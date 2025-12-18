Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 18 dic (11.00 GMT)

Madrid, 18 dic (EFE).-

Bruselas.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rebatido este jueves el argumento de su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y de Sumar de que es necesaria una remodelación del Ejecutivo y cambios profundos para no alimentar a Vox, subrayando que es el PP el que contribuye al auge de la ultraderecha.

Bruselas.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este jueves que es «de enorme importancia» que los líderes de la UE den luz verde al acuerdo comercial con Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), que es una pieza clave en la estrategia de competitividad de la UE.

Bruselas.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijo este jueves que la Unión Europea adoptará este jueves la «decisión política» que permita asegurar «las necesidades financieras» de Ucrania para 2026 y 2027, con el fin de que ese país pueda «seguir luchando hacia una paz justa y duradera».

Bruselas.- La alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, dijo este jueves que es crucial que los Veintisiete acuerden hoy un método para financiar a Ucrania porque Vladimir Putin cuenta con el fracaso de las negociaciones y hay que negarle esa victoria a Rusia.

Ibiza (España).- La Guardia Civil española ha detenido en Ibiza al líder de una organización criminal de tráfico de drogas considerado por Europol un objetivo de alto valor que dirigía una red de narcotraficantes, algunos de ellos familiares, asentada en Países Bajos.

Beirut.- Clientes bancarios y miembros de la Asociación de Depositantes se manifestaron este jueves frente al palacio del gobierno para protestar contra las continuas medidas restrictivas sobre los depósitos bancarios y exigir una solución justa para sus depósitos, que llevan bloqueados desde el colapso económico de 2019.

Madrid.- La serie ‘Percy Jackson y los Dioses del Olimpo’ regresa a Disney+ con su segunda temporada, en la que los protagonistas de esta ficción basada en los libros homónimos de Rick Riordan se embarcan en una odisea épica llena de más acción y unas cuantas sorpresas para los fans.

San Francisco (EE.UU.).- El Ayuntamiento de San Francisco estrena una nueva instalación navideña, «Luces de Invierno del Ayuntamiento».

Madrid.- Las primeras imágenes de ‘Amarga Navidad’, la película que Pedro Almodóvar estrenará el próximo 20 de marzo, muestran a unos personajes que se relacionan a la luz de un aparente misterio, todo ello con la sugerente banda sonora de Alberto Iglesias y los hermosos paisajes de Lanzarote y Madrid como escenario.

