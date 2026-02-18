Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 18 feb (11.00 GMT)

Madrid, 18 feb (EFE).-

Sláviansk (Ucrania).- Rusia continuó con los bombardeos anoche en la ciudad de Sláviansk (región de Donetsk) en los que destruyó infraestructura y un almacén.

Ginebra.- El negociador jefe ruso, Vladímir Medinski, dio hoy por terminada la tercera ronda de negociaciones sobre Ucrania con mediación de Estados Unidos que tuvieron lugar el martes y miércoles en Ginebra.

Nueva Delhi.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aterrizó este miércoles en la capital india para iniciar una visita de Estado que busca consolidar el peso de ambas potencias como referentes del Sur Global.

Nueva Delhi.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro indio, Narendra Modi, resaltaron este miércoles la trascendencia y oportunidad que supone para la Unión Europea y la India el reciente acuerdo comercial firmado por ambas partes.

Nueva Delhi.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llegó este miércoles a Nueva Delhi para participar en una cumbre sobre Inteligencia Artificial y mantener una serie de reuniones, entre ellas un encuentro con el primer ministro indio, Narendra Modi.

Nueva Delhi.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mantuvo este miércoles una reunión en Nueva Delhi con inversores indios en la que estos le expresaron su interés por expandirse y aumentar su presencia en España.

Nueva Delhi.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acudió este miércoles a la inauguración de un mural hispano-indio de arte callejero del artista español Suso33 en el marco de su viaje oficial a la India y de las actividades del Año Dual España-India.

Ciudad Pasay (Filipinas).- La Secretaria de Asuntos Exteriores de Filipinas, María Theresa Lazaro , y el ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo, Xavier Bettel, se reunieron este miércoles con el propósito de mejorar la cooperación entre ambos países, según explicaron ante los medios.

Ceuta.- El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta ha vivido este martes la mayor salida de migrantes de su historia con la marcha de 123 residentes en una misma jornada debido a la masificación del recinto, que está colapsado.

Bali (Indonesia).- Continúa este miércoles en Bali el juicio a los tres ciudadanos australianos acusados de participar en un tiroteo el pasado 14 de junio, que dejó a un ciudadano australiano muerto y a otro herido de gravedad.

Ciudad Quezón (Filipinas).- Católicos filipinos asistieron el miércoles a una misa solemne en una catedral del área metropolitana de Manila para conmemorar el Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de los 40 días de Cuaresma en el calendario católico.

Kandahar (Afganistán).- Musulmanes de Kandahar comienzan este miércoles el Ramadán, el mes sagrado musulmán. Entre la salida y la puesta de sol del noveno mes del calendario lunar islámico, los creyentes se comprometen a guardar ayuno y entregarse a la reflexión para conmemorar la primera revelación divina del profeta Mahoma, fechada en el año 610 en la cueva de Hira, situada en la actual Arabia Saudí, a escasos tres kilómetros de La Meca.

Srinagar (India).- Musulmanes en Srinagar acuden este miércoles a los mercados a comprar todo lo necesario previo al inicio de Ramadán, el mes sagarado musulmán, que se espera comience el 19 de febrero en la Cachemira india.

Madrid.- Más de 2,5 millones de musulmanes que residen en España están llamados desde este miércoles a seguir el radamán, un mes dedicado a la oración, la reflexión, la caridad y el ayuno durante las horas de sol, que se romperá con una cena denominada ‘iftar’ y su sustanciosa sopa.

Pekín.- Ciudadanos de Pekín visitan este miércoles una feria en un templo de la capital como parte de las celebraciones del Año Nuevo lunar, también conocido como Festival de Primavera.

Madrid.- Andrés Feliz, jugador dominicano del Real Madrid, indicó en la víspera del encuentro de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Unicaja de Málaga, que su gran «ilusión» es poder ganar este trofeo, el cual aún no tiene en su palmarés, «juntos como equipo».

