Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 19 nov (11.00 GMT)

Tokio.- Japón presentó este miércoles una queja formal ante China, alegando que no se respetaron los protocolos de comunicación durante una reunión entre representantes de los ministerios de Exteriores de ambos países en Pekín, en pleno aumento de la tensión bilateral por Taiwán.

Tokio.- El Ministerio de Relaciones Exteriores de China y su embajada en Japón han comunicado a sus ciudadanos que no es aconsejable viajar al país nipón tras las tensiones entre ambos países en torno a Taiwán.

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV celebra la audiencia general de los miércoles celebrada ante miles de personas en la plaza de San Pedro.

Calcuta (India).- Funcionarios de la región india de Calcuta están realizando el censo electoral de la región previo a las elecciones a la asamblea que está previsto se celebren en 2026.

Madrid.- El director de cine Manuel Menchón ha recuperado imágenes originales de Federico García Lorca en movimiento durante un viaje en 1932 con su compañía de teatro La Barraca en la película documental ‘La voz quebrada’, sobre el asesinato del poeta granadino y sus últimos años.

Barcelona (España).- El sindicato CCOO ha convocado este miércoles una concentración en protesta por el despido por parte de la empresa Extreme Works de medio centenar de trabajadores de las obras del Spotify Camp Nou, la mayoría de ellos de nacionalidad turca, que reclaman además por el impago de una serie de salarios, tan sólo unos días antes de la reapertura del estadio para un partido oficial del Barça.

Barcelona (España).- El Barcelona ha presentado este miércoles su cuarta equipación, un homenaje a la victoria por 0-3 que el equipo liderado por Ronaldinho firmó frente al Real Madrid en el Bernabéu el 19 de noviembre de 2005, justo hace 20 años.

