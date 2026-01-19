Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 19 ene (11.00 GMT)

Atenas.- Los reyes de España han expresado este lunes en Atenas su consternación y preocupación por el terrible accidente de trenes ocurrido en Adamuz (Córdoba) que ha causado 39 muertos y han destacado que la prioridad es ahora atender y asistir a todas las personas afectadas por el siniestro.

Madrid.- Medios internacionales recogen en las portadas de sus sitios web la noticia del accidente ferroviario ocurrido la noche del domingo en la provincia de Córdoba que ha dejado al menos 21 muertos.

Tokio.- El Gobierno japonés expresó este lunes sus condolencias por el accidente ferroviario que tuvo lugar el domingo en la localidad española de Ademuz, en el sur del país, y en el que al menos 39 personas perdieron la vida.

Córdoba (España).- El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba) este domingo, en el que al menos 39 personas han muerto y un centenar han resultado heridas, es el cuarto siniestro ferroviario más grave registrado en España.

Denpasar, Bali (Indonesia).- Continúa el juicio a los tres ciudadanos australianos en Bali acusados de participar en un tiroteo que dejó un fallecido y un herido grave en la localidad indonesia el pasado 14 de junio.

Katmandú.- EL Gobierno de Nepal pretende reclutar 140.000 civiles de entre 18 y 54 años para apoyar a las fuerzas de seguridad en las próximas elecciones generales, que están previstas para el 5 de marzo de 2026. Los candidatos seleccionados asistirán a un curso de formación de dos semanas de duración para los Myadi, que incluye aptitud física, lecciones básicas de seguridad, habilidades para tratar con el público y el código electoral.

Srinagar (India).- Las autoridades de la región de Srinagar, en la Cachemira india, han reforzado la seguridad en las calles de cara a la celebración del Día de la República de la India el próximo 26 de enero.

Atenas.- El féretro de la princesa Irene de Grecia, que falleció el pasado día 15 a los 83 años en el Palacio de la Zarzuela (Madrid), permaneció este lunes hasta las 10.30 hora local (08.30 GMT) en la Capilla de San Eleftherios, situada al lado de la catedral.

Londres.- El príncipe Enrique llegó este lunes al Tribunal Superior de Londres al inicio del juicio contra Associated Newspapers Limited (ANL), editora del ‘Daily Mail’, al que él y otros demandantes, como Elton John y Liz Hurley, acusan de vulnerar su privacidad con prácticas ilegales en el pasado.

Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, ganó un 1,32 % este lunes y sumó su duodécimo incremento seguido por el buen desempeño de los fabricantes de vehículos y pese a las tensiones comerciales por las amenazas arancelarias de Estados Unidos.

Bangkok.- Tras una disminución del 7,23% en términos interanuales en el número de turistas, la Autoridad de Turismo de Tailandia ha establecido como objetivo atraer a cerca de 36,7 millones de turistas a lo largo de 2026.

Pekín.- Los precios de viviendas nuevas en China cayeron por trigésimo primer mes consecutivo en diciembre en el marco de una prolongada crisis inmobiliaria que pareció volver a agravarse a finales de 2025 pese a los múltiples paquetes de medidas anunciados estos años por las autoridades.

Pekín/Hebei (China).- Una intensa ola de frío con caídas extremas de temperatura afecta esta semana a provincias de casi toda la geografía China, incluidas las zonas más pobladas del país, donde las autoridades han activado mecanismos de emergencia y suspendido las actividades escolares.

Turín (Italia).- Decenas de personas festejaron este domingo en el barrio Barriera di Milano de Turín la victoria de Senegal sobre Marruecos en la final de la Copa Africana de Naciones.

Barcelona (España).- Foto Colectania ha presentado este lunes en Barcelona la exposición ‛El Vagabundo de Valparaíso’, un amplio recorrido por la obra del fotógrafo chileno Sergio Larrain, con especial atención a su célebre serie ‛Niños de la calle’ y sus trabajos en Valparaíso.

