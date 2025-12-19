Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 19 dic (11.00 GMT)

4 minutos

Madrid, 19 dic (EFE).-

Bruselas.- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, afirmó este viernes que los países de la Unión Europea (UE) necesitan “unas semanas más” y que solo han “pospuesto ligeramente” a enero la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur.

Bruselas.- Los líderes de la Unión Europea (UE) acordaron este viernes financiar a Ucrania con 90.000 millones de euros en 2026 y 2027, anunció el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Sídney (Australia).- Ahmed al Ahmed, el ciudadano de origen sirio que el pasado domingo desarmó a uno de los autores del atentado de Sídney contra la comunidad judía, ha recibido una donación de 2,5 millones de dólares australianos (2,1 millones de dólares estadounidenses) mientras se recupera de heridas de bala en un hospital del sur de la ciudad.

Gaza.- Miles de palestinos han sido víctimas de amputaciones tras más de dos años de ofensiva israelí contra la Franja, una amenaza que ahora parece evitable gracias a un nuevo dispositivo desarrollado por doctores gazatíes, que permite a los pacientes conservar sus extremidades gracias a la tecnología de la impresión 3D y plásticos reciclados.

Tokio.- El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, ha advertido este viernes de que los tipos de interés reales en Japón son «extremadamente bajos», tras la subida de 0,25 puntos del banco central que ha llevado la tasa de referencia de la cuarta economía del mundo al 0,75 %, su nivel más alto en tres décadas.

Nairobi.- Amnistía Internacional (AI) denunció este viernes que cientos de personas murieron y miles resultaron heridas en Tanzania tras la represión policial de las protestas electorales, entre el 29 de octubre y el 3 de noviembre pasados, en las que las fuerzas de seguridad también secuestraron cadáveres de víctimas y pacientes que tenían posibilidades de sobrevivir.

Málaga (España).- La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína, red que enviaba la droga oculta en camiones de gran tonelaje desde España hasta otros países europeos, principalmente Holanda y Reino Unido.

Yakarta.- Yakarta, la capital del país musulmán más poblado, prepara un operativo policial para las celebraciones navideñas que tendrán lugar la próxima semana.

Málaga (España).- La llegada al planeta Marte se prevé en torno al año 2045 si no se produce alguna revolución tecnológica que acelere los plazos de ese hito y lo permita en solo cinco o seis años, según las previsiones que maneja la agencia espacial estadounidense NASA.

Rangún (Birmania).- Las comunidades de la etnia karen, un pueblo que vive principalmente en el sur y sureste de Birmania, celebran este viernes el Año Nuevo karen, que coincide siempre con el primer día del mes lunar de Pyatho, el décimo mes del calendario birmano.

Madrid.- El universo de Avatar, creado por James Cameron, está de estreno. A la llegada a las salas de cine de ‘Fuego y ceniza’, tercera entrega de la exitosa saga, se suma ahora un nuevo lanzamiento en el ámbito de los videojuegos: ‘Desde las cenizas’, un título que expande la historia y permite vivir la experiencia desde dentro.

