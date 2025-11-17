Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 17 nov (11.00 GMT)

Odesa (Ucrania).- Un ataque masivo ruso ha dañado infraestructura energética y varios barcos en un puerto de Odesa, según informó el gobernador de la región, Oleg Kiper, en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Yakarta.- El ministro de Finanzas de Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, asegura que el país prevé un crecimiento económico del 6% en 2026.

Bangkok.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que el Producto Interior Bruto (PIB) de Tailandia se expanda en 2025 a un ritmo de 2,1% antes de sufrir una desaceleración hasta el 1,6% en 2026.

Bruselas.- El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, participa este lunes en Bruselas en el Consejo de ministros de Agricultura de la Unión Europea, en el que se debatirá la PAC posterior a 2027 y varios temas comerciales. Además, los ministros mantendrán un primer intercambio sobre las capturas en el Atlántico y posibilidades de pesca en el Mediterráneo en 2026.

Bruselas.- El Secretario de Estado español de la Unión Europea, Fernando Sampedro, participa este lunes en el Consejo de Asuntos Generales de la UE que se lleva a cabo en Bruselas.

Madrid.- El president en funciones de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, abre este lunes las comparecencias de políticos ante la comisión de investigación del Congreso sobre la dana, donde la semana pasada los familiares de víctimas de la catástrofe le acusaron de ser responsable de las muertes.

Málaga (España).- Wilmer Geovanny Chavarría Barre, alias ‘Pipo’ y considerado el líder de la banda criminal ecuatoriana Los Lobos, fue detenido este domingo en Málaga, procedente de Marruecos, acusado de falsedad documental, tras lo que se le podrá imputar los delitos por los que se acusa en su país natal.

Barcelona (España).- La Policía Nacional ha detenido a un pasajero en el aeropuerto de Barcelona con más de 14 kilos de cocaína ocultos entre la ropa, paquetes de endulzante y un peluche que llevaba en las dos maletas que había facturado.

París.- Kylian Mbappé y el PSG están citados a una nueva vista en el Tribunal Laboral de París por las disputas que mantienen por reclamaciones salariales.

