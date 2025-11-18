Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 18 nov (11.00 GMT)

Madrid, 18 nov (EFE).-

Dnipró (Ucrania).- Las defensas ucranianas neutralizaron durante la pasada noche 101 del total de 114 drones de larga distancia lanzados por Rusia, pero no pudieron interceptar ninguno de los cuatro misiles balísticos Iskander-M que las fuerzas del Kremlin también emplearon durante el ataque.

Jerusalén.- Los gazatíes Ahid, de 54 años, y Yaman, de 16 años, ambos con enfermedades crónicas, no saben cuánto tiempo más van a poder quedarse en el hospital Makassed de Jerusalén, al que llegaron antes del 7 de octubre de 2023 para tratarse. Temen que, como al resto de pacientes gazatíes que estaban ingresados, les obliguen a volver a Gaza, donde no tendrían acceso a su tratamiento.

Jabba.- Los palestinos de la aldea de Jabaa, en la gobernación de Belén, se vieron sorprendidos cuando decenas de colonos atacaron ayer sus casas y quemaron sus vehículos, en una agresión que temen no sea la última ante la inacción del Ejército y Policía israelíes.

Manila.- El ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados palestino, Varsen Aghabekian Shahin, se encuentra de visita oficial en Filipinas.

Pekín.- El Gobierno chino aseguró este martes que las recientes declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre una eventual intervención militar nipona en el estrecho de Taiwán «han provocado la indignación del pueblo chino» y «dañado de forma fundamental la base política» de la relación bilateral.

Yakarta.- Las autoridades de inmigración indonesias detuvieron al ex director de Jilin City Tiexin Real Estate, buscado por las autoridades chinas por su presunta implicación en un delito financiero, junto a otras 26 personas.

París.- Demanda de un colectivo de más de 1.200 campesinos nicaragüenses ante el Tribunal de Apelación de París donde reclaman indemnizaciones a tres grupos químicos fabricantes de unos pesticidas por cuyos efectos sufrieron al ser utilizados para tratar bananeras.

Madrid.- La Policía Nacional junto con la DEA estadounidense y Países Bajos, ha desmantelado la «oficina» del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en España, en una operación en la que han sido detenidas 20 personas que presuntamente se dedicaban a introducir desde Sudamérica grandes cantidades de droga oculta en maquinaria industrial de gran tonelaje.

Madrid.- Yaiza Sanz relata que apenas tenía cuatro años cuando comenzó a sufrir abusos sexuales de un familiar. Hoy, con 34 y un largo proceso terapéutico, continúa lidiando con las secuelas de aquel trauma que tardó años en reconocer y que le llevó a culpabilizarse, pero que no ha denunciado porque recela de un posible juicio.

París.- París repasa la historia del Manga en una nueva exposición del Museo Guimet, que por primera vez ocupa las tres plantas del centro, con el objetivo de desvelar la compleja evolución del cómic japonés desde las antiguas tradiciones hasta su influencia en la moda y la alta costura.

