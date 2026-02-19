Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 19 feb (16.00 GMT)

Londres.- El número de muertos en las protestas del mes pasado en Irán puede ser «mucho mayor» a los 3.000 reconocidos por las autoridades iraníes, dijo a EFE la relatora especial de la ONU para la República Islámica, Mai Sato, quien enfatizó que aún investiga la cifra de fallecidos y que una sola víctima ya «es bastante malo».

Yunnan (China).- El Gobierno chino ordenó este jueves reforzar el control sobre la venta, almacenamiento y uso de fuegos artificiales y petardos tras las recientes explosiones registradas en tiendas de las provincias de Jiangsu (este) y Hubei (centro), que dejaron 20 de muertos en plena temporada del Año Nuevo lunar.

Nueva Delhi.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, denunció este jueves en la Cumbre de Impacto de la IA que la concentración de capacidades computacionales y datos en manos de «pocos países y empresas» amenaza con convertir la inteligencia artificial (IA) en un instrumento de dominación política y económica.

Londres.- Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, ha sido detenido este jueves en el condado de Norfolk, en el este de Inglaterra, bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público, informó la cadena BBC.

Nueva Delhi.- El primer ministro de la India, Narendra Modi, defendió este jueves en la Cumbre de Impacto de la IA un modelo de desarrollo tecnológico basado en el «código abierto» y criticó la opacidad de los países y corporaciones que tratan la inteligencia artificial (IA) como un activo estratégico confidencial.

Srinagar (India).- Los devotos musulmanes ofrecen oraciones en el primer día del mes sagrado de Ramadán en la Gran Mezquita de Cachemira en Srinagar, la capital de verano de la Cachemira india.

Nueva Delhi.- Al cierre de la segunda jornada de la Cumbre de Impacto de la IA, los compromisos de inversión de gigantes nacionales y globales han elevado el capital movilizado hasta los 310.000 millones de dólares para hacer de la India el «centro de servicios» del mundo.

Londres.- El rey británico Carlos III expresó este jueves, en un comunicado divulgado por el palacio de Buckingham, su «profunda preocupación» por la detención de su hermano Andrés Mountbatten-Windsor, pero recalcó que «la ley debe seguir su curso».

Washington.- El vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, defendió este jueves a su llegada a Estados Unidos que la paz en Gaza es necesaria para estabilizar y garantizar la seguridad del transporte marítimo, motor clave de la economía italiana.

Adazi (Letonia).- Soldados canadienses han participado este jueves en el ejercicio de tiro de artillería planificado por la Brigada Multinacional de la OTAN en la base militar de Adazi en Letonia con el objetivo de mejorar la precisión de las capacidades de apoyo de fuego entre las unidades de artillería de Canadá, Suecia y Estados Unidos.

París.- «Los partidos extremos deben hacer limpieza», reclamó este jueves el presidente francés, Emmanuel Macron, ante la conmoción generada por la muerte de un joven de ultraderecha en Lyon, a consecuencia de una paliza que las investigaciones relacionan con grupúsculos de extrema izquierda.

San Juan.- ‘La Liga Femenina’ promete revolucionar la música urbana al ser el primer disco interpretado solo por artistas mujeres, entre las que destacan la española La Mala Rodríguez y las puertorriqueñas Ivy Queen y Nesi, conocida por colaborar con Bad Bunny en el tema ‘Yo perreo sola’.

Buenos Aires.- La huelga general convocada por los sindicatos contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei ha paralizado este jueves gran parte de Argentina, mientras decenas de trabajadores se dirigen hacia el Congreso, donde se debatirá el proyecto que cambiará radicalmente las condiciones del trabajo en el país.

Túnez.- Los tunecinos han celebrado este jueves el primer día del Ramadán después de que el martes, ante la ausencia de luna creciente, determinaron el jueves como el primer día de Ramadán.

Daca/ Bombay.- Musulmanes en las ciudades de Banda Aceh y Bombay acuden a los mercados para prepararse para romper el ayuno con la caída del sol.

Manila/Yakarta.- Comunidades musulmanas de Filipinas e Indonesia iniciaron este jueves el ramadán con el ayuno desde el amanecer hasta la puesta del sol, donde rompen ese parón con el iftar, la primera comida del día.

Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibió este jueves a líderes y representantes de más de 40 países que llegaron a Washington para participar en calidad de miembros y observadores en la primera reunión de la Junta de Paz impulsada por el republicano para resolver conflictos, empezando por el de Gaza.

Caracas.- El diputado opositor Henrique Capriles dijo este jueves que la ley de amnistía debe cerrar «definitivamente» el capítulo de la «persecución y la represión» en Venezuela, un pronunciamiento que se da horas antes de que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) discuta la aprobación de este proyecto, destinado para algunos presos políticos.

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que su Gobierno esperará a la toma de posesión del presidente interino de Perú, José María Balcázar, para evaluar si es posible «restablecer las relaciones» diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2022 tras la destitución de Pedro Castillo.

París.- Los países participantes en la reunión ministerial de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) no lograron consensuar un comunicado conjunto, como es habitual en este tipo de encuentros, en un momento de tensión con Estados Unidos, que ha criticado el rumbo del organismo porque le considera hostil a los hidrocarburos.

Windsor (R. Unido).- La detención de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, se produjo este jueves en el día de su cumpleaños mientras varias fuerzas policiales del Reino Unido evalúan activamente o investigan información relacionada con el caso del pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein.

Viena.- ‘El origen del mundo’, el desnudo más célebre de Gustave Courbet, ha salido del Museo de Orsay de París para encabezar la exposición ‘Realista y Rebelde’, la primera gran muestra monográfica dedicada al artista en Viena y que abarca todas las fases de la obra del pintor francés.

Solda (Italia).- El gerundense Oriol Cardona, flamante campeón olímpico en la prueba sprint de esquí montaña de los de Milán-Cortina d’Ampezzo (Italia), unos minutos después de que la granadina Ana Alonso ganase el bronce se convirtió de esta forma en el séptimo español en capturar una medalla olímpica en unos Juegos de invierno y en el segundo en ganar un oro desde el que logró Francisco Fernández Ochoa, el popular ‘Paquito’ en el eslalon de esquí alpino de Sapporo’72 (Japón).

Sevilla.- Javier Arguelles, entrenador de la española Ana Alonso, que ganó este jueves el bronce en la prueba sprint de esquí de montaña de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d’Ampezzo (Italia), ha destacado la importancia y la alegría de conseguir esta medalla.

