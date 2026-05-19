Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 19 may (15.00 GMT)

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Madrid, 19 may (EFE).-

Ginebra.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo hoy que la «magnitud y rapidez» con que se propaga el brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) es alarmante, con más de 500 casos sospechosos y 130 muertes que también se cree vinculadas a la transmisión del virus.(Vídeo)(Foto)

Mar Mediterráneo.- Las Fuerzas Armadas israelíes han interceptado a cinco de los diez barcos que aún navegaban este martes rumbo a la Franja de Gaza, tras las detenciones el lunes de más de una treintena de embarcaciones y decenas de participantes.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este martes que esperaba que el presidente chino, Xi Jinping, aproveche la visita a Pekín de su homólogo ruso, Vladimir Putín, para ejercer influencia sobre él para que ponga fin a la guerra de Ucrania.(Vídeo)(Foto)

Estrasburgo (Francia).- El Parlamento Europeo retiró este martes la inmunidad parlamentaria del eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, para que el Tribunal Supremo español pueda continuar investigándole por supuesto delito electoral y financiación irregular de su partido Se Acabó La Fiesta (SALF).(Vídeo)(Foto)

Caracas.- Sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).(Vídeo)(Foto)

Bangkok.- El líder del Partido del Pueblo (PP), Natthaphong Ruengpanyawut, actual jefe de la oposición en Tailandia, asegura, durante una entrevista a EFE, que las instituciones y organismos supuestamente independientes del país son utilizados por las fuerzas conservadoras en el poder como «herramientas para destruir al rival político».(Vídeo)(Foto)

Ginebra.- La ministra de Sanidad de España, Mónica García, defendió este martes en la Asamblea Mundial de la Salud la convicción de que la salud global debe basarse en la ciencia, y que se requieren sistemas públicos fuertes y cooperación internacional.(Vídeo)(Foto)

Calcuta (India).- El recién elegido gobierno de Bengala Occidental, liderado por el BJP, ha impulsado una campaña contra las construcciones ilegales y la ocupación ilegal de espacios públicos.(Vídeo)(Foto)

Kiev.- Familiares y amigos despidieron hoy en la catedral de San Miguel de Kiev a dos hermanas adolescentes ucranianas, Vira y Lyubava Yakovlevy.

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Colombo.- Activistas de derechos civiles de Sri Lanka se manifestaron este martes para exigir que se acelere la investigación de un reciente caso de abuso infantil en el que se sospecha la participación de un monje budista.

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Bucarest.- El gobernador del Banco Nacional de Rumanía (BNR), Mugur Isarescu, ha presentado el Informe sobre la inflación en la sede del Banco Central de Rumanía, en Bucarest.

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Nairobi.- El Gobierno de Kenia y los sindicatos del transporte público formalizaron este martes la suspensión de la huelga nacional por una semana para negociar los precios del combustible, tras una jornada de protestas el lunes que dejó al menos cuatro muertos, treinta heridos y 710 detenidos.

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Madrid.- La Policía Nacional ha concluido el registro en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la madrileña calle Ferraz, ordenado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que ha acordado su imputación por tres delitos relacionados con el caso Plus Ultra.

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Martorell (Barcelona).- Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andic, ha llegado poco antes de la una del mediodía a los juzgados de Martorell (Barcelona) para comparecer ante la jueza que instruye la causa por la muerte del empresario, tras ser detenido esta mañana por los Mossos d’Esquadra.(Vídeo)(Foto)

Nueva Delhi.- Los ciudadanos de Nueva Delhi recurrieron este martes a los puntos climatizados que el Gobierno de la ciudad instaló en las últimas semanas para afrontar las temperaturas de hasta 45 grados que abrasan el norte del país y que baten los récords de este año en la capital.

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Argel.- Miles de personas visitan en Argel la 24 edición de la Feria Internacional de Agricultura, Ganadería y Agronegocios SIPSA-FILAHA, un encuentro que reúne a cerca de 250 marcas internacionales y que busca impulsar la modernización agrícola y la soberanía alimentaria en Argelia.

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Narayanganj (Bangladés).- Un raro búfalo albino rosado de 700 kilogramos, llamado «Donald Trump», se ha convertido en una sensación viral en la granja Rabeya Argo ubicada en el distrito de Narayanganj.

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Roma (Italia).- Entre los variopintos suvenires que inundan Roma hay uno que cautiva especialmente al turista desde hace dos décadas: un calendario de ‘curas guapos’. Sin embargo, el ‘muchacho’ de su portada, Giovanni Galizia, nada tiene que ver con los altares: «No fui sacerdote ni modelo», admite a EFE, visiblemente divertido.

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Múnich (Alemania).- Surfistas acuden al arroyo Eisenbach en Múnich porque recientemente se ha formado de forma natural una ola estable y apta para el surf, que se ha mantenido durante un largo periodo.(Vídeo)(Foto)

Cannes (Francia). Decenas de personas hacían cola este martes para acceder a una tienda de Swatch en Cannes para hacerse con uno de los famosos relojes de bolsillo fruto de una colaboración entre la marca y la prestigiosa marca Audemars Piguet.(Vídeo)(Foto)

Barcelona (España).- El meta Joan Garcia (Sallent de Llobregat, 2001), el mejor portero de LaLiga con quince porterías a cero durante el curso y a punto de conseguir el trofeo Zamora, asegura sentirse preparado para jugar el próximo Mundial con España, después de los éxitos conseguidos en su estreno con el Barça: LaLiga y la Supercopa de España.(Vídeo)(Foto)

Oeiras (Portugal).- Cristiano Ronaldo encabeza la convocatoria de Portugal anunciada este martes por el seleccionador, el español Roberto Martínez, para el Mundial de 2026, que será el sexto y último de su carrera.

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Estambul.- Los aficionados del Aston Villa disfrutan este martes de una jornada soleada en Estambul, en la víspera de la final de la Liga de Europa que enfrentará al equipo inglés contra el SC Freiburg en el Besiktas Park.

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EFE

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