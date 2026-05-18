Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 18 may (10.00 GMT)

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Madrid, 18 may (EFE).-

Mar Mediterráneo.- El Ejército israelí comenzó este lunes a interceptar los barcos de la Flotilla Global Sumud rumbo a la Franja de Gaza, según se puede ver en la retransmisión en directo de los propios barcos, donde se observa cómo los militares abordan uno de los buques.

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Róterdam (Países Bajos).- El crucero neerlandés MV Hondius, en el que tuvo lugar un brote de hantavirus, ha llegado este lunes al puerto de Róterdam, donde será sometido a tareas de limpieza y desinfección una vez desembarque la tripulación restante, que será sometida a pruebas y una cuarentena en Países Bajos.

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Odesa (Ucrania).- Rusia lanzó durante la madrugada un nuevo ataque combinado de gran magnitud contra territorio ucraniano en el que utilizó 22 misiles y 524 drones de larga distancia, según informó la Fuerza Aérea de Ucrania en su parte de este lunes.

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Shaar Binyamin (Cisjordania).- La organización israelí Regavim, una de las cuatro recientemente sancionadas por la Unión Europea por fomentar la violencia contra los palestinos en Cisjordania, no está preocupada por esta penalización y sugiere que, si quiere, Europa podría acoger a los palestinos.

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Hong Kong.- Un tribunal de Hong Kong comenzó este lunes a escuchar los alegatos finales en el proceso por «incitación a la subversión» contra los activistas prodemocracia Lee Cheuk-yan y Chow Hang-tung, una causa vinculada a la organización durante décadas de las vigilias pacíficas en memoria de la represión militar de 1989 en la plaza de Tiananmen.

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Pekín.- La vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, inició este lunes una visita de tres días a China durante la que se reunirá con su homólogo del país asiático, Han Zheng, y con otros altos cargos oficiales y empresariales, además de intervenir en la IV Cumbre Global de Promoción del Comercio y la Inversión 2026.

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París.- El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, llevó este lunes al G7 de Finanzas un triple mensaje: mantener la presión de las sanciones contra Rusia, poner fin rápidamente al conflicto en Irán y reforzar la cooperación internacional para corregir los desequilibrios económicos globales.

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Barcelona (España).- Las compras en comercios físicos se podrán empezar a pagar con Bizum desde hoy lunes, aunque solo podrán hacerlo aquellos usuarios cuyos bancos empiecen a ofrecer desde ya el servicio, que se irá incorporando de manera gradual en los comercios que vayan admitiéndolo como medio de pago.

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Guadix (Granada)- Ale Gueye decidió lanzarse a Europa en una neumática en 2019, persiguiendo sueños que empezó a acariciar meses después de pisar Fuerteventura, cuando cogió un avión rumbo a la «Gran España» (la península) con una maleta a rastras y un libro de poemas de Pablo Neruda.

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Tahití.- Un pasajero neozelandés fue detenido en Tahití y vetado de por vida por la aerolínea australiana Qantas tras ser acusado de morder a un auxiliar de vuelo durante un trayecto entre Australia y Estados Unidos, informó este lunes la compañía.

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Barcelona (España).- Más de 150 docentes están bloqueando este lunes el acceso al templo de la Sagrada Familia en la quinta jornada de huelgas del nuevo ciclo de movilizaciones convocado por Ustec, Professors de Secundària, CGT e Intersindical, en esta ocasión en el Barcelonès.

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alm/EFE

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