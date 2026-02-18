Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 18 de febrero (16.00 GMT)

4 minutos

Madrid, 18 feb (EFE).-

Caracas.- El primer ministro de Catar, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, quien llegó el martes a Venezuela, continúa este miércoles su visita al país suramericano para «una amplia agenda de trabajo» y después de que la nación árabe se ofreciera a mediar entre Caracas y Washington, tras el ataque estadounidense del pasado mes que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

(foto)(vídeo)

Miami.- El centenario frontón de jai-alai o cesta punta de Miami, un símbolo de la ciudad entre 1970 y 1980, reabrió esta semana sus puertas tras una intensa remodelación de cinco años y devolvió la ilusión a jugadores y seguidores, que mantienen la esperanza de que este deporte del País Vasco recupere en EE.UU. su antiguo esplendor.

(foto)(vídeo)

París.- La sede en París del partido izquierdista francés La Francia Insumisa (LFI) fue evacuada este miércoles por amenaza de bomba, después de que esa formación fundada por Jean-Luc Mélenchon fuera acusada de haber alentado a la violencia tras el asesinato de un joven de ultraderecha en Lyon.

(foto)(vídeo)

Barcelona.- El argentino Leo Messi se ha convertido, indirectamente, en el protagonista este miércoles de la campaña electoral del Barcelona, ya que ha aparecido en una lona gigante en el centro de la ciudad con su imagen, una iniciativa auspiciada desde la precandidatura de Marc Ciria (Movimiento 42).

(foto)(vídeo)

Manlleu (España).- Los Mossos d’Esquadra continúan con la investigación de las causas del incendio en el que murieron cinco adolescentes el pasado lunes noche en un trastero de un edificio de la localidad barcelones de Manlleu.

(foto)(vídeo)

Moscú.- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, llamaron este miércoles al diálogo a Estados Unidos, al que pidieron que renuncie a sus planes de bloqueo naval de la isla caribeña.

(foto)(vídeo)

Nueva Delhi.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, asistió este miércoles a la presentación de la co-producción hispano-india: “Mudras. Tejiendo hilos invisibles”.

(foto)(vídeo)

Daca.- Musulmanes en Daca acuden este miércoles a los mercados a comprar todo lo necesario previo al inicio de Ramadán, el mes sagarado musulman, que se espera comience el 19 de febrero en Bangladés.

(foto)(vídeo)

Kandahar (Afganistán).- Musulmanes en Kandahar acuden este miércoles a los mercados a comprar dulces típicos de cara al inicio de Ramadán, el mes sagarado musulmán, que se espera comience el 19 de febrero en Afganistán.

(foto)(vídeo)

París.- La vicepresidenta tercera del Gobierno español y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, salió en defensa este miércoles del papel de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en la lucha contra el cambio climático frente a las «amenazas» de Estados Unidos de abandonarla si sigue desviándose de su objetivo inicial.

(foto)(vídeo)

Roma.- La icónica escultura del elefante diseñado por el gran escultor del barroco italiano Gian Lorenzo Bernini que sostiene un obelisco en la céntrica plaza de la Minerva en Roma apareció anoche con uno de sus colmillos rotos.

(foto)(vídeo)

Tirana.- Este miércoles se han reunido representantes de Rumanía, Italia, Albania, Bulgaria y Macedonia del Norte para debatir sobre el Corredor Paneuropeo VIII, una infraestructura que conectará el mar Negro y el mar Adriático.

(foto)(vídeo)

Madrid.- La Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCOmadrid calienta motores para su inauguración el próximo 4 de marzo con un plantel de 211 galerías de arte de hasta 30 países y la vista puesta en 2045.

(foto)(vídeo)

Budapest, 18 feb (EFE).- El Gobierno húngaro ha suspendido este miércoles la exportación de diésel hacia Ucrania hasta que ese país no reanude el tránsito del crudo ruso hacia Hungría, cortado debido a ataques rusos.

(foto)(vídeo)

lgs/EFE

