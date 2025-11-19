Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 19 nov (16.00 GMT)

Tokio.- El Ministerio de Relaciones Exteriores de China y su embajada en Japón han comunicado a sus ciudadanos que no es aconsejable viajar al país nipón tras las tensiones entre ambos países en torno a Taiwán.

Idrizovo (Macedonia del Norte).- El juicio contra 35 personas por el incendio en una discoteca en la localidad de Kocani, al este de la capital de Macedonia del Norte, donde en marzo pasado murieron 63 personas y más de 200 resultaron heridas, en su mayoría jóvenes, comenzó este miércoles en un Tribunal de Skopie.

Nueva York.- Un cuadro del pintor austríaco Gustav Klimt, ‘Retrato de Elisabeth Lederer’, se vendió ayer martes por 236 millones de dólares en una subasta en Sotheby’s en Nueva York y se convirtió en la obra de arte moderno más cara, además de marcar un récord para el autor y para la institución.

Rangún.- El Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP) de Birmania ha presentado este miércoles su programa electoral de cara a las elecciones convocadas por la Junta Militar del país para diciembre de 2025.

Bruselas.- La relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos ocupados, Francesca Albanese, criticó este miércoles la resolución aprobada en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Gaza tras el plan de 20 puntos de Donald Trump y tildó el alto el fuego como una excusa para que Occidente pueda «seguir siendo indiferente» a lo que sucede en Palestina.

París.- La presidenta y directora del Louvre, Laurence des Cars, detalló este miércoles que se han puesto en marcha una veintena de medidas urgentes para asegurar el museo, incluida la instalación de un centenar de cámaras perimetrales y la instalación de un puesto móvil de la Policía en el interior.

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV afirmó que «si no es cuidador del jardín el ser humano se convierte en su devastador», durante la catequesis de la audiencia general celebrada como cada miércoles en el plaza de San Pedro ante miles de peregrinos.

Londres.- El primer ministro británico, Keir Starmer, abandonó este miércoles su residencia de Downing Street en Londres para asistir a la sesión de control semanal en el Parlamento de Westminster, en medio de rumores sobre el futuro de su liderazgo.

Bangkok.- Dos miembros del jurado de Miss Universo, cuya final se celebra este viernes en Tailandia, han anunciado su renuncia, entre críticas por supuesta falta de transparencia y fraude, que se suman a otras polémicas que han marcado la actual edición.

Madrid.- La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, aseguró este miércoles en la Tribuna EFE-Casa América que ve posible alcanzar un acuerdo con el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, antes de que acabe el gobierno de Gustavo Petro en agosto de 2026.

Barcelona.- El equipo femenino del Barcelona ha viajado a Londres, donde este jueves se medirá al Chelsea en la cuarta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones femenina, con un nuevo diseño personalizado de un avión Airbus A320.

Java Oriental (Indonesia).- Las autoridades de Indonesia elevaron este miércoles la alerta sobre el volcán Semeru al nivel IV (el máximo en la escala del país), tras una serie de erupciones que arrojó flujos piroclásticos por la ladera de la montaña.

Bucarest.- Un total de 19 personas han sido detenidas en Rumanía como supuestos miembros de una red que engañaba a jóvenes rumanas con problemas socieconómicos para enviarlas a Italia, donde eran obligadas a prostituirse, una explotación con la que los criminales ganaron 1,7 millones de euros.

Brasil.- La vicepresidenta del Gobierno español, Sara Aagesen, y el secretario general de la ONU, António Guterres, protagonizaron un cordial saludo previo a su participación en la reunión de coordinación de la Unión Europea en el marco de la COP30, la cumbre mundial del clima que se celebra este año en Brasil.

Bruselas.- La banda de indie-rock Carolina Durante ha vuelto a sus orígenes con una gira europea hecha «más a pelo», de ocho conciertos, salas pequeñas y un contacto «más cercano» con el público, en la que celebra «con ilusión» el salto de encontrarse con quienes viajan para verles o les esperan en el extranjero.

