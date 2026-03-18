Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 18 feb (11.00 GMT)

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Madrid, 18 feb (EFE).-

Teherán.- La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC, por sus siglas en inglés) afirmó este miércoles haber lanzado un ataque con misiles contra Tel Aviv en represalia por la muerte de Ali Larijani, a quien describió como «mártir» y que era secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, ex presidente del Parlamento y asesor del líder supremo, según un comunicado difundido por medios oficiales.

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Beirut.- Al menos diez personas murieron y otras 27 resultaron heridas este miércoles en dos bombardeos israelíes contra edificios en Beirut, lo que eleva a siete el número de ataques ocurridos dentro de la capital desde el inicio de las hostilidades hace más de dos semanas.

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Tel Aviv.- Dos personas murieron en Ramat Gan, en el distrito de Tel Aviv, por un impacto en su edificio registrado tras una andanada de misiles de Irán, los primeros fallecidos por los ataques iraníes desde el pasado 9 de marzo y que elevan a 14 el total de muertos en territorio israelí en la actual guerra contra el país persa.

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Kabul.- El Gobierno de los talibanes elevó a 408 el número de muertos y a 265 los heridos, un número que podría incrementar mientras este miércoles se siguen buscando los desaparecidos tras el bombardeo aéreo paquistaní del lunes contra un hospital de rehabilitación en Kabul.

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Madrid.- La Policía Nacional ha liberado a ocho mujeres obligadas a ejercer la prostitución, incluso con menores de edad, en un chalet en Madrid alquilado por un matrimonio que ha ingresado en prisión y que llevaba explotando sexualmente a ciudadanas latinas en esta vivienda desde hace 11 años.

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Barcelona (España).- El óxido nitroso, también llamado «gas de la risa», se ha popularizado como droga recreativa entre los jóvenes pero su consumo no es inocuo y una exposición continuada puede provocar secuelas neurológicas, algunas irreversibles, avisan expertos del Instituto Guttmann.

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Ceuta.- Unas excavaciones arqueológicas en pleno centro de Ceuta han dejado al descubierto unos restos que van desde la época romana pasando por la medieval islámica y la moderna y contemporánea, con la datación del antiguo convento de los trinitarios.

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alm/EFE

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