Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 19 jun (10.00 GMT)

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Madrid, 19 jun (EFE).-

Bürgenstock (Suiza).- El Gobierno suizo confirmó este viernes que la reunión prevista entre Estados Unidos, Irán y los dos mediadores en las negociaciones para un cese de las hostilidades, Catar y Pakistán, se ha pospuesto.

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Deir al Balah (Franja de Gaza).- Caminar por Salah al Din, la avenida que vertebra la Franja de Gaza de norte a sur, le costó el pasado domingo a Bahadín Mohamed Abu al Ayín la vida de su hijo de cuatro años, Rayan, a quien según relata a EFE desde el enclave palestino, soldados israelíes mataron de un tiro en la cabeza.

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Londres.- El debate sobre una posible vuelta del Reino Unido a la Unión Europea (UE), conocido como ‘Rejoin’, lo ha abierto una facción del Partido Laborista, pero esa posibilidad suscita abundantes dudas entre los expertos, que se preguntan qué condiciones se establecerían para el reingreso y si el club europeo estaría dispuesto a aceptarlo.

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Boston (R.Unido).- Boston, la pequeña ciudad inglesa que registró el mayor apoyo al Brexit en el referéndum de 2016, afronta diez años después más obstáculos para contratar la mano de obra extranjera de la que depende su agricultura, mientras persisten las tensiones migratorias que impulsaron el voto favorable a abandonar la UE.

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Moscú.- La policía militar rusa realizó redadas en la ciudad de Penza, a 500 kilómetros al sureste de Moscú, con el fin de movilizar a hombres para luchar en el frente de Ucrania, denunciaron residentes locales en un vídeo difundido en redes sociales.

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Murcia (España).- El rey y la princesa de Asturias han realizado un vuelo juntos, pilotando cada uno un avión Pilatus PC-21, en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia) dentro de la formación militar de la heredera de la Corona.

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Tokio.- La Bolsa de Tokio cerró mixta este viernes pero su principal índice, el Nikkei, marcó un nuevo máximo histórico al subir un 0,28 %, en medio de los informes sobre el aplazamiento de la reunión en Suiza entre Estados Unidos e Irán y los mediadores para un cese de las hostilidades.

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Barcelona (España).- El hospital Vall d’Hebron ha llevado a cabo la primera cirugía pediátrica en Europa con un robot que opera a través de una sola incisión, lo que ha permitido extraer un riñón y su uréter a un menor de 12 años con un procedimiento poco invasivo.

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Barcelona (España).- Día 1 de la «nueva era» del festival Sónar, que este jueves ha abierto su 33ª edición, primera «unificada» en la historia del certamen que ha trasladado el grueso de su actividad a Fira Gran Vía, con actuaciones como la de Metrika, Arp Frique & The Perpetual Singers y Speedy J.

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Sevilla (España).- La bailaora y coreógrafa gaditana Sara Baras abrirá la Bienal de Flamenco de Sevilla con ‘Infinita’, espectáculo con el que vuelve a la cita sevillana 14 años después y que la llevará de gira por España, algo que la hace estar “más emocionada, más contenta, que nerviosa”

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París.- Decenas de personas han visitado hoy «La Caverne du Pont-Neuf», una instalación temporal del fotógrafo y artista urbano francés JR que transforma el histórico puente parisino mediante una envoltura de grandes dimensiones.

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Madrid.- Los dragones que ahora pueblan sagas enteras de libros, series y películas no son nada nuevo en el mundo del arte. Una mirada curiosa puede descubrirlos en una selección de obras del Museo del Prado que cuentan magníficas historias y leyendas bíblicas, mitológicas y del medievo.

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Londres.- Bañistas se refrescaron este viernes en Sea Lanes Canary Wharf, una nueva piscina flotante de Londres, ante la previsión de una ola de calor con temperaturas superiores a los 30 grados.

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Vancouver.- Cientos de aficionados canadienses tiñeron de rojo las calles de Vancouver y brindaron un cálido respaldo a su selección horas antes del duelo frente a Catar, correspondiente a la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Guadalajara (México).- Luis Romo, centrocampista de la selección mexicana, aseveró este jueves que unirse como una familia ha sido la clave para hilar victorias y clasificar a la siguiente ronda del Mundial 2026 en el primer lugar del grupo A.

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Chattanooga (EE.UU.) 19 jun (EFE).- Borja Iglesias (Santiago de Compostela, 1993). Llega a la entrevista con EFE bajo una intensa lluvia sobre Chattanooga (Tennessee). “Como en casa”, bromea. Espera su estreno en un Mundial mientras reflexiona sobre su lucha contra la homofobia en el fútbol.

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rmg/EFE

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