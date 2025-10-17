Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 17 oct (10.00 GMT)

Luxemburgo.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se dirigió a los medios de comunicación a su llegada al Consejo de Empleo y Política Social de la UE que se celebra en Luxemburgo.

Járkov (Ucrania).- Soldados de la 13.ª Brigada Khartiia de la Guardia Nacional de Ucrania reciben formación para detectar y desactivar explosivos en la región de Járkov, en el este del país, en plena ofensiva militar rusa.

Washington.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se ha reunido en Washington con representantes de las empresas armamentísticas estadounidenses Raytheon y Lockheed Martin, que producen algunas de las tecnologías militares que Zelenski pedirá al presidente de EE.UU., Donald Trump, cuando éste le reciba este viernes en la Casa Blanca.

Tegucigalpa.- El embajador de España en Tegucigalpa, Diego Nuño García, dijo este jueves que el hondureño se ha integrado de forma ejemplar en su país y que unos 14.000 adquirieron la nacionalidad española, solo en 2024.

Yakarta.- El jefe de las Fuerzas Armadas de Australia, almirante David Johnston, inspeccionó este jueves la guardia de honor de Indonesia durante una visita al Ministerio de Defensa en Yakarta.

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV recibe este viernes en audiencia al presidente de la República de Uruguay, Yamandú Orsi.

Madrid.- El presidente del BBVA, Carlos Torres, ha dejado claro este viernes que no piensa dimitir a pesar de que la opa sobre el Banco Sabadell haya fracasado, ya que su continuidad al frente del grupo vasco «no dependía del resultado de este proceso».

Tuineje,Fuerteventura (España).- Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a 37 personas de origen magrebí de una neumática detectada por el SIVE de la Guardia Civil cuando navegaba a 16,6 kilómetros al sureste de Fuerteventura, según ha informado a EFE una portavoz de la sociedad estatal.

Seongnam (Corea del Sur).- Corea del Sur realiza la Exposición Internacional Aeroespacial y de Defensa que se celebra en Seongnam, provincia de Gyeonggi-do, del 17 al 24 de octubre.

Roma, 17 oct (EFE).- Los retratos de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, a quienes el papa León XIV proclamará santos este domingo, cuelgan ya en la Basílica de San Pedro.

Sídney (Australia).- El impacto en la salud del calor extremo, responsable de más muertes en Australia que todos los desastres naturales juntos, se ha convertido en el foco de estudio de un laboratorio de la Universidad de Sídney, donde una cámara climática permite analizar cómo las altas temperaturas afectan al organismo, especialmente en ancianos, niños y embarazadas.

Miami (EE.UU.).- El español Enrique Bunbury, el colombiano Andrés Castro y la mexicana Mónica Vélez ingresaron este jueves al Salón de la Fama de los Compositores Latinos (LSHOF, en inglés), que además premió al puertorriqueño Lenny Távarez, a la mexicana Ángela Aguilar y a la canción mexicana ‘El Rey’ de José Alfredo Jiménez.

Sídney (Australia).- El icónico paseo costero entre las playas de Bondi y Tamarama en Sídney volvió este viernes a convertirse en una galería al aire libre gracias a Sculptures by the Sea (esculturas frente al mar), la mayor exposición gratuita de esculturas del mundo, que reúne este año más de 90 obras de artistas de 13 países.