Praga.- El presidente de Albania, Bajram Begaj , llegó este miércoles a Praga donde fue recibido por el presidente checo, Petr Pavel en el Castillo de Praga.

Redacción Centroamérica.- La casa donde vive Diógenes Cuervo está hecha de madera y zinc recolectados en un vertedero de Panamá. El piso es de cemento y un espacio entre el techo y las paredes sirve de ventana a toda la estructura, que cuenta con varios espacios. Esta panameña de 54 años es una de las millones de personas que engrosan la estadística del abultado déficit habitacional en Centroamérica y República Dominicana.

Jerusalén.- La Asociación Médica de Israel (AMI) se opuso este miércoles a participar en ejecuciones, alegando que es «éticamente inaceptable», ante la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento, donde se debate la ley sobre la pena de muerte para condenados por asesinar a ciudadanos israelíes.

Castel Gandolfo (Italia).- En los seis meses tras su elección, León XIV se ha buscado un refugio en el que descansar de la bulliciosa corte vaticana: Castel Gandolfo, antigua residencia estival de los papas y adonde acude una vez por semana para leer, jugar al tenis o relajarse nadando en su piscina.

San Sebastián.- Leticia Landa, (Austin, 1984), estadounidense de padres mexicanos, ha viajado a San Sebastián para recoger el Basque Culinary World Prize (BCWP) 2025, dotado con 100.000 euros, que destinará a algo tan pragmático como a los «espacios físicos» de La Cocina.

París.- Imanol Pradales mantuvo este miércoles en París la primera reunión de un lehendakari con un ministro francés, en este caso la ministra delegada para el Mar y la Pesca, Catherine Chabaud, con la que trató de hacer avanzar el proyecto de la eurorregión atlántica.

Nueva Delhi.- Los niveles de contaminación en Nueva Delhi ascendieron hasta alcanzar un Índice de Calidad del Aire (AQI) de 393 puntos, según el Consejo Central de Control de la Contaminación (CPCB, por sus siglas en inglés), acercándose a las cotas que justificarían la adopción de la fase más estricta de medidas antipolución en la ciudad.

Bogotá.- El escritor colombiano Ricardo Silva Romero se aventuró a hacer un «mural» escrito sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia, que dejó 94 muertos y cerca de una decena de desaparecidos el 6 y 7 de noviembre de 1985, porque considera que es más importante recordar el drama que la épica de la violencia.

Washington.- Cristiano Ronaldo, capitán de la selección portuguesa de fútbol y jugador del Al-Nassr saudí, se reunió este martes en la Casa Blanca con el presidente estadounidense, Donald Trump, como parte de la delegación que acompaña al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salmám, en su visita a Estados Unidos.

Viena.- El director general del OIEA, Rafael Grossi, insistió este miércoles, al inicio de una reunión de la Junta de Gobernadores de la agencia nuclear de la ONU, en que sus inspectores necesitan acceder a las instalaciones atómicas en Irán atacadas el pasado junio por Israel y Estados Unidos.

Bruselas.- La Comisión Europea (CE) propuso este miércoles un plan para armonizar las regulaciones entre los países de la Unión Europea (UE) a fin de crear para finales de 2027 un área de movilidad militar, al estilo del espacio de libre circulación de ciudadanos ‘Schengen’.

Chongqing (China).- La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en la apertura de la Conferencia de Empresas Europeas de Manufacturación Avanzada de Chongqing, ha apostado por impulsar “relaciones económicas y culturales más fuertes y estables” con China y ha destacado “el enorme potencial de colaboración” entre ambos países.

Puerto Príncipe.- Cientos de personas salieron a las calles en la capital de Haití, a pesar de los altos niveles de violencia que padece, para celebrar la segunda clasificación de su selección nacional de fútbol a un mundial, tras vencer el martes a la de Nicaragua por 2-0 en la última jornada del Grupo C de las eliminatorias.

