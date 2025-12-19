Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 19 dic (16.00 GMT)

Madrid, 19 dic (EFE).-

Caracas.- Venezuela espera las «disculpas históricas» y las «indemnizaciones» que le debe Estados Unidos, dijo la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, en un contexto de tensiones después de que Donald Trump afirmara que el país suramericano le quitó los derechos petroleros a las empresas estadounidenses y que los quiere de vuelta.

Lima.- El Fiscal de la Nación interino de Perú, Tomás Gálvez Villegas, ofrece una conferencia de prensa en la que se pronunciará sobre las amenazas extorsivas que está recibiendo una fiscal provincial de Lima Norte.

Tegucigalpa.- Continúa el escrutinio especial de las 2.792 actas electorales que presentaron inconsistencias en las elecciones generales de Honduras que se celebraron el pasado 30 de noviembre, de las que el 30 de diciembre se vence el plazo para el Consejo Nacional Electoral (CNE) presente los resultados oficiales.

La Habana.- Conferencia de prensa del Gobierno cubano sobre la evolución de la epidemia de chikunguña y dengue, con la participación de la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña.

La Paz.- El Gobierno de Bolivia convocó al diálogo a los representantes de los sindicatos de transporte que este viernes realizan una huelga de 24 horas contra el decreto que dispuso el levantamiento de la subvención a los combustibles que rigió durante más de 20 años.

Beirut.- El primer ministro libanés, Nawaf Salam recibió este viernes al primer ministro egipcio, Mostafa Madbouly, en el Palacio de Gobierno de Beirut.

Járkov (Ucrania).- Militares ucranianos de una unidad móvil anti aérea combaten objetivos aéreos rusos, derribando los drones de choque y reconocimiento que amenazan ciudades, infraestructuras críticas y objetivos militares, utilizando ametralladoras pesadas y sistemas portátiles de defensa antiaérea (MANPADS).

El Cairo.- El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, se reunió este viernes con su homólogo egipcio, Badr Abdelaty, en el Palacio Al Tahrir de El Cairo.

Skopie.- Según datos de «IQAir», una plataforma especializada en la medición de la calidad del aire, Skopie, la capital de Macedonia del Norte, es una de las ciudades más contaminadas de Europa y del mundo.

Taipéi.- Varias personas resultaron heridas después de que un sospechoso lanzara varias granadas de humo dentro de la estación central de Taipéi, informaron las autoridades locales este viernes.

París.- El Museo del Louvre de París, el más visitado del mundo con casi nueve millones de personas al año, abre este viernes todas sus instalaciones tras el anuncio de fin de huelga confirmado por sindicatos y dirección.

San Javier (España).- La Princesa de Asturias ha realizado su primer vuelo en solitario en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia) pilotando el avión Pilatus PC-21, la denominada ‘suelta’, cuando se cumple su cuarto mes de instrucción como alférez.

Barcelona (España).- Rosalía ha sido retratada como una santa en un mural tras la publicación de su último disco ‘Lux’. El artista callejero TVBoy, ya ha retratado anteriormente por Barcelona a celebridades como Lamine Yamal o Alexia Putellas entre otros.

Manila/Bangalore (Filipinas/India).- Países de Asia han comenzado los preparativos de cara a la próxima celebración de la Navidad.

Santiago de Chile.- Siete naturalistas chilenos pioneros, algunos olvidados e incluso uno que superó a Charles Darwin en hallazgos, son los protagonistas de “Descifrar la naturaleza” (Planeta, 2025), el libro de Bárbara Tupper Baldwin que destaca el legado fundamental de estos exploradores de Chile y Sudamérica a la biodiversidad y las políticas de conservación global.

Santander (España).- El Monasterio de Santo Toribio de Liébana, que custodia el fragmento más grande de la Cruz de Cristo, se hermanará con la Basílica del Santo Sepulcro en Tierra Santa, mediante un acuerdo que, según ha anunciado el obispo de Santander, Arturo Ros, se firmará en 2026 en Cantabria.

Trípoli.- El Museo Nacional de Libia, en Trípoli, abrió sus puertas rehabilitadas por primera vez desde 2011, para mostrar la prehistoria e historia del país magrebí.

Madrid.- Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, aseguró este viernes que, pese a la mala racha de su equipo, siente el respaldo del club y que “desde el presidente hasta los jugadores” trabajan todos “unidos” con un “esfuerzo incuestionable”.

Madrid.- El uruguayo Fede Valverde, quien se perdió ya el partido de Copa del Rey contra el Talavera, no se entrenó este viernes junto al resto de sus compañeros sobre el césped de Valdebebas y es duda para el partido del sábado ante el Sevilla en el Santiago Bernabéu (21.00 horas).

Sant Joan Despí (España).- Pedri ha sido la principal baja en el entrenamiento del FC Barcelona de este viernes y es duda para el partido del próximo domingo que enfrentará a los culés con el Villarreal en el Estadio de La Cerámica.

Sevilla (España).- El entrenador del Sevilla, el argentino Matías Almeyda, destacó este viernes, en la víspera de visitar al Real Madrid en la decimoséptima jornada de LaLiga, que, en su opinión, el rival tiene «a los tres mejores jugadores mejores del mundo; Vinícius, Mbappé y Bellingham».

Sevilla (España).- Último entrenamiento del Sevilla antes de enfrentarse al Real Madrid este fin de semana en el estadio Santiago Bernabéu.

