Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 18 dic (16.00 GMT)

Bruselas.- El presidente francés, Emmanuel Macron, reafirmó este jueves que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur «no se puede firmar» sin las salvaguardas que solicita su país y pidió, por ello, que el tratado se concluya «correctamente» para respetar a los agricultores europeos.

Ciudad de México.- Conferencia de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Bruselas.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rebatido este jueves el argumento de su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y de Sumar de que es necesaria una remodelación del Ejecutivo y cambios profundos para no alimentar a Vox, subrayando que es el PP el que contribuye al auge de la ultraderecha.

Bruselas.- El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reunió este jueves en Bruselas con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para reiterarle su apoyo en medio del debate existente en la Unión Europea sobre el uso de los activos rusos congelados para financiar a su país.

Tapachula (México).- Organizaciones civiles, gobierno y migrantes realizan un evento con motivo del Día Internacional del Migrante.

Ciudad de Guatemala.- Diversas organizaciones sociales brindan una conferencia de prensa sobre la permanencia en prisión en Guatemala desde hace más de seis meses del viceministro de Energía y Minas Luis Pacheco y de Héctor Chaclán, líderes indígenas que defendieron con manifestaciones los resultados electorales de 2023.

Madrid.- El rey Felipe VI recibió las cartas credenciales de los nuevos embajadores en España de varios países europeos y latinoamericanos.

Lima.- María Dorta llegó desde Venezuela a Perú con una maleta que contenía 100 pañales ecológicos que esperaba vender para comprarse una máquina de coser y comenzar su emprendimiento en Lima. Siete años después, y con un próspero negocio a sus espaldas, es un ejemplo de cómo, a pesar de las adversidades, la migración venezolana contribuye a las economías de la región.

Montmeló (España).- El Circuito de Barcelona-Cataluña negocia alternar hasta el año 2032 la organización del gran premio de Fórmula Uno con el trazado belga de Spa-Francorchamps, según ha avanzado el diario ‘La Vanguardia’ y han confirmado a EFE fuentes conocedoras de la operación.

Santiago de Chile.- La regularización e integración efectiva del casi medio millón de migrantes venezolanos contribuiría a incrementar en 1,28% los ingresos fiscales de Chile, el país con la tasa de ocupación más amplia de migrantes en Latinoamérica.

Montevideo.- La venezolana Oroyelix Lozada no romantiza la migración y asegura que alejarse de los seres queridos «es muy duro». No obstante, sostiene que también es un combustible para trabajar en lo que cada uno se propone y poder conquistarlo, llegando a fundar con una socia la primera fábrica de tequeños de Uruguay.

Punta Arenas (Chile).- Cabo Froward -un paisaje de bosques subantárticos, turberas milenarias e imponentes glaciares- va en camino de convertirse en el parque nacional más austral del continente americano, pero su futuro enfrenta ahora dos tensiones decisivas: el cambio de gobierno en Chile y la reticencia de la comunidad indígena de la zona, que exige una consulta real y precisa.

Bogotá.- Al caer la noche, cuando el frío y la neblina abrazan los cerros bogotanos, el de Monserrate se transforma en un sendero de luz que viaja por once países y convoca a familias y turistas a celebrar la Navidad bajo la música de las novenas que resuena en la cima de la capital colombiana.

Harbin (China).- Con 19 metros de alto y 11 días de creación a cuestas, este gigantesco muñeco de nieve se ha apoderado de las miradas de cientos de visitantes que ya disfrutan del festival de hielo en la ciudad china de Harbin (noreste).

Sant Joan Despí (España).- Los futbolistas del Barcelona Pedro González ‘Pedri’ y Claudia Pina han recibido este jueves el premio Barça Jugadors, distinción que otorga anualmente la Agrupación de Jugadores del club en reconocimiento al juego limpio mostrado durante la temporada.

Belgrado.- El presidente serbio, Aleksandar Vucic, y el presidente de Georgia, Mikheil Kavelashvili, se reunieron este jueves en Belgrado durante la visita oficial a Serbia del líder georgiano.

Bruselas.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que buscará «una negociación tranquila» para intentar convencer a sus pares europeos reticentes sobre la conveniencia de que se conceda a Ucrania un préstamo de reparación gracias a los activos soberanos rusos inmovilizados en la UE.

Madrid.- El Museo del Prado alberga desde este jueves una obra de la «gran escultora del barroco español», Luisa Roldán, la primera que llega de la artista a sus salas. La pieza procede de la histórica colección Güell, referente en la escultura española, y fue adquirida en la reciente subasta de Abalarte por un importe de 275.000 euros.

Bangkok.- Disfrutar del show de un Papá Noel al visitar el acuario Sea Life Bangkok en temporada navideña se ha vuelto una tradición, y este 2025 no ha sido la excepción.

Roma.- En el Parque Nacional de Stelvio, en los Dolomitas italianos, se ha descubierto lo que todos llaman ya el “valle de los dinosaurios”: miles de huellas fósiles estampadas en las paredes verticales inaccesibles de la montaña por los llamados ‘prosaurópodos’, dinosaurios herbívoros de cuello largo que poblaron estas zonas hace 210 millones de años, en el Triásico Tardío.

Trabazos (España).- Abren las escuelas y los bares de los pueblos más despoblados. Cuidan de los mayores y trabajan en ganaderías. La inmigración se ha convertido en la tabla de salvación para algunos pueblos del medio rural en los que la población extranjera permite mantener servicios y frenar la sangría demográfica de la denominada España vaciada.

Ciudad de Panamá.- El equipo de la película ‘Sucedió en Enero’, del director panameño Luis Romeo y en la que participa el actor español Luis Tosar, dan una rueda de prensa sobre un film que narra la histórica gesta de un grupo de jóvenes que se enfrentó en 1964 a los soldados estadounidenses para demandar la soberanía panameña en la extinta Zona del Canal, bajo el dominio de EE.UU.

Barcelona (España).- El copiloto del KH-7 Ecovergy Team, José Luis Criado (Arjona, 1957), que esta a punto de disputar su trigésimo quinto Dakar —récord de participaciones que este año compartirá con el francés Stéphane Peterhansel—, subraya que el rally más duro del mundo es «una escuela de vida» que te enseña a «relativizarlo todo».

Madrid.- Horas después de lograr la clasificación para octavos de final de la Copa del Rey, tras eliminar al Talavera (2-3), el Real Madrid puso ya la mente en cerrar el 2025 con victoria en la visita del Sevilla al Bernabéu el sábado (21:00 horas CET, -1 GMT) con los franceses Eduardo Camavinga y Ferland Mendy y el austriaco David Alaba completando parte del entrenamiento con el grupo.

