Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 19 may (10.00 GMT)

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Madrid, 19 may (EFE).-

Malé (Maldivas).- El equipo internacional de buceo especializado prevé recuperar este martes dos de los cuerpos de los cinco turistas italianos fallecidos en una cueva submarina de Maldivas, en una compleja operación de rescate a 60 metros de profundidad que se realizará por fases durante los próximos días.

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Andong (Corea del Sur).- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, comienza este martes una visita de dos días a Corea del Sur en la que se reunirá con el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, en su localidad natal, Andong.

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Jingzhou (China).- Al menos tres personas murieron y otras cuatro se encuentran desaparecidas tras las lluvias torrenciales registradas entre el domingo y el lunes en una localidad de la provincia central china de Hubei, informaron este martes medios estatales chinos.

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Madrid.- El juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado el próximo 2 de junio como imputado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra.

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Barcelona (España).- Los Mossos d’Esquadra han detenido este martes a Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andic, para llevarlo a declarar ante la jueza de Martorell (Barcelona) como investigado por la muerte de su padre, quien falleció tras caer por un precipicio en la montaña en diciembre de 2024.

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Tokio.- El producto interior bruto (PIB) de Japón creció a un ritmo del 0,5 % entre enero y marzo, en comparación con el periodo anterior, lo que marca su segundo trimestre consecutivo de crecimiento positivo, impulsado por la recuperación del consumo y el aumento de exportaciones.

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Bruselas.- A más de 2.000 kilómetros de las encinas, pinos y arenas del coto de Doñana, la hermandad rociera de Bruselas, la filial número 96, se prepara para peregrinar hasta la aldea de Almonte (Huelva) por vigésimo sexto año consecutivo.

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alm/EFE

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