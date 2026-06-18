Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 18 jun (10.00 GMT)

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Madrid, 18 jun (EFE).-

Teherán.- El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha firmado el Memorando de Entendimiento (MoA) con EEUU, según anunciaron en la madrugada del jueves fuentes oficiales iraníes y confirmó Islamabad, mediador en las negociaciones.

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Ginebra.- El director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, dijo este jueves que la firma del memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos abre ahora el camino para diseñar el trabajo técnico requerido para la implementación este acuerdo, en relación al programa nuclear iraní.

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Barcelona (España).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha celebrado este jueves la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán y ha pedido que abra «una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo, en todo Oriente Medio».

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Estrasburgo (Francia).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños, insistió este jueves en pedir «tiempo y confianza» para el sistema judicial y para el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras su declaración ante el juez en la víspera, en el marco del caso Plus Ultra.

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Tokio.- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió este jueves un 1,65 % y cerró por primera vez por encima de los 71.000 puntos, impulsado por la firma entre Estados Unidos e Irán del memorando de entendimiento para poner fin a la guerra.

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Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, subió un 2,25 % este jueves y superó la barrera de los 9.000 puntos, impulsado por el alza de las acciones tecnológicas, en medio del optimismo por la firma del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán.

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Madrid.- La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que explotaba sexualmente a mujeres venezolanas en pisos prostíbulo de la Comunidad de Madrid, Tenerife, Toledo, Guadalajara o Asturias, en una operación en la que han sido detenidas 17 personas que se hacían pasar por integrantes de la banda criminal del Tren de Aragua para reforzar las amenazas.

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Varias ciudades.- Europa afronta la primera ola de calor de 2026 en los próximos días, coincidiendo con la llegada del verano astronómico el domingo, que dejará temperaturas máximas en torno a los 40 grados en capitales como París o Madrid y cercanas a los 35 grados en Roma, Berlín, Lisboa e incluso Londres.

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Barcelona (España).- La Fundación Arrels ha movilizado esta semana a 400 voluntarios en una gran campaña de entrevistas a personas que viven en la calle en Barcelona para radiografiar la realidad de este colectivo y profundizar en las causas y los movimientos de fondo de un fenómeno que va al alza.

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Madrid.- ‘Viva’ es una tragicomedia sobre la urgencia de una mujer por disfrutar su existencia tras curarse de un cáncer. «El humor me permite acercarme a cosas que me dan miedo», ha explicado a EFE su directora y protagonista, Aina Clotet, galardonada en Cannes por esta opera prima que llega este viernes a los cines.

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Madrid.- El actor, dramaturgo y director José Sacristán (Chinchón, Madrid, 1937) ha entregado su legado al Instituto Cervantes y la Caja de las Letras 1.324 de esta institución acoge desde este miércoles varios de los objetos más importantes de su vida, como el sombrero de su abuelo.

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Madrid).- Los cantantes Iván Ferreiro y Dani Fernández y los grupos Marlon y Veintiuno han presentado en Madrid sus giras musicales de esta temporada, que comparten el uso de combustibles renovables y energía solar. Los cuatro suman casi 90 conciertos en 2026 y recorrerán más de 47.000 kilómetros con combustible diésel Nexa de origen 100 % renovable de Repsol.

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Madrid.- Los Premios GLORIA del Deporte Iberoamericano celebraron su gala de entrega de los ganadores de su segunda edición, entre los que figuran el exjugador argentino de pádel Fernando Belasteguín, el de béisbol Danys Báez, el presidente del Comité Olímpico Español (COE) Alejandro Blanco, la exgimnasta Almudena Cid o la Fundación Alberto Contador, entre otros.

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alm/EFE

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