Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 18 de noviembre (16.00 GMT)

Madrid, 18 nov (EFE).-

Buenos Aires.- El Jurado de Enjuiciamiento de la Legislatura de Buenos Aires destituyó este martes de su cargo a Julieta Makintach, la jueza que provocó en mayo pasado la anulación del juicio por la muerte del exfutbolista Diego Armando Maradona, tras protagonizar un documental no autorizado sobre el caso.

Belém (Brasil).-Josep Puxeu, presidente de Ecoembes, afirmó que la Unión Europea tendría que ser un actor «absolutamente activo» para enfrentar la crisis climática, pero decidió asumir una posición «muy poco proactiva», en una entrevista a EFE en la COP30.

Washington.- Un grupo de sobrevivientes de los crímenes sexuales del pederasta fallecido Jeffrey Epstein urgieron a la Cámara de Representantes de Estados Unidos que voten a favor de publicar todos los archivos del caso.

Ciudad de Panamá.- La vida y obra del pintor Julio Zachrisson (Ciudad de Panamá, 1930 – Madrid, 2021) fue parecida a la de un «brujo», onírica con inspiraciones del Goya más oscuro mientras se codeaba con los grandes artistas latinoamericanos del siglo XX y se refugiaba en el Madrid más bohemio de los últimos coletazos del franquismo.

Jabaa, (Cisjordania).- En el pueblo palestino de Jabaa, localizado a pocos kilómetros al sur de la ciudad de Belén, muchos temen que los colonos israelíes regresen. Viven rodeados por siete asentamientos y ‘outposts’, y el ataque de ayer sienta precedente para que nuevas agresiones ocurran con impunidad.

Jerusalén.- El presidente de Israel, Isaac Herzog, calificó este martes de «histórica» la aprobación por el Consejo de Seguridad de la ONU de una resolución basada en el plan para Gaza propuesto por Estados Unidos, e instó a la necesidad de un «diálogo más intenso entre israelíes y palestinos».

Berlín.- El ministro español para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, subrayó este martes en Berlín la importancia de un modelo europeo de soberanía digital, y destacó la alineación del Gobierno con los planteamientos comunitarios para alcanzar este objetivo.

Madrid.- El rey de España, Felipe VI, ha recibido en la palacio de la Zarzuela al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski en su viaje a Madrid. Antes de ir a Zarzuela el presidente de Ucrania ha estado el Congreso de los Diputados y esta tarde se reunirá con el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Moscú.- El primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, subrayó hoy la importancia económica de los países que conforman la Organización de Cooperación de Shangái (OCS), que incluye a Rusia, India, Irán y China, entre otros países, durante la reunión del consejo de jefes de gobierno celebrada este martes.

Dnipró (Ucrania).- Las defensas ucranianas neutralizaron durante la pasada noche 101 del total de 114 drones de larga distancia lanzados por Rusia, pero no pudieron interceptar ninguno de los cuatro misiles balísticos Iskander-M que las fuerzas del Kremlin también emplearon durante el ataque.

Shanghái (China).- La escalada de tensiones entre Japón y China en torno a Taiwán ha derivado en la cancelación de casi medio millón de vuelos desde el gigante asiático al país nipón.

Nueva Delhi.- La ciudad de Nueva Delhi continúa siendo la más contaminada del mundo este martes pese al endurecimiento, hace una semana, de las medidas anticontaminación en la capital india, que continúa cubierta por el esmog tóxico.

Roma.- La Policía italiana desarticuló este martes en Vicenza (norte) una red criminal internacional dedicada al tráfico de cocaína y heroína y ha detenido a 20 nigerianos que introducían las drogas en Italia desde los Países Bajos mediante «mulas» que ingerían óvulos con las sustancias ilícitas.

Madrid.- La Policía Nacional junto con la DEA estadounidense y Países Bajos, ha desmantelado la «oficina» del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en España, en una operación en la que han sido detenidas 20 personas que presuntamente se dedicaban a introducir desde Sudamérica grandes cantidades de droga oculta en maquinaria industrial de gran tonelaje, con ramificaciones en Valencia.

Kiev.- El principal partido de la oposición ucraniana boicoteó este martes la sesión del Parlamento en que debía votarse la dimisión de los dos ministros cesados por su supuesta implicación en la trama de corrupción en el sector energético que sacude al país para pedir en su lugar la dimisión en bloque del Gobierno actual designado por el presidente Volodímir Zelenski y la creación de un Ejecutivo de unidad nacional.

Leeds (Reino Unido).- La Policía arrestó este martes a al menos una persona durante la manifestación en la ciudad británica de Leeds, en el norte de Inglaterra, a favor del grupo Palestine Action, ilegalizado recientemente por el Gobierno laborista por llevar a cabo acciones disruptivas y violentas.

Riga.- El ejército de Letonia protagonizó este martes un desfile dedicado al 107.º aniversario de la proclamación de la República de Letonia.

Vukovar (Croacia).- Cientos de personas han participado este martes en una procesión al cementerio ‘Memorial de la Guerra’, situado en la ciudad croata de Vukovar, para rendir homenaje a las víctimas de la Guerra de la Patria (1991-1995).

