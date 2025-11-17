Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 17 nov (16.00 GMT)

8 minutos

Madrid, 17 nov (EFE).-

Bruselas.- El ministro español de Pesca, Luis Planas, aseguró este lunes que España quiere conseguir «cuantos más días de pesca sea posible» para la flota del Mediterráneo en 2026, en la reunión que los titulares del ramo de la Unión Europea celebrarán en diciembre para acordar las posibilidades de capturas.

Ciudad del Vaticano.- El papa está informado de la acusación del obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, y probablemente aceptará la renuncia aunque no se ha comunicado la fecha de esta decisión, explicó el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, tras la reunión de este lunes con León XIV.

Garwolin (Polonia) – El primer ministro polaco, Donald Tusk, aseguró este lunes que el sabotaje la víspera contra una línea férrea del país tuvo como objetivo una ruta «clave para los envíos de ayuda a Ucrania» y enfatizó que se atrapará a los culpables «independientemente de quien sea su instigador».

Ciudad del Vaticano.- El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, se mostró hoy esperanzado de que el papa León XIV visite España «quizás relativamente pronto».

París.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, firmó este lunes un acuerdo con vistas a la compra a Francia de hasta 100 aviones de combate Rafale, así como de diferentes sistemas de defensa antiaérea y drones.

Seúl.- Seúl instala un árbol de Navidad frente al ayuntamiento de la ciudad para celebrar la ceremonia de encendido del árbol.

Jerusalén.- El presidente israelí, Isaac Herzog, dijo estar «preocupado» por el resultado de las elecciones a la alcaldía de Nueva York, en las que salió electo el demócrata Zohran Mamdani, durante la visita a su país del regidor saliente, Eric Adams.

Bruselas.- La Comisión Europea elevó este lunes cuatro décimas su previsión de crecimiento en 2025 para la eurozona (hasta el 1,3 %) y tres décimas para el conjunto de la Unión Europea (hasta el 1,4 %), y señaló que el acuerdo entre la UE y EE. UU. para evitar la guerra comercial ha «aliviado algunas de las incertidumbres» de su previsión anterior.

Brazzano di Cormons (Italia).- El mal tiempo y las lluvias registradas anoche en el norte de Italia provocaron inundaciones y derrumbes en la región de Friuli Venezia Giulia, donde un alud arrasó varias viviendas, dejando a dos personas desaparecidas, y obligó a llevar a cabo rescates en los tejados, informaron este lunes las autoridades.

Londres.- La casa del escritor universal Charles Dickens (1812 – 1870), padre de ‘Cuento de Navidad’ (1843) entre otras, se viste con guirnaldas, luces y decoraciones para recibir a sus devotos y curiosos en este periodo festivo navideño.

Londres.- El Design Museum de Londres acogerá la exposición ‘Wes Anderson: The Archives’, la primera gran exposición en el Reino Unido de la obra del cineasta estadounidense que se podrá visitar a partir del 21 de noviembre hasta el próximo 26 de julio de 2026.

Manila.- Cientos de miles de personas protestan este lunes en Filipinas contra la corrupción por segundo día consecutivo, mientras la Justicia investiga la presunta malversación de millones de dólares en planes de infraestructuras inexistentes o defectuosos para controlar inundaciones.

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, subrayó este lunes como prioridad alcanzar la soberanía en diversos ámbitos políticos y económicos, en la víspera de que se celebre en Berlín una cumbre sobre soberanía digital con el presidente francés Emmanuel Macron.

Montevideo.- Uruguay apunta a poder retomar la exportación de carne a México, según detalla su ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, quien también hace hincapié en la necesidad de que sea revisada la logística de venta de arroz.

París.- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibió este lunes a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para cerrar un acuerdo presentado como «histórico» en materia de armamento y reafirmar su respaldo político en un momento delicado por la situación en el frente y la falta de perspectivas de alto el fuego.

Los Ángeles (EE.UU.).- Han pasado 30 años desde que su asesinato sacudió al mundo, pero el legado de Selena permanece más vivo que nunca. Su corazón vuelve a latir a partir de este lunes en un nuevo documental que explora la vida más personal de la reina de la música tejana mexicana (tex-mex).

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este lunes que la competitividad en precios es ahora el principal problema de la economía germana, un problema que es preciso resolver para que el país pueda seguir manteniendo un bienestar que, según dijo, se basa en la industria productiva.

Madrid.- La exgimnasta Nadia Comaneci, que ganó cinco oros olímpicos y logró la primera puntuación de diez en unos Juegos, se ha mostrado a favor de los test de género que se hacen en algunos deportes, como el atletismo y el boxeo, para comprobar los niveles de testosterona, porque, en su opinión, aunque hay que respetar la inclusión, «el deporte femenino es de las mujeres».

Santiago de Chile.- Las portadas de distintos periódicos en Viña del Mar amanecieron este lunes dominadas por los resultados de las elecciones presidenciales, que dejaron un escenario político altamente competitivo de cara a la segunda vuelta del 14 de diciembre.

Bruselas.- Los ministros de Agricultura de la Unión Europea debaten en un Consejo la PAC posterior a 2027 y temas comerciales, además de mantener un primer intercambio sobre las capturas en el Atlántico y posibilidades de pesca en el Mediterráneo en 2026.

Daca.- El Gobierno indio reafirmó este lunes su compromiso con los intereses del pueblo de Bangladés, horas después de que el Gobierno interino solicitara la «entrega inmediata» de la ex primera ministra Sheikh Hasina, exiliada en la India desde agosto de 2024, tras ser condenada a muerte por un tribunal penal bangladesí.

Bruselas.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pidió este lunes esperar a conocer el resultado de la investigación de un presunto sabotaje contra una línea férrea en Polonia utilizada para enviar ayuda a Ucrania.

