La tercera y última jornada de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian comenzó con una reunión de trabajo en la que el presidente estadounidense, Donald Trump, bromeó sobre su papel protagonista pese a no ser el anfitrión, en una semana marcada por su acuerdo con Irán.

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Venecia (Italia).- El rey Felipe VI advirtió este miércoles de que Europa no se puede permitir «llegar tarde» en el campo de la inteligencia artificial (IA) porque eso equivale a «depender de las decisiones tomadas por otros» e hizo un llamamiento a la «acción e incluso a la audacia», durante la cumbre anual de COTEC.

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Madrid.- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha abandonado ya la Audiencia Nacional tras casi tres horas de declaración como investigado en el caso Plus Ultra, en la que ha negado de plano haber ejercido ninguna influencia en favor de la aerolínea.

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Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV agradeció este miércoles el «gran cariño» con el que fue acogido en España, y explicó que quiso hacer este viaje con el propósito de «animar a superar cualquier forma de división y contraposición».

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Estrasburgo (Francia).- El Parlamento Europeo votó este miércoles a favor del texto legal del Reglamento de Retornos que permite, entre otros puntos, la creación de centros de devolución de migrantes en terceros países, así como agilizar las deportaciones.

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Roma.- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha celebrado este miércoles como un «gran éxito» la aprobación en el Parlamento Europeo del Reglamento de Retornos que permitirá la apertura de centros de repatriación de inmigrantes en países fuera de la Unión Europa (UE), como su modelo con Albania.

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Caracas.- Alianza por la Libertad de los Presos Políticos organiza una vigilia en honor a Carmen Teresa Navas, la madre de Víctor Hugo Quero, quien murió bajo custodia del Estado.

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Maracaibo.- La Intergremial del estado Zulia, en el occidente de Venezuela, se pronuncia en una rueda de prensa sobre el colapso de la generación eléctrica y el plan de rescate 2026.

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Ciudad de México.- Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum.

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Ituri (Congo).- Personal sanitario entregó certificados de recuperación a varios pacientes dados de alta en el Hospital General de Rwanpara, en la provincia de Ituri, tras superar con éxito el ébola, en medio del brote declarado en mayo de 2026 en la República Democrática del Congo y causado por la variante Bundibugyo del virus.

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París.- El francés Bernard Arnault, magnate del principal grupo de lujo del mundo, LVMH, consideró que la inteligencia artificial (IA) puede ayudar a eliminar «una burocracia que está muy presente en Europa» y puso como ejemplo lo que hacen en su multinacional.

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París.- El magnate estadounidense Jeff Bezos, fundador de Amazon y de la empresa de transporte aeroespacial Blue Origin, opinó este miércoles que la única manera de que la Tierra elimine su polución es que «toda industria contaminante» pueda realizarse en la Luna o los asteroides.

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Madrid.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reunió este miércoles con el embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr., en el primer encuentro que mantienen desde el nombramiento del diplomático, al que trasladó su voluntad de fortalecer los vínculos transatlánticos.

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Pasay (Filipinas).- El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., convocó este miércoles una sesión extraordinaria de ambas cámaras del Congreso con el fin de resolver las medidas legislativas pendientes.

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Sanxenxo (España).- El rey emérito Juan Carlos I ha llegado este miércoles a Galicia para realizar su tercera visita de 2026 a la comunidad autónoma, en donde tiene previsto salir a navegar a partir del viernes.

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Srinagar (India).- El Departamento de Agricultura de Srinagar organizó este lunes una regata para promover la protección de las tierras agrícolas y las prácticas agrícolas sostenibles, animando a los agricultores a reducir el uso de fertilizantes químicos, como la urea, y a adoptar alternativas naturales, como el abono orgánico y el compost, con el fin de mejorar la salud del suelo y garantizar la sostenibilidad agrícola a largo plazo.

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Albacete (España).- La empresa Airbus Helicopters ha inaugurado este miércoles en Albacete su nuevo Campus Digital, que generará unos 300 puestos de trabajo, 200 de ellos de alta especialización para el año 2029 y que aspira a posicionar a esta ciudad como «polo digital» de España y de Europa.

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Viena.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, confío este miércoles en que los nuevos trenes eléctricos de la serie 480 fabricados por CAF para Renfe, actualmente en fase de certificación en un circuito de República Checa, puedan incorporarse a la red española el próximo año.

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Las Palmas de Gran Canaria (España).- El buque de operaciones especiales ‘Petrel 1’ del Servicio de Vigilancia Aduanera ha detenido a los tres tripulantes de un velero con droga que se encontraba a 740 kilómetros de Canarias, en aguas del Atlántico Norte, y se ha incautado de 500 kilos de cocaína, en una operación conjunta con la Aduana Francesa.

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Madrid.- Acortar los tiempos de acceso real, pero también la carga burocrática, deberían ser dos de los ejes de un nuevo plan estratégico en innovación frente al cáncer en España, según varios expertos en la jornada «Investigación en cáncer: retos, innovación y colaboración público-privada» organizada por EFE, en colaboración con Bristol Myers Squibb (BMS).

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Oviedo (España).- La astronauta estadounidense Christina Koch, una de las tripulantes de la misión Artemis II de la NASA que en abril hizo historia al orbitar la Luna, poniendo fin a más de medio siglo sin presencia humana en el satélite natural, ha sido galardonada este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026.

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Bombay (India).- La temporada del monzón obliga a los pescadores locales de Bombay a dejar de faenar durante los meses de junio y julio, debido al mal estado previsto del mar, las condiciones eólicas inciertas y las lluvias continuas, que podrían causar graves daños a las embarcaciones.

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Volcán Chimborazo (Ecuador).- Un robot humanoide de fabricación china que recientemente deslumbró al correr una media maratón en Pekín podría enfrentarse pronto a un reto mucho mayor: escalar parte del Everest, en un proyecto que podría llevar tanto a la robótica como a las normativas de montañismo de Nepal a un territorio inexplorado.

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Pekín.- Pekín acoge desde este miércoles y hasta el domingo la Feria Internacional del Libro de Pekín, que atrae cada año a más de 2.600 expositores procedentes de más de 100 países y regiones.

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Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV recibió este miércoles un balón del Mundial firmado por los embajadores de México, Estados Unidos y Canadá ante la Santa Sede, como anfitriones del torneo, un regalo que acogió con agrado y como símbolo de cómo los países pueden mantener la unión en torno a un acontecimiento relevante.

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Calcuta (India).- Aficionados indios celebraron este miércoles la victoria de Argentina en su primer partido de este Mundial contra Algeria.

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Kansas City (EE.UU.).- Entrenamiento de la selección argentina.

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México.- Aficionados colombianos viven en México el inicio del Mundial para su selección.

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Atlanta (EE.UU.).- Rafael de los Santos, director de la NFL en España, hace balance en una entrevista con EFE de la situación de la Liga en España a menos de cinco meses de que se dispute el segundo partido oficial de la historia en Madrid en el estadio Santiago Bernabéu que fue “un escaparate excepcional”.

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Guadalajara (México).- Guadalajara se prepara para el regreso de México en partido del Mundial

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alm/EFE

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