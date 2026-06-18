Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 18 jun (15.00 GMT)

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Madrid, 18 jun (EFE).-

Bruselas.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este jueves que no puede decir que Estados Unidos vaya a poner a disposición de la OTAN recursos militares que había comprometido, tras anunciar que ajustará su contribución a la planificación de fuerzas.

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Bruselas.- Los ministros de Defensa de la OTAN se reúnen este jueves en Bruselas para preparar la cumbre aliada del 7 y 8 de julio en Ankara, con la reasignación estadounidense de capacidades esenciales y el cese de hostilidades en Irán como telón de fondo.

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Bruselas.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, volvió a abroncar este jueves a los aliados que no asistieron a Estados Unidos tras la petición de ayuda de ese país para el uso de bases o puertos europeos con el fin de atacar objetivos en Irán, y concluyó que lo ocurrido «fue vergonzoso».

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Guayaquil (Ecuador).- Al menos una persona murió y otras dos resultaron heridas al ser atacadas a tiros ayer miércoles en una zona del aeropuerto de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador y una de las más violentas del país, según confirmó la Policía.

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Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV viajará a Perú la primera quincena de noviembre con etapas en Chiclayo -la diócesis de la que fue obispo-, Lima, Piura y Pulcallpa, según le confirmó este jueves al presidente interino del país sudamericano, José María Balcázar, a quien recibió en audiencia en el Vaticano.

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Ciudad del Vaticano.- El presidente interino de Perú, José María Balcázar, llegó este jueves a la Ciudad del Vaticano, donde será recibido por el papa León XIV para abordar los preparativos de la visita del pontífice a Perú.

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Bruselas.- El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este jueves que el PP está teniendo contactos «en tiempo real» con otras fuerzas políticas para impulsar una moción de censura y después convocar elecciones.

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Praga.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, se reunió este jueves en Praga con su homólogo checo, Ivan Bednárik, para ofrecer cooperación en la implantación de la alta velocidad ferroviaria.

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Ciudad de México.- Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum.

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Bogotá.- Cualquiera que sea el presidente elegido en Colombia para el periodo 2026-2030 tendrá que hacer gala de destreza política para lidiar no solo con una oposición fuerte sino también con la falta de mayorías en el Congreso, donde las fuerzas políticas están fragmentadas y obligarán al próximo mandatario a negociar para sacar adelante su plan de Gobierno.

(foto)(video)(informe a cámara)

Caracas.- Trabajadores del sector eléctrico en Venezuela se pronuncian en una rueda de prensa sobre los recientes acontecimientos en el país.

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Madrid.- Ser el próximo socio de Fitur en 2027 «es algo histórico» para Puerto Rico, dice la responsable del ente público turístico de la Isla, Willianette Robles Canel; una oportunidad, señala, para poder posicionarla en una plataforma internacional «que nos deja decirle al mundo quiénes somos» no sólo en el plano turístico, sino en términos de inversión.

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París.- Desde el lunes 15 de junio, los periodistas del grupo mediático PRISMA están en huelga contra un plan de recortes de empleo. En otras redacciones, muchos puestos de trabajo se ven amenazados por el uso de la inteligencia artificial. Los sindicatos también denuncian la creciente concentración de la propiedad de los medios de comunicación, que, según afirman, está al servicio de agendas políticas.

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Madrid.- Los casos de violencia sexual en conflictos «han sufrido un aumento vertiginoso de más del 100 % desde 2024», lo que evidencia un panorama «sombrío» con nuevos países -Israel y Rusia- entre los que utilizan la violencia sexual como arma de guerra.

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Madrid.- El Museo Thyssen-Bornemisza ha limpiado y restaurado la obra ‘Venus y Cupido’ de Peter Paul Rubens (1577-1640) para devolverle su esplendor, su brillo y la profundidad de sus verdaderos colores.

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Pamplona (España).- El Teatro Gayarre de pamplona acogerá del 25 de junio al 12 de julio el estreno absoluto del espectáculo ‘La cuisine de ma cousine’ (La cocina de mi prima), de La Cubana, que aborda con el característico estilo de esta compañía el mundo de la gastronomía y las modas culinarias.

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Bangalore (India).- Un seguidor de la selección brasileña de fútbol ha decorado en Bangalore un negocio, ‘Clin’s Café’, con la bandera nacional de Brasil, carteles y otros elementos decorativos con motivo del Mundial.

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Chattanooga (EE.UU.).- El hotel donde se concentran los jugadores y el cuerpo técnico de la selección española en Chattanooga, se convirtió en un museo vivo lleno de logros y recuerdos para inspirar a la Roja durante la fase de grupos de la Copa del Mundo.

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Elche (España).- El director general del Elche, el argentino Pedro Schinocca, aseguró este jueves en rueda de prensa que “bienvenido sea” que los jugadores “que visten la camiseta” del equipo ilicitano sean “apetecibles” para otros clubes en el mercado de fichajes.

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Londres.- La Royal Ascot celebra hoy en el hipódromo de Ascot, a las afueras de Londres, las tradicionales carreras de caballos que convierten este encuentro en uno de los acontecimientos sociales más destacados del calendario británico.

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Ciudad de México.- El partido México-Corea muestra cómo una generación de coreanos en México se ha «mexicanizado», incorporando costumbres locales a su vida cotidiana sin perder el vínculo con Corea.

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Madrid.- Beñat San José, nuevo entrenador del Rayo Vallecano, declaró este jueves que no siente vértigo pero «sí responsabilidad» ante el reto de dirigir al equipo madrileño, del que espera que represente los valores de «un barrio obrero, trabajador y de resiliencia».

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Basking Ridge (EE.UU.).- Un hotel de lujo vedado para familiares y dirigentes, un aislamiento casi absoluto y un paraje alejado del bullicio de Nueva York. La selección brasileña busca la máxima concentración en Basking Ridge, pero ¿Cómo puede afectar mentalmente vivir apartado de la vida cotidiana durante tanto tiempo?

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alm/EFE

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